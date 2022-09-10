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Mevsim geçişinde cildimiz ve saçlarımız ilgi istiyor

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#Cild#Sağlık#Yaşam
Mevsim geçişinde cildimiz ve saçlarımız ilgi istiyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2022 07:00

Tatildeyken güneşe, denize ve kuma maruz kalmanın sonucunda cildimizde ve saçlarımızda pek çok hasar oluşabiliyor. Bu olumsuz etkileri en aza indirmek için almamız gereken önlemleri; cildimize ve saçlarımıza canlılığını geri kazandıracak yöntemleri derledik.

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Güneşin tadını çıkarırken UV ışınlarının cildimize olan olumsuz etkisini bazen göz ardı edebiliyoruz. Yazdan sonbahara geçerken saçlara, yüze ve vücuda bakım yapmanın zamanı da geldi. Cildimize ve saçlarımıza kaybettiği nemi basit yöntemlerle yeniden kazandırabiliriz. Tatil dönüşü yenilenmek için en doğal çözümleri ve yapmamız gerekenleri uzmanlarımıza sorduk.

‘Bronzlaştıysanız nemlendirin’
Doç. Dr. Nazan Yılmaz-Liv Hospital dermatoloji uzmanı
- Güneş koruyucuyu sadece plajda değil, günlük hayatımızda da kullanmak gerek. Eğer cildiniz yağlı ve gözenekliyse su bazlı güneş koruyucularını tercih edebilirsiniz. Her kozmetik uygulaması sonrası olduğu gibi güneş koruyucu kullandığınız günün sonunda da cildinizi temizlemelisiniz. Haftada 1 arındırıcı maske ve haftada 2-3 tonik kullanılabilir.
- Temel cilt bakımı 3 aşamadan oluşur: Temizleme, nemlendirme ve güneşten koruma. İleri cilt bakımındaysa cildin ihtiyacına yönelik antioksidan, antiaging serum ve kremler kullanılabilir. Tabii kliniklerde uyguladığımız mezoterapi, lazer, altın iğne gibi yöntemler de var.
- Tatil dönüşü cildinizi mezoterapiyle destekleyebilirsiniz. Mezoterapi cildin ihtiyacı olan vitamin, mineral, büyüme faktörleri, çapraz bağsız hyalüronik asit ve kolajen peptitlerden oluşan bir ilaç kokteylidir. Enjeksiyon yoluyla direkt cilde uygulanır.
- Bronzlaşma cildin kendini korumak için pigment miktarını arttırması yani bir savunma mekanizmasıdır. Önermiyoruz ama eğer bronzlaştıysak cildimizi sık aralıklarla nemlendirmeliyiz.
- Güneş lekeleri cildimizin en büyük problemlerinden. Renk açıcı kremler, mezoterapiler, kimyasal peeling, lazer ve altın iğne lekelerin giderilmesine destek olan yöntemler arasında.

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‘Uçlardan kestirip tazeleyin’
Yıldırım Özdemir-Kuaför
- Tatil dönüşü yıpranan saçları kısa sürede yenileyebilmek için haftada 1-2 kez nem maskesi kullanımını tavsiye ediyoruz. Özellikle UV filtresine sahip serum ve yağlar kurtarıcı olabilir. Banyo sonrası saçlarınıza durulanmayan bakım kremi uygulayabilirsiniz. Argan, avokado, macademia gibi etkili nemlendirme özelliği olan bakım yağları da kullanabilirsiniz.
- Tatilde saçlarımız çok daha kırılgan olur. Bu sebeple en azından uçlarından bir kesimle saçları tazelemek önemli. Saçlar boyalı ve kimyasal işlem görmüşse tatil süresince nemini iyice kaybeder. Bu sebeple onarıcı etkiye sahip, keratin ve aminoasit içerikli şampuanlarla daha kısa sürede toparlanma görülebilir.
- Bakım ürünlerinin yanı sıra alacağımız besinlerle de saçımızın doğal yapısını koruyabiliriz. Yıpranan saçlarda saçın keratin yapısı bozulur. Proteinli besinler saçı yeniler.
- Saçın kalitesini geliştiren en önemli içerik biotindir. Yumurta, baklagiller, yulaf gibi besinlerle saçlarınızı güçlendirebilirsiniz.
- Nemini kaybeden saçlar matlaşır. Yapısı bozulan saçta yüksek ısı gerektiren işlemlerden, her gün fön veya maşa gibi şekillendirmeden kaçınmak gerekir. Kuruluk varsa perma veya renk açma gibi kimyasal işlemlerin de ertelenmesi gerekiyor.

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