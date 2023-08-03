‘Küreme ısınma’ ve foklarla imtihan

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İki yıldır çocukla hayat hakkında bu köşede sohbet ettiğimiz sevgili arkadaşım Melis Çalapkulu geçen hafta gazetemize ve bu köşeye veda etti. Bundan sonrasında başka konuk annelerle yine çocukla hayat üzerine sohbete devam edeceğiz ancak bu hafta sizlerle baş başayım. Bu aralar her evde olduğu gibi bizim evin gündem konusu da sıcaklar. Sonrasında da konu muhakkak küresel ısınma ve iklim değişikliğine geliyor. “Her sene daha sıcak olacakmış, iklim değişiyor, buzullar eriyor, sular bitecek” gibi kaygılarımızı paylaşırken Lorin sohbete dahil değil. Ancak bizi can kulağıyla dinlediğini geçen hafta Six Senses Kaplankaya’da katıldığımız ‘İklim Savaşçıları’ atölye programında fark ettim.
Kızlar sohbet sonrası kullanılmış kâğıtları dönüştürerek yeniden kâğıt yaptılar, zeytin fidanı ve tohumlar ekip can sularını verdiler. Kaplumbağa Rafel’i sevdiler ve soyu tükenmekte olan Akdeniz fokları hakkında bilgi aldılar. Otelin sosyal sorumluluk projelerinden bir diğeri nesli tükenmekte olan Akdeniz foklarını koruma programını desteklemek. Beril fokların sadece 700 tane kaldığını ve insanların onları yakalayıp derilerini kullandıklarını anlattı. Lorin de “Canlarını çıkarıyorlar, canlarını” diye sitem etti.
O günden beri hâlâ bir fok görüp göremeyeceğini soruyor: “Gece olsa, herkes gitse, bir tek biz kalsak sence gelirler mi anne?” Bu aralar otelin olduğu Akbük Köyü’ndeki kadınların ördüğü ve atölye sonunda Lorin’e hediye edilen oyuncak fokla yatıp kalkıyoruz. Otelin sürdürülebilirlik direktörü Yasemen Erdemir’den öğrendim ki hem çevre köylerdeki kadınları ve yerel üreticileri hem de köy okulunu destekliyorlarmış. Otel misafirlerine uygulanan tüm eğitimleri Kazıklı Mahallesi köy okulundaki çocuklara da veriliyor. Ve tüm çocuklar atölye sonunda iklim savaşçısı olmak için bazı görevler alıyorlar. Duştan 5 dakikada çıkmak, klimanın ısısını 2 derece arttırmaları için aileleri uyarmak, arabasız birkaç gün geçirmek gibi… Bizimki bu aralar kafayı klimaya taktı: “59 derece yaptın mı anne?” (Sayılar ve zaman mevhumunda derdimiz büyük!)
HADİ GİDELİM
İnteraktif çocuk oyunu
Sanat ve eğlenceyi deneyimlerken çocukların oyuncuları interaktif bir şekilde yönlendirebildikleri bu doğaçlama oyunda kahkaha garanti! Çocuğunuzla beraber eğlenceli zaman geçirmek isteyenler ‘Mahşeri Cümbüş’ oyununa gidebilirler.
Yer: İstanbul, Trump Sahne
Tarih: Bugün
Saat: 16.00
Yaş: 3+
İletişim: (0212) 348 78 40
Ücret: 140 lira
Kuğu Gölü tiyatroda
Klasik bir bale eseri olan ‘Kuğu Gölü’, Çaykovski’nin besteleriyle tiyatroya uyarlandı. Oyununda bale bölümleri de var. Bu uyarlamada çocuklara cesaret ve doğa sevgisi, yardımlaşma, güçlü arkadaşlık duyguları aşılanıyor.
Yer: Ayvalık, Amfi Tiyatro
Tarih: Bugün
Saat: 21.00
Yaş: 4+
İletişim: (0850) 532 43 04
Ücret: 168 lira
Sevilen kahramanlar
‘Rafadan Tayfa’ sinema filmlerinin kahramanı Kazım Amca yeni bir televizyon programına başlar. İlk konuğu da Rafadan Tayfa’nın sevilen kahramanı Hayri’dir. Bu ikilinin programında günümüzden geçmişe ‘Rafadan Tayfa’nın maceraları konuşulur, eğlenceli anlar yaşanır. Bu müzikli bu şovda Kazım Amca ve Hayri’ye Kâmil, Mert, Akın, Sevim, Hale ve Hayrimatör eşlik ediyor.
Yer: Ankara, Oran Açıkhava Sahnesi
Tarih: Yarın
Saat: 21.00
Yaş: 3+
İletişim: (0532) 766 31 29
Ücret: 168-200 lira
Afacanlar Sirki
Bir zamanlar muhteşem gösteriyle izleyenleri hem kahkahaya hem de hayrete düşüren Afacanlar Sirki artık eski seyirci kitlesine ulaşamaz. Sirk sahibi Medrano sirki kapatmak ister ama karşısına Kiki ve Kuku isimli sevimli palyaço kardeşler çıkınca onların her hareketlerine gülmeye başlar ve tekrar umutlanır. Birlikte güzel bir gösteri için çalışmalara başlarlar. Ekibe bir de illüzyon gösterisi yapan yeni bir üye aldıktan sonra gösteri günü gelir çatar. Aksiliklerle dolu bu sirkte bakalım kahramanlarımızın başına neler gelecek?
Yer: Ankara, Ankara Kültür Merkezi
Tarih: Yarın
Saat: 13.00-15.00
Yaş: 2-8
İletişim: (0312) 384 50 50
Ücret: 120 lira