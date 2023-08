‘Küreme ısınma’ ve foklarla imtihan

Haberin Devamı

İki yıldır çocukla hayat hakkında bu köşede sohbet ettiğimiz sevgili arkadaşım Melis Çalapkulu geçen hafta gazetemize ve bu köşeye veda etti. Bundan sonrasında başka konuk annelerle yine çocukla hayat üzerine sohbete devam edeceğiz ancak bu hafta sizlerle baş başayım. Bu aralar her evde olduğu gibi bizim evin gündem konusu da sıcaklar. Sonrasında da konu muhakkak küresel ısınma ve iklim değişikliğine geliyor. “Her sene daha sıcak olacakmış, iklim değişiyor, buzullar eriyor, sular bitecek” gibi kaygılarımızı paylaşırken Lorin sohbete dahil değil. Ancak bizi can kulağıyla dinlediğini geçen hafta Six Senses Kaplankaya’da katıldığımız ‘İklim Savaşçıları’ atölye programında fark ettim.

Otelin küçük konukları için başlattığı bu programın esas amacı iklim değişikliğine karşı farklı çözümler sunmak. Böylece çocukların aktiviteler yoluyla öğrenebilmesini ve iklim değişikliğinin önemini anlamasını sağlamak.Lorin ve 9 yaşındaki kuzeni Beril’i bu atölye programına götürmek istediğimi söylediğimde istemeyeceklerini düşünmüştüm ama çok heyecanlandılar. Lorin “Eldiven takıp sahil temizliği de yapacak mıyız” diye sorduğunda yaşadığım küçük şoku itiraf etmem gerekir. Ortaya çıktı ki YouTube’da çevre koruma programları seyrediyormuş. İlgisiz ve farkındalığı yerlerde bir anne olduğuma mı üzüleyim, kendi başına faydalı bir şeyler seyretmesine mi sevineyim bilemedim.Geçen hafta İklim Savaşçıları programına katıldılar. Atölyeyi yürüten iki eğitici personel önce bir süre çocuklarla iklim hakkında sohbet ettiler, onlara sorular sordular. “Havalar neden bu kadar sıcak, biliyor musunuz” sorusu geldiğinde Lorin “Ben biliyorum, sebebi ‘küreme ısınma’” diye cevap verdi. İçeride kopan kahkaha sonrası, bu durumun benimle bir ilgisi olmadığını anlatmak istesem de kimseyi inandıramayacağımdan, ‘eğitici anne’ kredilerini toplamayı tercih ettim (gülüyor). Ne küresel ısınmayı ne de iklim değişikliğini küçük olduğunu düşünüp bir kere bile anlatmadım kendisine ama ‘telekulak Lorin’ her şeyi sünger gibi emmiş. Beril, artık yağmurların yağmadığını, ileride kuraklık olacağını, daha fazla ağaca ve yeşile ihtiyacımız olduğunu anlattı. İlgi alaka müdiresi ablam çocuğunu bu konuda da eğitmiş belli ki!

Kızlar sohbet sonrası kullanılmış kâğıtları dönüştürerek yeniden kâğıt yaptılar, zeytin fidanı ve tohumlar ekip can sularını verdiler. Kaplumbağa Rafel’i sevdiler ve soyu tükenmekte olan Akdeniz fokları hakkında bilgi aldılar. Otelin sosyal sorumluluk projelerinden bir diğeri nesli tükenmekte olan Akdeniz foklarını koruma programını desteklemek. Beril fokların sadece 700 tane kaldığını ve insanların onları yakalayıp derilerini kullandıklarını anlattı. Lorin de “Canlarını çıkarıyorlar, canlarını” diye sitem etti.

O günden beri hâlâ bir fok görüp göremeyeceğini soruyor: “Gece olsa, herkes gitse, bir tek biz kalsak sence gelirler mi anne?” Bu aralar otelin olduğu Akbük Köyü’ndeki kadınların ördüğü ve atölye sonunda Lorin’e hediye edilen oyuncak fokla yatıp kalkıyoruz. Otelin sürdürülebilirlik direktörü Yasemen Erdemir’den öğrendim ki hem çevre köylerdeki kadınları ve yerel üreticileri hem de köy okulunu destekliyorlarmış. Otel misafirlerine uygulanan tüm eğitimleri Kazıklı Mahallesi köy okulundaki çocuklara da veriliyor. Ve tüm çocuklar atölye sonunda iklim savaşçısı olmak için bazı görevler alıyorlar. Duştan 5 dakikada çıkmak, klimanın ısısını 2 derece arttırmaları için aileleri uyarmak, arabasız birkaç gün geçirmek gibi… Bizimki bu aralar kafayı klimaya taktı: “59 derece yaptın mı anne?” (Sayılar ve zaman mevhumunda derdimiz büyük!)

Maalesef artık dünyamızın gerçeği bu, doğal kaynaklarımız giderek tükeniyor. Acilen çocuklarımızla bu konu hakkında konuşmamız, onları bilgilendirmemiz gerekiyor. Eğer acil eylem planları gerçekleşmezse onları nasıl bir gelecek beklediğini bilmek de en doğal hakları. Ben gördüm ki bunun için savaşmaktan da kaçınmıyorlar. Siz de çocuklarınızla konuşup onlara bu ve benzeri görevleri verebilirsiniz, inanın beklediğinizden daha ilgili ve heyecanlı yaklaşıyorlar. Misal evde eskiyen bir havludan vazo yapmak onların beyninde bir ışık yakıyor. YouTube bunun gibi birçok videoyla dolu. Küresel ısınma hakkında birlikte bir film seyretmek ya da bir kitap okumak da diğer iyi seçeneklerden. Biz Harpreet Kaur’un Doğayı Koru serisinden ‘Küresel Isınma’ adlı resimli öykü kitabına başladık. Çocuklara hikâyelerle ana fikirleri doğrultusunda çevreyi korumanın önemini kavratıyor ve düşünmeye sevk ediyor. Çocuklarımıza doğanın değerini ve neler yapmamız gerektiğini öğretirken bir yandan da evimizde, işimizde tasarruflu davranarak daha az tüketmenin yollarını gösteriyor.

HADİ GİDELİM

İnteraktif çocuk oyunu

Sanat ve eğlenceyi deneyimlerken çocukların oyuncuları interaktif bir şekilde yönlendirebildikleri bu doğaçlama oyunda kahkaha garanti! Çocuğunuzla beraber eğlenceli zaman geçirmek isteyenler ‘Mahşeri Cümbüş’ oyununa gidebilirler.

Yer: İstanbul, Trump Sahne

Tarih: Bugün

Saat: 16.00

Yaş: 3+

İletişim: (0212) 348 78 40

Ücret: 140 lira

Kuğu Gölü tiyatroda

Klasik bir bale eseri olan ‘Kuğu Gölü’, Çaykovski’nin besteleriyle tiyatroya uyarlandı. Oyununda bale bölümleri de var. Bu uyarlamada çocuklara cesaret ve doğa sevgisi, yardımlaşma, güçlü arkadaşlık duyguları aşılanıyor.

Yer: Ayvalık, Amfi Tiyatro

Tarih: Bugün

Saat: 21.00

Yaş: 4+

İletişim: (0850) 532 43 04

Ücret: 168 lira



Sevilen kahramanlar

‘Rafadan Tayfa’ sinema filmlerinin kahramanı Kazım Amca yeni bir televizyon programına başlar. İlk konuğu da Rafadan Tayfa’nın sevilen kahramanı Hayri’dir. Bu ikilinin programında günümüzden geçmişe ‘Rafadan Tayfa’nın maceraları konuşulur, eğlenceli anlar yaşanır. Bu müzikli bu şovda Kazım Amca ve Hayri’ye Kâmil, Mert, Akın, Sevim, Hale ve Hayrimatör eşlik ediyor.

Yer: Ankara, Oran Açıkhava Sahnesi

Tarih: Yarın

Saat: 21.00

Yaş: 3+

İletişim: (0532) 766 31 29

Ücret: 168-200 lira



Afacanlar Sirki

Bir zamanlar muhteşem gösteriyle izleyenleri hem kahkahaya hem de hayrete düşüren Afacanlar Sirki artık eski seyirci kitlesine ulaşamaz. Sirk sahibi Medrano sirki kapatmak ister ama karşısına Kiki ve Kuku isimli sevimli palyaço kardeşler çıkınca onların her hareketlerine gülmeye başlar ve tekrar umutlanır. Birlikte güzel bir gösteri için çalışmalara başlarlar. Ekibe bir de illüzyon gösterisi yapan yeni bir üye aldıktan sonra gösteri günü gelir çatar. Aksiliklerle dolu bu sirkte bakalım kahramanlarımızın başına neler gelecek?

Yer: Ankara, Ankara Kültür Merkezi

Tarih: Yarın

Saat: 13.00-15.00

Yaş: 2-8

İletişim: (0312) 384 50 50

Ücret: 120 lira