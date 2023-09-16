Kültür ve sanat şehre döndü

Haberin Devamı

MÜZİKTEN FOTOĞRAFA VE HATTA KAHVEYE…



Savaş Özbey-Hürriyet yazarı

◊ Kasımpaşa’daki Tersane İstanbul’da 14 Eylül’de kapılarını açan İstanbul Coffee Festival hafta sonu devam ediyor. Festivalde bol bol müzik var: Göksel, Jabbar, Yasemin Mori ve dahası.. Festivalin kombine bileti 1.400 lira.

◊ Alsancak Müzik Festivali 22-24 Eylül’de düzenleniyor. İzmir’deki Tarihi Havagazı Fabrikası’nda ilk gün Sertab Erener, Adamlar, Evdeki Saat ve Kendimden Hallice; ikinci gün maNga, Fatma Turgut, Köfn ve Kristal Kit; son günse Mabel Matiz, Melike Şahin, Mert Demir ve Soft Analog sahnede olacak. Avantajlı dönem genel giriş 1.470 lira.

Haberin Devamı

◊ Outdoorfest, Kadıköy Rıhtım’daki Festival Park’ta doğa, aktivite ve spor meraklılarını bir araya getiriyor. Bu sporlarda kullanılan ürünleri üreten markaları bulabileceğimiz festivalde atölyeler, oyunlar ve müziğin yanı sıra dünyanın farklı yerlerinde serüvenler yaşamış outdoor’cuların ‘Nature Talks’ sohbetleri de var. 23-24 Eylül gündüz giriş ücreti 100 lira.

◊ Yazın son günlerini İstanbul’a yakın ama deniz kenarı ve yeşil bir yerde değerlendirmek isterseniz Ağva Green Park’taki Müzikonair etkinliğini kaçırmayın. Konserler, DJ performansları, ödüllü turnuvalar, doğa aktiviteleriyle bachata, zumba ve yoga atölyeleri var. 29-30 Eylül’deki etkinliğin biletleri giriş 370, çadır 300, bungalov 6.000 lira.

◊ İstanbul Cocktail Festival 7-8 Ekim’de KüçükÇiftlik Park’ta. Bu 7’nci buluşmada çoğu ödüllü uzman miksolojistlerle tanışacağız. Performanslar, aktiviteler, yemek alanı ve alışveriş de cabası. Kombine bilet 500 lira.

Uygar Taylan, Hürriyet Ekler

◊ Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden biri Akbank Caz Festivali. Bu yıl 23 Eylül-8 Ekim’de 33’üncü kez caz dünyasını buluşturacak. Festivalde izleyebileceğimiz isimlerden bazıları şöyle: Al Di Meola Acoustic Trio (25 Eylül, AKM Tiyatro Salonu), Yumi Ito (25 Eylül, Akbank Sanat), Sissoko/Segal/Parisien/Peirani (3 Ekim, Cemal Reşit Rey Konser Salonu), Immanuel Wilkins Trio (4 Ekim, Babylon), Hidden Orchestra (5 Ekim, Babylon) ve Erik Truffaz (7 Ekim, Babylon).

Haberin Devamı

◊ 29 Eylül-1 Ekim’de İBB Festival Park Yenikapı’da düzenlenecek Live From İstanbul Fest dünyaca ünlü DJ David Guetta’yı sahnesinde ağırlayacak. Pop, rock ve elektronik müziği aynı sahnede buluşturan festivalde Medvza, Mistajam, Abel, Teoman, Tan Taşçı, Gripin, Funda Arar gibi pek çok isim sahneye çıkacak. Guetta’nın 1 Ekim’deki performansının bileti 904-28.950 lira.

◊ Fotoğraf sanatı odağında kurgulanan ama farklı disiplinlere de yer veren 212 Photography İstanbul, 5-15 Ekim’de 6’ncı kez düzenlenecek. Sergi, atölye, söyleşi, film gösterimi ve konser gibi etkinlikler şehrin iki yakasındaki 20’ye yakın farklı mekânda ziyaretçilerle buluşacak.Festivalin programına 212photographyistanbul.com’dan ulaşabilirsiniz.

Haberin Devamı

◊ Almanya’nın en ünlü festivallerinden Oktoberfest, İstanbul’a taşınıyor.14-15 Ekim’de Volkswagen Arena’da düzenlenecek festivalde Göksel, Hey! Douglas, DJ Shantel ve Goran Bregovic sahneye çıkacak. Yeme-içme alanlarının olacağı festivalde tadım aktiviteleri, ödüllü yarışmalar ve atölyeler de düzenlenecek. Tek gün 330, kombine 550 lira.

◊ MIX Festival bu yıl 3-4 Kasım’da Zorlu PSM’de 7’nci kez yapılacak. Warhaus, Kid Francescoli, Weval, Benny Sings, Two Another, Lalalar ve dahası… Yine elektronikten indie pop’a pek çok türden yerli-yabancı yıldız isimleri sahnesinde ağırlayacak. Programa en son Norveçli elektronik müzik ikilisi Röyksopp eklendi. İki günlük festivalin kombine bileti 1.375 lira.

Haberin Devamı

KONSER-DJ PERFORMANSI

EN İYİLER GELİYOR



Meltem Fıratlı-Hürriyet Ekler

◊ DJ Armin Van Buuren 22 Eylül Cuma günü Lifepark’ta. Bileti 1.120-6.000 lira.

◊ Kırılgan sesiyle Asaf Avidan 23 Eylül Cumartesi Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde. Bilet fiyatları 550 ve 660 lira.

◊ Tüm zamanların en iyi DJ’lerinden Carl Cox 23 Eylül Cumartesi Volkswagen Arena’da. Bilet fiyatları 600 ve2.500 lira.

◊ Aşk şarkılarının büyülü sesi Buika 25 ve 26 Eylül’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. Bileti 295-1.395 lira.

◊ Techno’nun karizmatik ismi Paul Kalkbrenner 30 Eylül’de Lifepark’ta. Bilet fiyatları 400 ve VIP 3.000 lira.

Haberin Devamı

◊ Dünyanın en gösterişli piyano şovunun yaratıcısı Havasi 2 Ekim Pazartesi Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. Bilet fiyatı 295-1.395 lira.

◊ Güney Koreli DJ Peggy Gou 14 Ekim Cumartesi Lifepark’ta. Bilet fiyat 750 ve VIP 2.500 lira.

◊ Ünlü keman virtüözü David Garrett 18 Ekim Çarşamba Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda. Müzisyen 20 Ekim Cuma İzmir’de,21 Ekim Cumartesi ise Ankara’da olacak. Bilet fiyatı 282-3.395 lira.

◊ Hem karizmatik hem romantik. Garou 27 Ekim Cuma Volkswagen Arena’da konser verecek. Bilet fiyatı 950-4.650 lira.

◊ Brezilya kökenli kült caz-füzyon grubu Azymuth 11 Kasım Cumartesi günü Frankhan’da. Bilet fiyatı 200-750 lira.

◊ Çılgın post-punk grubu IDLES 27 Kasım Pazartesi Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde.

ALBÜM

SÜRPRİZLERE HAZIR OLUN



Meltem Fıratlı-Hürriyet Ekler

◊ Yeni albümü heyecanla beklenen Edis bir süre daha teklilerle yola devam edecek.

◊ Kenan Doğulu hayli ses getirmesi beklenen yeni şarkısını büyük olasılıkla ekim sonlarında yayımlayacak.

◊ Hem Türkçe hem de İngilizce teklileriyle dikkat çeken Selin ekim ayında ‘Paranoia’ albümünü çıkarmaya hazırlanıyor.

◊ Pop ve R&B müziğin yükselen ismi Güneş en son ‘Bölüm Sonu’ adlı teklisini yayımlamıştı. Yeni albüm de bu sonbahar geliyor.

◊ Fettah Can’ın önemli söz yazarlarının ve bestecilerinin şarkılarını yorumladığı albümüsonbaharın sürprizlerinden.

◊ Genç kuşağın sevilen isimlerinden Melis Fis’in yeni albümü de yolda.

◊ ’Padam Padam’la yazın hitlerinden birine imza ata Kylie Minogue ‘Tension’ adlı albümünü eylül sonunda yayımlayacak.

◊ The Rolling Stones 18 yıl sonra yeni albümüyle geliyor.

SERGİ-FUAR

GEZ GEZ BİTMEZ...



Erkan Aktuğ-Hürriyet kültür-sanat

◊ Contemporary İstanbul’un 18’inci edisyonu 26 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında Tersane İstanbul’da yapılacak. 22 ülkeden 67 çağdaş sanat galerisinin temsil ettiği sanatçıların eserleri görülebilecek.

◊ Rumelihisarı Perili Köşk’teki Borusan Contemporary sezona iki dikkat çekici sergiyle giriyor. Daha önce ‘Kurşun Deliği’ (Bullet Hole) adlı işiyle 12. İstanbul Bienali’ne katılan, 2013’te ‘Hayalet Görüntü’ (Afterimage) sergisiyle Arter’e konuk olan İngiliz çağdaş sanatçı Mat Collishaw, ‘Aritmi’ başlıklı sergisinde iki ayrı dünya olan sanat ve bilimi birbirine yaklaştırıyor. Necmi Sönmez küratörlüğünde Borusan Koleksiyonu’ndan seçilmiş çalışmalarıysa ‘Dijital Mitolojiler’ sergisi Perili Köşk’ün ofis katlarında bir araya getiriyor. Her iki sergi de 18 Ağustos 2024’e kadar sürecek.

◊ Sanatçı Handan Börüteçene, uzun bir aradan sonra Salt Beyoğlu’nda izleyici karşısında olacak.

12 Ekim 2023-25 Şubat 2024’teki sergide, sanatçının heykel, enstalasyon, fotoğraf ve metin gibi disiplinlerde üretilmiş, Türkiye’nin kültür mirasıyla bağlantılar kuran yapıtları var.

◊ 26 Ekim’de Pera Müzesi’nde açılacak ‘Tam Yerinden: İstanbul’a Panoramik Bakışın Tarihi’ sergisi panoramik resim ve fotoğraflarla İstanbul’un temsil tarihini yeni perspektiflerle değerlendirmeyi amaçlıyor. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’ndan yola çıkan Ulya Soley küratörlüğündeki ‘Gelecek Hatıraları’ sergisiyse nesnelerin yardımıyla hatırlananlara odaklanırken güncel yapıtlar aracılığıyla hafızayla gelecek tahayyülleri arasında kurulan bağları araştırıyor. Her iki sergi de 25 Şubat 2024’e kadar sürecek.

◊ Galeri Nev İstanbul 22 Eylül -21 Ekim tarihleri arasında sanatçı Sevinç Altan’ın İstanbul’daki ilk kişisel sergisi ‘Keşiş Yengecinin Evi’ni ağırlayacak. Galeri 27 Ekim-

2 Aralık’ta ise Cevdet Erek’in ‘Çepeçerçeve’ isimli sergisini izleyicilerle buluşturacak.

◊ Dirimart, Sarkis’in iki yeni sergisini sanatseverlerle buluşturdu. ‘85 Çığlık: Munch’tan Sonra’ 15 Ekim’e kadar Dirimart Dolapdere’de, ‘Sarkis’in Filmleri’ Dirimart Pera’da izlenebilir.

◊ Ansen, Burak Dak, Doğu Özgün, Gökhan Gökseven, Metin Alper Kurt, Murat Palta ve Tayfun Gülnar’ın eserlerini bir araya getiren ‘Ey Kutsal Basitlik’ başlıklı sergi

7 Ekim’e kadar x-ist’te görülebilir.

◊ İzmir’deki Folkart Gallery‘nin hazırladığı ve Şevket Dağ’la ilgili bugüne kadarki en kapsamlı sergi olan ‘Zamanın ve Mekânın Büyüsünde Bir Ressam: Şevket Dağ’ 21 Eylül-25 Kasım’da İstanbul’a, Bozlu Art Project Mongeri Binası’na taşınıyor.

◊ Mehmet Ali Uysal’ın ‘Hayat Çok Güzel!’ sergisi 23 Eylül-17 Kasım’da Pi Artworks’te.

◊ Usta çizer M.K. Perker’in ‘Yüz Yüze’ başlıklı sergisi 4 Kasım’a kadar Pilot Galeri’de görülebilir.

◊ Geçen yıl 59. Venedik Bienali Kosova Pavyonu’ndaki sergisiyle hayli ilgi gören Jakup Ferri’nin Türkiye’deki ilk solo sergisi Ferda Art Platform’da ziyaret edilebilir.

TİYATRO

PERDELER AÇILIYOR



Asu Maro-Milliyet ve Milliyet Sanat yazarı

◊ ‘Saatleri Ayarlama Enstitüsü’ (Saatler Kolektif): Yönetmen Serdar Biliş’in Ahmet Hamdi Tanpınar’ın romanından sahneye uyarladığı oyun, tiyatroyla sinemayı büyük bir başarıyla

iç içe geçiren bir yapım. Seyirci bir yandan bütün karakterlerini Serkan Keskin’in canlandırdığı bir film izlerken oyuncu sahneden de canlı olarak filme dahil oluyor.

◊ ‘Baba’ (Pürtelaş): Fransız yazar-yönetmen Florian Zeller’in aile üçlemesinin ikinci halkası olan eser, unutma ve hatırlama meselesini seyirciyi demans hastası babanın zihninden bakmaya zorlayarak ele alıyor. 2020 yapımı sinema filminde Anthony Hopkins’in canlandırdığı baba, bu kez usta aktör Şerif Erol’a teslim edilmiş.

◊ ‘Tek Kullanımlık Hikâye’ (Kumbaracı50): İklim krizinden yola çıkan, hayatımızın da ‘tek kullanımlık’ olduğunu, hor kullanmamamız gerektiğini hatırlatan, eğlenceli ve dinamik bir oyun. Volkan Çıkıntoğlu’nun yazıp Gülhan Kadim’in sahneye koyduğu oyunun İsmail Sağır, Meriç Rakalar ve Murat Kapu’dan oluşan başarılı bir oyuncu kadrosu var.

◊ ‘Kızlar ve Oğlanlar’ (Oyun Atölyesi): Dennis Kelly’nin yazdığı eser, seyirciyi komediden trajediye son derece hazırlıksız geçiren komik ve sert, acımasız, rahatsız edici bir oyun. Özlem Zeynep Dinsel seyirciyi acılı bir kadının kendisine huzur verecek şekilde yeniden yazmaya çalıştığı anılarıyla hayata bir şekilde tutunmaya çalıştığı bugünü arasında götürüp getirirken bir an olsun dikkatlerin dağılmasına izin vermiyor.

◊ ‘Meçhul Paşa’ (Tiyatro Hayali): Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Mustafa Mim Uykusuz’un çıkardıkları siyasi mizah gazetesi Markopaşa’nın 1946’da başlayıp meçhule doğru giden serüvenini anlatıyor ‘Meçhul Paşa’. Ahmet Sami Özbudak’ın, hikâyesi anlatılan ustalar gibi ‘hınzır’ ve cesur metni, başarılı yönetmen Emrah Eren’e emanet. 2018’de Tiyatroadam’da izlediğimiz oyun, Bülent Çolak, Erdem Akakçe ve Fatih Koyunoğlu’ndan oluşan aynı oyuncu ekibiyle Tiyatro Hayali çatısı altında seyirciyle buluşuyor.

◊ ‘Güzel Son’ (Semaver Kumpanya), ‘Ahretlik’ (YOLO Production), ‘Sınırlar’ (Versus Tiyatro-484 Urban Garden), ‘Gomidas’ (Yolcu Tiyatro) ve ‘Eylül’ (sfrpztf) de kaçırılmaması gereken oyunlar arasında.

◊ 27. İstanbul Tiyatro Festivali’yse 25 Ekim-25 Kasım tarihleri arasında çeşitli sahnelerde gerçekleşecek. Programı tiyatro.iksv.org adresinden takip edebilirsiniz.

KİTAP

KÜTÜPHANENİZDE YER AYIRIN



Doğan Hızlan-Hürriyet Yayın Danışmanı

◊ ‘Eğin Türküsü (Enver Gökçe)’-Lütfi Özgünaydın (İlke Kitap): “Adı, haritalarda bile bulunmayan bir köyündenim Anadolu’nun. Güzel şeylere hasrettir memleketim, güzel şeylere hasrettir bu dünya…” Lütfi Özgünaydın’ın hazırladığı kitabın başında benim ‘Enver Gökçe’nin Türk Şiirindeki Yeri’ yazım var. Toplumcu Türk şiirinin büyük ustası hakkında, fotoğraflarla, şiirlerle örülü, salık vereceğim bir kitap. Enver Gökçe’yi hayatıyla, yaşamıyla öğreneceğiniz

bir çalışma.

◊ ‘Hayata Karşı Hayat’-Ahmet Say (Kor Kitap, Islık Yayınları): Müzik kitaplarıyla ve müzik sözlüğüyle tanıdığımız Ahmet Say’ın yaşamını yitirmeden önce dergilerde yayımlanmış seçme yazılarından oluşuyor. İlk sayfada Bertold Brecht’ten Ahmet Say’ın çevirdiği dizeler var.

◊ ‘Seçme Öyküler’-Memduh Şevket Esendal (Kapı Yayınları): Türk edebiyatının büyük ustası Memduh Şevket Esendal’ın 1910-1951 arasında farklı konular etrafında kaleme aldığı öyküler okuru başka başka zaman ve mekâna taşıyor.

İhsan Yılmaz-Hürriyet

◊ ‘Gözümden Deliler Taştı’-Çağan Irmak (Doğan Kitap): ‘Babam ve Oğlum’, ‘Issız Adam’ gibi filmlerin usta yönetmeni Çağan Irmak, bu kez öyküleriyle karşımızda. Eylül sonunda Doğan Kitap etiketiyle yayımlanacak kitapta Çağan Irmak’ın altı öyküsü olacak.

◊ ‘Derz’-Hakan Günday (Doğan Kitap): Yeraltı edebiyatı diyebileceğimiz kendine özgü tarzıyla dikkat çeken Hakan Günday ‘Derz: İki Roman Arası Yazı Seçkisi’ adlı kitabıyla okurla buluşacak. Günday’ın kendi yaptığı kolaj görsellerin de olacağı kitap, ekim başında Doğan Kitap etiketiyle yayımlanacak.

◊ ‘Sabiha’-İpek Çalışlar (YKY): ‘Latife Hanım’, ‘Halide Edib’ ve ‘Atatürk’ gibi ses getiren biyografi kitaplarıyla tanınan gazeteci İpek Çalışlar, bu kez son Osmanlı padişahı Sultan Vahdettin’in kızı Rukiye Sabiha Sultan’ın hayatını anlatacak. Kitap ekim başında çıkacak.

◊ ‘Mektub’-Paulo Coelho (Can Yayınları): Türkiye’de de çok sevilen Brezilyalı yazar Paulo Coelho, çok yakında ‘Mektub’ kitabıyla geliyor. ‘Simyacı’nın yazarı, ‘Mektub’u inancın hayata kattığı anlam ve derinliğin kitabı olarak tanımlıyor.

◊ ‘Kızın Hikâyesi’-Annie Ernaux (Can Yayınları): 2022 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi Annie Ernaux’nun ‘Kızın Hikâyesi’ adlı kitabı kasım ayında Can Yayınları’ndan çıkacak. ‘Babamın Yeri’, ‘Yalın Tutku’, ‘Seneler’, ‘Bir Kadın’ romanlarıyla tanınan Ernaux, bu kitabında 1958 yazından 1960-61’e kadar olan yaşamına bakarak gençlik yıllarını ve yetişkinliğe geçişini ele alıyor.

Melikşah Altuntaş-Bant Mag.

◊ ‘Veuf cherche une femme immortelle’ Jean-Louis Fournier (YKY): Hüzünlü hatıralar ve travmatik anılarını, tüm bunlara rağmen onu hayatta da tutmayı başaran nüktedan diliyle çeşitli anlatılara dönüştüren, üretken yazar Jean-Louis Fournier’nin 2022 tarihli yeni kitabı ‘Veuf cherche une femme immortelle’i çok büyük heyecanla bekliyorum.

◊ ‘Mal Sayımı’-Erlend Loe (YKY): ‘Doppler’ ve ‘Naif. Süper’ gibi başyapıtların ardından yazarın ‘Mal Sayımı’ da merak ettiklerimden...

◊ ‘Yeni Kitap’-Zeynep Kaçar (Doğan Kitap): Yazarın ‘Kabuk’ adlı başyapıtı bana göre yerli edebiyat tarihinde kendine özel bir yer bulacak. Zeynep Kaçar’ın yakın zaman sonra yayımlanacak öykü kitabı da bu sohbahar merakla beklediklerimden.

◊ ‘Cennet’-Mieko Kawakami (Doğan Kitap): ‘Memeler ve Yumurtalar’ın Japon yazarı Mieko Kawakami’nin bir diğer ödül ve övgüye boğulmuş romanı ‘Cennet’ de önümüzdeki haftalarda okumak için heyecanlandığım kitaplar arasında...

SİNEMA

BEKLENENLER, MERAK EDİLENLER…



Uğur Vardan-Hürriyet sinema yazarı

◊ ‘Atatürk 1881-1919’: Disney’in gösterimden kaldırmasıyla büyük bir krizin odağına dönüşen ‘Atatürk’ filminin ilk bölümü kasım ayı başında salonlarda gösterime çıkıyor. Hikâye

19’uncu yüzyılın sonlarında Selanik’te doğan Mustafa’nın etrafında şekilleniyor. Ailevi sorunlar, erken yaşta kaybedilen baba, annesi Zübeyde Hanım’ın onun geleceği hakkındaki planları derken vatanın kurtuluşu yolunda tarihi adımları atmaya hazırlanan Mustafa Kemal… Mehmet Ada Öztekin’in yönettiği yapımda Aras Bulut İynemli, Songül Öden, Sarp Akkaya, Esra Bilgiç, Mehmet Günsür başrolleri paylaşıyor. Vizyon tarihi 3 Kasım.

◊ ‘Kuru Otlar Üstüne’: Nuri Bilge Ceylan’ın heyecanla beklenen son çalışması ‘Kuru Otlar Üstüne’ bu ay sonunda vizyonda. Doğu Anadolu’nun ücra bir beldesinde zorunlu hizmetini yapmakta olan resim öğretmeni Samet’in başına gelen olayları anlatan filmde Merve Dizdar gösterdiği performansla bu yıl Cannes’da ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne uzanmıştı. Kadronun diğer isimleriyse Deniz Celiloğlu, Musab Ekici, Ece Bağcı, Erdem Şenocak, Münir Can Cindoruk ve Cengiz Bozkurt. Vizyon tarihi 29 Eylül.

◊ ‘Yaratıcı’ (The Creator): İnsanlıkla yapay zekâ arasındaki mücadelenin had safhaya ulaştığı bir gelecekte, eski bir özel kuvvetler ajanı yapay zekânın yaratıcısını öldürmek üzere ekibiyle yola koyulur. Gareth Edwards’ın yönettiği bu bilimkurgunun kadrosunda John David Washington, Gemma Chan, Madeleine Yuna Voyles gibi isimler var. Vizyon tarihi 29 Eylül.

◊ ‘Exorcist: İnançlı’ (The Exorcist: Believer): William Peter Blatty’nin romanından sinemaya uyarlanan, William Friedkin imzalı 1973 tarihli klasiğin bir tür devam filmi niteliğindeki çalışmada, gizemli şeytani bir varlık tarafından ele geçirilen 12 yaşındaki kızını kurtarmak isteyen anne, orijinal yapımdaki ana karakterlerden Chris MacNeill’den yardım istiyor. David Gordon Green’in yönettiği filmde Leslie Odom, Jr., Ann Dowd, Jennifer Nettles ve Ellen Burstyn rol alıyor. Vizyon tarihi 6 Ekim.

◊’Dolunay Katilleri’ (Killers of the Flower Moon): 20’nci yüzyıl başında petrol sayesinde zenginleşen Osage halkı ve onların servetine göz diken beyazlar… 1920’de gizemli bir biçimde öldürülen yerliler ve cinayetlere ilişkin açılan soruşturmayı bir aşk öyküsü eşliğinde anlatan, efsanevi yönetmen Martin Scorsese’nin bu son çalışması epik bir western. Filmin başrollerinde Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, Lily Gladstone, Tantoo Cardinal, John Lithgow, Brendan Fraser ve Cara Jade Myers gibi isimler var. Vizyon tarihi 20 Ekim.

◊ ‘Çok Aşk’: Korsan film satıcısı Coşkun’un aşkı Ayla’yla sinema tutkusu arasındaki gelgitli öyküsünü anlatan bu komediyi Kıvanç Baruönü yönetmiş, kadroda Hasan Can Kaya, Büşra Pekin, Barış Yıldız, Şebnem Sönmez ve Uğur Yücel gibi isimler var. Vizyon tarihi

27 Ekim.

◊ ‘The Marvels’: 2018 tarihli ‘Captain Marvel’ın devamı niteliğindeki yapımda ana karakter Carol Danvers, güçlerinin Kamala Khan ve Monica Rambeau’yla karışması sonucu evreni kurtarmak üzere birlikte çalışmaya başlar. Yönetmenliğini Nia DaCosta’nın üstlendiği yapımda Brie Larson, Teyonah Parris, Iman Vellani ve Samuel L. Jackson başrollerde. Vizyon tarihi 10 Kasım.

◊ ‘Napolyon’ (Napoleon): Ve yılın en çok beklenen filmi ‘Napolyon’ 24 Kasım’da sinemaseverlerle buluşuyor. İlk görüntüleriyle birlikte özellikle sosyal medya üzerinden büyük ilginin muhatabı olan Ridley Scott imzalı yapımda Napolyon Bonapart’ın iktidar yürüyüşü, Josephine’le ilişkisi ve savaşları anlatılıyor. Kadroda Joaquin Phoenix’in yanı sıra Vanessa Kirby, Ben Miles, Tahar Rahim ve Mark Bonnar gibi isimler var. Vizyon tarihi 24 Kasım.