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Mevsimin tadı bu filmlerle çıkar... Sonbahar temalı en iyi 10 yerli film!

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#Sonbahar#Örselenen Evlilik#Güz Hüznü
Mevsimin tadı bu filmlerle çıkar... Sonbahar temalı en iyi 10 yerli film
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2022 07:00

Sonbahar; doğanın rengârenk manzaralarını seyretmek kadar battaniyenin altında film izlemek için de ideal. Hele de mevsimin tüm güzelliklerini ekrana yansıtan filmler varsa...

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1 - Hayatla hesaplaşma
Sonbahar (2008)

Özcan Alper imzalı bir klasik. Cezaevinden ana ocağına dönen Yusuf’un kendisiyle, hayatla, yaşadıklarıyla hesaplaşma süreci ve bir ömrün ‘sonbahar’ı. Erkan Aktuğ ve Esin Küçüktepepınar öneriyor.

Mevsimin tadı bu filmlerle çıkar... Sonbahar temalı en iyi 10 yerli film

2 - Çarpıcı bir melodram
Vesikalı Yârim (1968)

Mevsimin tadı bu filmlerle çıkar... Sonbahar temalı en iyi 10 yerli film

Evli ve çocuklu Halil’in arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği Beyoğlu’nda konsomatris Sabiha’ya tutulması… Sinema tarihimizin en çarpıcı melodramlarından biri... Lütfi Ömer Akad imzalı.

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3 - Örselenen evlilik
Bir Sonbahar Hikâyesi (1994)

Mevsimin tadı bu filmlerle çıkar... Sonbahar temalı en iyi 10 yerli film

Mutlu başlayan bir ilişkinin yaralar almasını, örselenmesini anlatan Yavuz Özkan imzalı bir yapım. Başrollerde Zuhal Olcay, Can Togay, Kaan Girgin, Meltem Cumbul var.

4 - Güz hüznü
Sevmek Zamanı (1965)

Bir Metin Erksan klasiği. Boyamak için gittiği evin duvarında asılı kadın resmine âşık olan boyacı Halil’in ve resmin sahibi Meral’in öyküsü...

5 - Ayvalık’ın renkleri
Kırık Bir Aşk Hikâyesi (1981)

Ayvalık eşrafından, yeni evli, yakışıklı Fuat ile ilçeye yeni atanmış öğretmen Aysel’in buruk aşk hikâyesi. Ömer Kavur’un filmini Cumhur Canbazoğlu öneriyor.

6 - Üç kardeşin başından geçenler
Kelebekler (2018)

Tolga Karaçelik imzalı; kara komedi, aile ve yol filmi türlerini birleştiren ‘Kelebekler’ birbirlerinden ayrı düşen üç kardeşin başlarından geçenleri anlatıyor.

7 - Umutsuz bir mücadele
Düttürü Dünya (1988)

Ulus’taki bir pavyonda klarnetçilik yapan Dütdüt Mehmet’in yaşam koşulları karşısında verdiği umutsuz mücadele... Yönetmen Zeki Ökten.

8 - Geride kalanların değişimi
Sen Türkülerini Söyle (1986)

12 Eylül öncesi olaylara karışmış Hayri’nin hapisten çıktıktan sonra ailesi ve arkadaşlarında gördüğü değişimi konu alıyor. Şerif Gören imzalı.

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9 - Bir liseli filmi
Senden Bana Kalan (2015)

Ege’nin benzersiz doğası eşliğinde, romantik komedi olarak başlayan, ardından melodrama direksiyon kıran bir hikâye. Yönetmeni Abdullah Oğuz.

10 - Yeşilçam klasiği
Sonbahar Rüzgârları (1969)

Bir sekreterle bahriyelinin aşkı… Mehmet Dinler imzalı bu Yeşilçam melodramında Türkan Şoray, Ediz Hun ve Çolpan İlhan başrolleri paylaşıyor.

Mevsimin tadı bu filmlerle çıkar... Sonbahar temalı en iyi 10 yerli film

 

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#Sonbahar#Örselenen Evlilik#Güz Hüznü

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