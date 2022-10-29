Mevsimin tadı bu filmlerle çıkar... Sonbahar temalı en iyi 10 yerli film!

Güncelleme Tarihi:
1 - Hayatla hesaplaşma
Sonbahar (2008)
Özcan Alper imzalı bir klasik. Cezaevinden ana ocağına dönen Yusuf’un kendisiyle, hayatla, yaşadıklarıyla hesaplaşma süreci ve bir ömrün ‘sonbahar’ı. Erkan Aktuğ ve Esin Küçüktepepınar öneriyor.
2 - Çarpıcı bir melodram
Vesikalı Yârim (1968)
Evli ve çocuklu Halil’in arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği Beyoğlu’nda konsomatris Sabiha’ya tutulması… Sinema tarihimizin en çarpıcı melodramlarından biri... Lütfi Ömer Akad imzalı.
3 - Örselenen evlilik
Bir Sonbahar Hikâyesi (1994)
Mutlu başlayan bir ilişkinin yaralar almasını, örselenmesini anlatan Yavuz Özkan imzalı bir yapım. Başrollerde Zuhal Olcay, Can Togay, Kaan Girgin, Meltem Cumbul var.
4 - Güz hüznü
Sevmek Zamanı (1965)
Bir Metin Erksan klasiği. Boyamak için gittiği evin duvarında asılı kadın resmine âşık olan boyacı Halil’in ve resmin sahibi Meral’in öyküsü...
5 - Ayvalık’ın renkleri
Kırık Bir Aşk Hikâyesi (1981)
Ayvalık eşrafından, yeni evli, yakışıklı Fuat ile ilçeye yeni atanmış öğretmen Aysel’in buruk aşk hikâyesi. Ömer Kavur’un filmini Cumhur Canbazoğlu öneriyor.
6 - Üç kardeşin başından geçenler
Kelebekler (2018)
Tolga Karaçelik imzalı; kara komedi, aile ve yol filmi türlerini birleştiren ‘Kelebekler’ birbirlerinden ayrı düşen üç kardeşin başlarından geçenleri anlatıyor.
7 - Umutsuz bir mücadele
Düttürü Dünya (1988)
Ulus’taki bir pavyonda klarnetçilik yapan Dütdüt Mehmet’in yaşam koşulları karşısında verdiği umutsuz mücadele... Yönetmen Zeki Ökten.
8 - Geride kalanların değişimi
Sen Türkülerini Söyle (1986)
12 Eylül öncesi olaylara karışmış Hayri’nin hapisten çıktıktan sonra ailesi ve arkadaşlarında gördüğü değişimi konu alıyor. Şerif Gören imzalı.
9 - Bir liseli filmi
Senden Bana Kalan (2015)
Ege’nin benzersiz doğası eşliğinde, romantik komedi olarak başlayan, ardından melodrama direksiyon kıran bir hikâye. Yönetmeni Abdullah Oğuz.
10 - Yeşilçam klasiği
Sonbahar Rüzgârları (1969)
Bir sekreterle bahriyelinin aşkı… Mehmet Dinler imzalı bu Yeşilçam melodramında Türkan Şoray, Ediz Hun ve Çolpan İlhan başrolleri paylaşıyor.