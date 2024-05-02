Mayıs sıkıntısına çözüm

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Bir Ferdi Tayfur klasiği

Derya Bedavacı “İnsanların sosyokültürel konumu ne olursa olsun ortak özelliği hayatta yaşanılan acılardır” diyor. Ve o acıları şarkı söylerkenki yorumuyla öyle içten dile getiriyor ki bir anlamda şifa da oluyor. Bedavacı bu kez bir Ferdi Tayfur klasiğini ‘tam damardan’ yorumlamış. ‘Dönebilsem’ Derya Bedavacı’nın ‘Damar Aşımı’ adını verdiği serinin de ilk parçası.

‘Dönebilsem’ (Tekli)

Derya Bedavacı

Sony Müzik Türkiye

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Son dönemin sesiyle öne çıkan genç yeteneklerinden biri Cansu Esin. ‘Çok severdi kalbim ama durdu’ diyor yeni şarkısında. Bu slow pop şarkı, Aytaç Kart imzalı, dozunda elektronik müzik katkılı altyapısıyla da başarılı. Son dönemde çıkardığı teklilerle tutarlı bir çizgiyi tutturan Cansu’yu takibe devam.

‘Yalan’

Cansu Esin

Universal Music Türkiye

Üretimin kalitelisi Çağın gereklerine uygun olarak çok üreten ama bir yandan da müzikaliteden ödün vermeyen bir müzisyen Ege Can Sal. Pop müzikte, kendi kulvarında üzerine koyarak ilerliyor. Yeni çalışması ‘Davet’te de bestenin yanı sıra sözler Alper Can İratçı’yla onun. Şarkının aranjesini Tawana üstlenmiş.

‘Davet’ (Tekli)

Ege Can Sal

Sony Music Türkiye

Türk indie sahnesinin sevilen iki ismi, Can Ozan ve Dolu Kadehi Ters Tut birlikte ortak bir çalışmaya imza attılar. ‘Ölene Dek’ hem müzisyenin hem de grubun sevenlerini çok mutlu edecek diyebiliriz. Umarız yaz konserlerinde de onları aynı sahnede bu rock parçasını söylerken görebiliriz.

‘Ölene Dek’ (Tekli)

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Can Ozan, Dolu Kadehi Ters Tut

‘Boşverdim Sana’ Burç Demir, Erdal Akkaş ve Gizem Altun’un 2021’de kurduğu Genepop’un yeni teklisi. Gitmeye cesaret edenlerin şarkısı. Genepop yine elektro bağlama ile synth pop öğeleri kullanmış, Türk ritimlerini de eklemeyi ihmal etmemiş.

‘Boşverdim Sana’ (Tekli)

Genepop

Ellipsis