Kuruçeşme’nin ‘eğlence üssü’

Eski havasına kavuştuğunu aslında son birkaç yıldır konuşuyoruz Kuruçeşme’nin. Bunun mimarlarından biri de Alaçatı’dan İstanbul’a transfer olan canlı müzik mekânı Korto İstanbul. Evet, Kuruçeşme eski popülaritesine kavuştu ancak bu demek değil ki her açılan mekân uzun soluklu oluyor, her gece dolup taşıyor. Çok örneklerini görüyor, duyuyoruz; havalı bir şekilde kapılarını açıyor ama rezervasyon bile alamadığı geceler oluyor, sinek avlıyor. İşin formülü aslında şu; iyi bir ekiple, tabii ki deneyimli isimlerle müşteriyi her geldiğinde bir öncekinden farksız şekilde iyi ağırlamak, mekândan mutlu ayrılmasını sağlamak.

Korto’nun yaratıcılarından Berti Palambo ve ortağı Fatih Güzel, Kuruçeşme’ye yeni bir mekân açtı çok kısa süre önce; Carla İstanbul. Burası hem semtin hem de İstanbul’un en yenilerinden. Duyduğumdan beri açılmasını heyecanla bekliyordum. Bilenlere mini bir hatırlatma, bilmeyenlere özet geçeyim. Korto’nun olduğu binada birbirinden bağımsız dört mekân var. Girişte, solda, bahçe içindeki Güzel Kuruçeşme bir ‘gastro’ meyhane. Nisan ayında havaların ısınmaya başlamasıyla açılıyor, ekim sonunda kapanıyor. Civarda Kuruçeşme ise yeni nesil meyhane, fiks menü hafta içi 1.950, hafta sonu 2.250 lira.

Korto İstanbul şüphesiz İstanbul’un en iyi canlı müzik mekânlarından biri... Baran Bayraktar, Dicle Olcay, Begüm Obiz, Simge Eğrilmez gibi isimler sahneye çıkıyor.

Carla İstanbul daha önce Korto Roof olarak hizmet veren, binanın en üst katındaki kapalı terasa açıldı. Bu restoran da ‘eğlence üssü’ndeki diğer mekânlar gibi haftanın 6 günü açık, pazartesi günleri kapalı. Carla, 22.00’den sonra müziğin hafiften yükseldiği, hem sohbet edip hem de eğlenebileceğiniz bir kulübe dönüşüyor. Korto Roof halinden eser kalmamış, dekorasyonundan menüsüne baştan aşağı yenilenmiş. Güzel bir İstanbul manzarası da var üstelik...

Pazar kahvaltısı da var

Menüyü şef Emek Demirtaş hazırlamış. Başlangıçlar 390 ila 3.100 lira, salatalar 425 liradan başlıyor. Makarnalar 750 ile 1.600, ana yemekler 990 ile 1.750 lira arasında. Etli humus (750 lira) ve deniz mahsullü makarna di mare (790 lira) favorim oldu. Kokteyller 670 ila 690 lira. Ayrıca Carla’nın suşi menüsü de var. Yemekleri ben de, birlikte gittiğim, gezmeyi seven arkadaşlarım da gayet lezzetli bulduk.

Carla özellikle cuma-cumartesi geceleri çok hareketli. Gerçi ben hafta içi uğradım, yeni bir mekân olmasına rağmen o gün de içerisi hareketliydi. Kalabalık doğum günü masaları da vardı, kadın kadına gelenler de. Yaş ortalaması yüksek. Çok aşırıya kaçmadan şık olmakta fayda var.

Pazar günleri brunch da başladı. 11.00 ile 15.00 arasında. Murat Tokuz, Tai gibi ünlü isimler setin başına geçiyor, kahvaltıdan sonra sizi sendromsuz bir pazartesiye hazırlıyorlar. Fiks menü yok, alakart menüden istediğinizi sipariş veriyorsunuz.

Ah geceler

◊ Funda Arar bu gece 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

◊ Sibel Can bu gece 23.00’te Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

◊ Cafer Palamut bu gece 23.00’te Folks Kitchen&Cocktail’de

setin başında olacak. (0530) 251 92 50

◊ Seda Mete bu gece 00.00’da Lineup Suadiye’de.

(0531) 498 80 93

◊ Mert Davran yarın gece 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da

(0532) 154 25 87

◊ Begüm Obiz yarın gece 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye’de. Rezervasyon: @risenfallsuadiye

◊ Güven Yüreyi yarın gece 00.30’da The Room Live’da. (0535) 018 60 93

◊ Kaan Yorulmaz 6 Kasım Çarşamba 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01

◊ Deha Bilimlier 8 Kasım Cuma 22.00’de Nossa Costa’da. (0212) 560 17 17

◊ Aybüke Albere bu gece 23.00’te Oda By Venge’de. (0554) 198 05 12

7/24 yetmez

Kuruçeşme’ye yeni bir bar açıldı. Adı The Social. Burası Komşu Meyhane’ye komşu geldi. The Social’da DJ performansları ve canlı müzik var. Ayrıca geç saate kadar açık bir pizzacı olarak da hizmet veriyor.

◊ Emirgân’daki La Boom’da pazar

brunch’ı başladı. 10.00’da başlıyor, 16.00’da sona eriyor. Geçen yıllarda bu havalı geç kahvaltıların hemen ardından akşamüstleri canlı müzik performansları oluyordu. Keşke canlı müzik geri gelse. Emirgân Group yetkililerine çağrımdır.

◊ Sait Halim Paşa Yalısı’nda Boğaz manzarasına karşı yoga etkinliği devam ediyor. Her seviyeye uygun olan dersler YogaŞala’nın hocası Duygu Erokan tarafından veriliyor. Her çarşamba Harem Bahçe Salonu’nda gerçekleşen etkinliğin fiyatı 800 lira. biletix.com