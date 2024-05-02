Mayıs sıkıntısına çözüm

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Bir Ferdi Tayfur klasiği
Derya Bedavacı “İnsanların sosyokültürel konumu ne olursa olsun ortak özelliği hayatta yaşanılan acılardır” diyor. Ve o acıları şarkı söylerkenki yorumuyla öyle içten dile getiriyor ki bir anlamda şifa da oluyor. Bedavacı bu kez bir Ferdi Tayfur klasiğini ‘tam damardan’ yorumlamış. ‘Dönebilsem’ Derya Bedavacı’nın ‘Damar Aşımı’ adını verdiği serinin de ilk parçası.
‘Dönebilsem’ (Tekli)
Derya Bedavacı
Sony Müzik Türkiye
Son dönemin sesiyle öne çıkan genç yeteneklerinden biri Cansu Esin. ‘Çok severdi kalbim ama durdu’ diyor yeni şarkısında. Bu slow pop şarkı, Aytaç Kart imzalı, dozunda elektronik müzik katkılı altyapısıyla da başarılı. Son dönemde çıkardığı teklilerle tutarlı bir çizgiyi tutturan Cansu’yu takibe devam.
‘Yalan’
Cansu Esin
Universal Music Türkiye
Üretimin kalitelisi
‘Davet’ (Tekli)
Ege Can Sal
Sony Music Türkiye
Türk indie sahnesinin sevilen iki ismi, Can Ozan ve Dolu Kadehi Ters Tut birlikte ortak bir çalışmaya imza attılar. ‘Ölene Dek’ hem müzisyenin hem de grubun sevenlerini çok mutlu edecek diyebiliriz. Umarız yaz konserlerinde de onları aynı sahnede bu rock parçasını söylerken görebiliriz.
‘Ölene Dek’ (Tekli)
Can Ozan, Dolu Kadehi Ters Tut
‘Boşverdim Sana’ Burç Demir, Erdal Akkaş ve Gizem Altun’un 2021’de kurduğu Genepop’un yeni teklisi. Gitmeye cesaret edenlerin şarkısı. Genepop yine elektro bağlama ile synth pop öğeleri kullanmış, Türk ritimlerini de eklemeyi ihmal etmemiş.
‘Boşverdim Sana’ (Tekli)
Genepop
Ellipsis