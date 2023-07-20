Maraton gibi festival

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*KONSER

-Yalın 22 Temmuz Cumartesi 21.00’de ‘Gitar Adam’ adlı şovuyla Parkorman’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 400-750 lira.

-BaBa ZuLa 22 Temmuz 21.00’de Kadıköy’deki The Wall Saloon&Performance’ta konser verecek. Bileti 224 lira.

-Levent Yüksel 22 Temmuz 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatı 282-847,50 lira. (VIP 2.250 lira)

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-Teoman 22 Temmuz 21.00’de YBY Woods Yaşam ve Etkinlik Alanı’nda sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 350-650 lira. (VIP 2.400 lira)

-Yaşlı Amca ve Deniz Tekin 23 Temmuz Pazar 21.00’de Turkcell Vadi’de konser verecek. Bilet fiyatı 200-645 lira.

-Amerikalı indie rock grubu Interpol 24 Temmuz Pazartesi 21.30’da Maximum Uniq Açıkhava’da İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. Bilet fiyatı 1.100-2.200 lira.

-Sertab Erener 25 Temmuz Salı 21.00’de Maximum Uniq Açıkhava’da konser verecek. Bilet fiyatı 318-997,50 lira. (VIP Lounge 1.050-1.550 lira)

-Mabel Matiz 26 Temmuz Çarşamba 21.00’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda. Bilet fiyatı 605-1.600 lira.

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-Sefo 28 Temmuz Cuma 21.00’de Kuruçeşme Açıkhava’da. Bilet fiyatı 440-770 lira.

-Birsen Tezer 28 Temmuz 21.15’te ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu’nda sahneye çıkacak. Bilet fiyatı öğrenci 45,25, tam 224 lira.

-Athena 28 Temmuz 21.00’de Maximum Uniq Açıkhava’da konser verecek. Bilet fiyatı 318-787,50 lira. (VIP Lounge 1.300-1.550 lira)

*FESTİVAL

-İstanbul Festivali başladı. Birçok yıldız isim 6 Ağustos’a kadar Festival Park Yenikapı’da konser verecek. Tüm konserlere genel giriş ücreti 85, sahne önü 180 lira. 22 Temmuz Cumartesi 20.00’de Güneş, Mavi, Yedinci Ev, Skapova, 23 Temmuz Pazar 22.30’da Hayko Cepkin, 24 Temmuz Pazartesi 21.00’de Hande Yener, Serdar Ortaç, 25 Temmuz Salı 21.00’de Zeynep Bastık, Dedublüman, 26 Temmuz Çarşamba 21.00’de Hadise, Buray, 27 Temmuz Perşembe 22.30’da Haluk Levent ve 28 Temmuz Cuma 22.30’da Ajda Pekkan sahnede olacak.

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*SERGİ

-Kalyon Kültür ‘Yeni Bir Dünyayı Hayal Edenler’ isimli sergiyle yaz sezonunu açtı. İklim değişikliği, çevre sorunları, deprem ve salgın hastalıklar gibi toplumda büyük yıkıma neden olan konulara odaklanan sergi 23 sanatçının ürettiği 47 eserden oluşuyor. İyilik İçin Sanat Derneği işbirliğiyle hayata geçirilen sergi 2 Eylül’e kadar Nişantaşı Taş Konak’ta ziyaret edilebilecek.

-Trump Art Gallery ‘Yolculuklar ve Anılar’ adlı karma sergiye ev sahipliği yapıyor. Yedi sanatçının bireysel olarak çıktıkları sanatsal yolculuğa odaklanan sergi, Büşra Aktekinoğlu Babat, Mahmut Can Akagündüz, Mehmet Babat, Pınar Bora, Samet Öztürk, Utku Öksüz ve Zeynel Abidin Koşarca’nın çalışmalarına yer veriyor. 31 Ağustos’a kadar Trump Art Gallery’de görülebilir.

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*ATÖLYE

-Finanskent’teki Cooking Class Academy 23 Temmuz Pazar 11.00’de Fransız lezzeti kruvasan atölyesi düzenliyor. Hamur yoğurma, yağlama, şekillendirme, mayalandırma ve pişirme tekniklerinin öğretileceği atölyeye katılım ücreti 1.100 lira.

-Kadıköy’deki EKS Mutfak Akademisi’nde 25 Temmuz Salı 19.00’da hamburger atölyesi var. Uzman şefler tarafından verilecek eğitimle brisket burger, chicken fajita burger, patates kızartması, coleslaw salata yapımının püf noktaları anlatılacak. Katılım ücreti 900 lira.

*GECE

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-Deniz Seki 22 Temmuz Cumartesi 21.00’de Jolly Joker Vadi İstanbul’da. (0850) 549 01 38

-Özay Bakır 22 Temmuz 23.00’te Folks Kitchen&Cocktail’de. (0530) 251 92 50

-Begüm Obiz 22 Temmuz 22.30’da ‘MüştemilatxYuzu’da. (Rezervasyon için: @yuzubeach)

-Yağmur Hızal 22 Temmuz 23.30’da The Room Live’da. (0535) 018 60 93

-Simge Eğrilmez 23 Temmuz Pazar 23.00’te Korto İstanbul’da. (Rezervasyon için: @kortoistanbul)

-Derya Uluğ 25 Temmuz Salı 22.00’de Cahide Alaçatı’da. (0232) 729 99 90

-Ezgi Bıcılı 26 Temmuz Çarşamba 00.30’da Barınak Türkbükü’nde. (Rezervasyon için: @barinakturkbuku)

-Ebru Yaşar 28 Temmuz Cuma 22.00’de Yeni Gazino’da. (0532) 500 28 69

*DJ

-Avustralyalı elektronik müzik üçlüsü Rüfüs Du Sol 22 Temmuz Cumartesi gecesi Life Park’ta sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 1.000, backstage 3.500 lira.

-Anna Reusch 22 Temmuz 22.00’de Klein Phönix Park’ta DJ kabininin başına geçecek. Bilet fiyatı 300-600 lira.