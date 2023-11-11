Metalik ışıltı döndü

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Metalik trendi moda dünyası için yeni değil; 1930’lardan itibaren dönem dönem geri geliyor. İlk olarak kırmızı halıda Hollywood yıldızları tarafından tercih edilen metalik parçalar daha sonra gündelik giyimde de karşımıza çıkmaya başladı. Hollywood yıldızlarını daha da yıldız göstereceği düşüncesiyle ortaya çıkan bu ışıltılı akım sıradanlıktan uzak, göz alıcı bir görünümü temsil ediyor.Jacquemus imzalı iddialı bir parça.

Metalik trendinden bahsederken bu akımın baştasarımcısı Paco Rabanne’e ayrı bir parantez açmak gerek. Metalik ve zırhlı tasarımlarıyla 60’lı ve 70’li yıllarda çığır açan marka, günümüzde aynı çizgide devam ediyor. İsmi Rabanne olarak değişen markanın bu sezon H&M ile yaptıkları koleksiyon, trende öncülük eden parçalarla dolu. Gümüş metalik tonlarını dolabınıza ekleme niyetiniz varsa bu koleksiyona bakmanızı tavsiye ederim.

Fransız tasarımcı Alexandre Vauthier ışıltıya kapılanlardan...

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Bu sezon Christian Dior’dan Coperni’ye, Fendi’den Balenciaga’ya kadar birçok markada gümüş metalik parçalar karşımıza çıktı. Yüksek modanın tasarımları, eşzamanlı olarak kırmızı halıya da yansıdı. Kaia Gerber’in Cannes kırmızı halıda tercih ettiği Celine tasarımı gümüş elbiseyle birlikte, Elle Fanning’nin adeta android bir prensesi andırdığı Paco Rabanne tasarımı elbisesi Cannes’da dikkat çeken görünümlerden oldu. Instagram’da bolca paylaşılan Dua Lipa x Versace kapsül koleksiyonun en göze çarpan parçası da yine metalik olandı. Geçen aylarda ‘Rönesans’ dünya turuna çıkan dünyaca ünlü şarkıcı Beyoncé de sahne kostümlerinde bolca metalik ışıltı kullanmıştı. Şarkıcı hayranlarına da seslenerek doğum günü vesilesiyle konserine gümüş metalik kıyafetlerle gelmelerini tembihlemişti. Viral başlıklar yaratma konusunda kendisinden çok şey öğreneceğimiz Beyoncé’nin elbette bu çağrısının ardından sosyal medya, gümüş metalik kıyafetleriyle video çeken kişilerle doldu.

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Oyuncu Birce Akalay da bu trendi benimseyenlerden.

Geride bıraktığımız hafta Gucci’nin ev sahipliğinde gerçekleşen LACMA ART+ Film Galası’nda da bolca metalik ışıltıyı bir arada gördük. Salma Hayek ve Jessica Chastain gibi isimler metalik stilleriyle göze çarptı. Bizde yok mu derseniz, bizde de bu akıma uyum sağlayanlar oldu elbet. Beymen’in Çırağan Sarayı’nda 50’nci yılını kutladığı etkinlikte oyuncu Birce Akalay gümüş metalik elbisesiyle gecenin en dikkat çekici görünümlerinden birine imza attı.

Fütüristik etki

Elle dergisinin Kanada edisyonunda Caia Hagel’in yazısına rastladım ve ilgimi çekti. Hagel 2000’lerin başında metalik trendinin yükselişinin o dönem hayatlarımızda internetin devrim yaratmasıyla bağlantılı olduğunu iddia ediyor ve şimdi yeniden bu denli popüler olmasınıysa yapay zekâ ve metaverse gibi çığır açan teknolojik gelişmelere bağlıyor. Metalik kıyafetlerin fütüristik bir tarafı olduğu aşikâr. Bu nedenle tasarımcıların metalik trendine bu mantıkla yaklaşıldığına ikna oldum.

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HER TARZA UYGUN

Bu tarz topuklu ayakkabılara çok yakışıyor. Beauty Omelette, 3.900 lira

Trikoların ışıltılı olanları çok popüler. Koton, 399,99 liraBu özel işbirliğinde koleksiyonluk parçalar var. Rabanne H&M, 8.299 liraMetalık tonlara aksesuarlarınızda yer verebilirsiniz. Twist, 1.599 liraSportif parçalarda da karşımıza çıkıyor. Zara, 1.590 lira