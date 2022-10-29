‘Leylim Ley’i herkes dinleyecek

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Aşkı, kaybı ve sürgünü anlatıyor

Türk saykedelik müziğini dünya çapında tanıtan başarılı grup Altın Gün, Mart 2023’te çıkacak yeni albümünün ilk teklisi ‘Leylim Ley’i yayımladı. Sabahattin Ali’nin ‘Ses’ (1937) adlı kısa öyküsündeki bir şiir olan ‘Leylim Ley’i şarkı olarak ilk, bestesinde de imzası olan Zülfü Livaneli’den dinlemiştik. Aşkı, kaybı ve sürgünü anlatan şarkıyı Altın Gün farklı tarzıyla ustaca yorumlamış.

90’lara selam



‘Çalkala’ (Tekli) Tuğba Özerk DMC



Türkçe sözlü pop müziğin altın çağını yaşadığı 90’ların unutulmaz şarkılarından biriydi Seden Gürel’den dinlediğimiz ‘Çalkala’. Sözlerini Sezen Aksu’nun yazdığı şarkıyı Aksu ve Aykut Gürel birlikte bestelemişti. Müziğe başladığı dönemde Aksu’nun vokalistliğini yapan Tuğba Özerk şarkıyı yeni düzenlemesiyle yıllar sonra yeniden yorumladı. Genç kuşakların şarkıyla tanışması için güzel bir fırsat.

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Kadına şiddete karşı ses birliği



‘İmdat’

Ezgi Alaş feat. Güneş

M.O.B. Entertainment



R&B, pop müziğin başarılı temsilcileri Ezgi Alaş ve Güneş kadın hakları konusunda farkındalık yaratmak için bir araya geldi ve bir tekli yayımladı. ‘İmdat’ hem sözleri hem de şiddeti ve ayrımcılığı tüm çarpıcılığıyla yansıtan videosuyla kadınların yaşadıklarının evrensel bir sorun olduğuna dikkat çekiyor. Şarkının sözü ve müziği Ezgi Alaş, Dilan Filiz, Murat Ercan ve Güneş’e ait. Videosu Rus yönetmen Lika Nadir imzalı.

Arabesk demişken...



‘Aşırı Doz’ (EP)

Semicenk

Eva Records



Bu yıl ülkemizde arabesk dinleme oranının arttığını bir süre önce yayımlanan haberlerden biliyoruz. Spotify’ın verilerine dayanarak yapılan haberlerde en çok dinlenen arabesk şarkılar arasında ilk sırada Funda Arar ve Semicenk’in ‘Al Sevgilim’i vardı. Semicenk son dönemin yükselen isimlerinden. Üç şarkıdan oluşan son çalışması ‘Aşırı Doz’ özellikle ‘damardan’ seven Z Kuşağı’na hitap ediyor.