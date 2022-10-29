Mevsimin tadı bu filmlerle çıkar... Sonbahar temalı en iyi 10 yerli film!

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1 - Hayatla hesaplaşma

Sonbahar (2008)

Özcan Alper imzalı bir klasik. Cezaevinden ana ocağına dönen Yusuf’un kendisiyle, hayatla, yaşadıklarıyla hesaplaşma süreci ve bir ömrün ‘sonbahar’ı. Erkan Aktuğ ve Esin Küçüktepepınar öneriyor.

2 - Çarpıcı bir melodram

Vesikalı Yârim (1968)





Evli ve çocuklu Halil’in arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği Beyoğlu’nda konsomatris Sabiha’ya tutulması… Sinema tarihimizin en çarpıcı melodramlarından biri... Lütfi Ömer Akad imzalı.

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3 - Örselenen evlilik

Bir Sonbahar Hikâyesi (1994)





Mutlu başlayan bir ilişkinin yaralar almasını, örselenmesini anlatan Yavuz Özkan imzalı bir yapım. Başrollerde Zuhal Olcay, Can Togay, Kaan Girgin, Meltem Cumbul var.

4 - Güz hüznü

Sevmek Zamanı (1965)

Bir Metin Erksan klasiği. Boyamak için gittiği evin duvarında asılı kadın resmine âşık olan boyacı Halil’in ve resmin sahibi Meral’in öyküsü...

5 - Ayvalık’ın renkleri

Kırık Bir Aşk Hikâyesi (1981)

Ayvalık eşrafından, yeni evli, yakışıklı Fuat ile ilçeye yeni atanmış öğretmen Aysel’in buruk aşk hikâyesi. Ömer Kavur’un filmini Cumhur Canbazoğlu öneriyor.

6 - Üç kardeşin başından geçenler

Kelebekler (2018)



Tolga Karaçelik imzalı; kara komedi, aile ve yol filmi türlerini birleştiren ‘Kelebekler’ birbirlerinden ayrı düşen üç kardeşin başlarından geçenleri anlatıyor.

7 - Umutsuz bir mücadele

Düttürü Dünya (1988)

Ulus’taki bir pavyonda klarnetçilik yapan Dütdüt Mehmet’in yaşam koşulları karşısında verdiği umutsuz mücadele... Yönetmen Zeki Ökten.

8 - Geride kalanların değişimi

Sen Türkülerini Söyle (1986)

12 Eylül öncesi olaylara karışmış Hayri’nin hapisten çıktıktan sonra ailesi ve arkadaşlarında gördüğü değişimi konu alıyor. Şerif Gören imzalı.

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9 - Bir liseli filmi

Senden Bana Kalan (2015)

Ege’nin benzersiz doğası eşliğinde, romantik komedi olarak başlayan, ardından melodrama direksiyon kıran bir hikâye. Yönetmeni Abdullah Oğuz.

10 - Yeşilçam klasiği

Sonbahar Rüzgârları (1969)

Bir sekreterle bahriyelinin aşkı… Mehmet Dinler imzalı bu Yeşilçam melodramında Türkan Şoray, Ediz Hun ve Çolpan İlhan başrolleri paylaşıyor.