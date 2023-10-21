Köpekler için en iyi 10 park... Can dostumuzla yürüyüşün tadını çıkaralım

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1- ENERJİNİZİ ATIN
Türkan Sabancı Bebek Parkı, İstanbul
Itır Ilgaz “Köpeklerin sosyalleşebilmesi için harika bir ortam. Özellikle sabahları sakin oluyor” diyor. Bahar Çağlar Ökten ise “Köpeğim Juliet enerjisini atabiliyor, orada olmaktan ikimiz de mutluyuz” yorumunu yapıyor.
2- SİZ DE SOSYALLEŞİN
Aykut Barka Parkı, İstanbul
Ceyla Büyükuzun “Köpeklerin oyun oynadığı ve sahiplerinin sosyalleştiği alternatif bir park. Kaliteli zaman geçirmek, kahvenizi yudumlamak ve köpeklerinizi gezdirmek adına ideal” tavsiyesini veriyor. Caner Erdeniz de köpeğini dolaştırmak için bu parkı seçenlerden.
3- DOĞADA VAKİT GEÇİRİN
Belgrad Ormanı, İstanbul
Meryem Boz “Köpeğim Mario ile favorimiz Belgrad Ormanı. Şehre yakın bir yerde, özgürce doğada vakit geçiriyoruz” diyor.
4- ÖZEL OYUN ALANLARI
Beylikdüzü Yaşam Vadisi, İstanbul
Murat Tavlı şunları söylüyor: “İçinde köpekler için özel bir oyun alanı var. Patili dostlarımız arkadaşlarıyla doyasıya oynayabiliyor.”
5- AÇIK HAVANIN TADINI ÇIKARIN
Beykoz sahili, İstanbul
Samet Kanberoğlu şunları söylüyor: “Ben dinlenirken Saray açık havanın tadını çıkarıyor. Sahilde yürüyüş yapmayı seviyoruz.”
6- ÖZGÜRCE KOŞABİLİR
Bostanlı Köpek Parkı, İzmir
Erin Şengül’ün önerisi şu: “Coco ile gitmeyi en çok sevdiğimiz yer Bostanlı’daki köpek parkı. Özgürce koşup istediği gibi eğlenebiliyor.”
7- TÜM GÜN AKTİF
Ahmet Taner Kışlalı Parkı, Ankara
Serhat Demirel: “Parkta hayvanseverlerin baktığı köpekler var. İnsanlar patili dostunu gezdirmek için de burayı tercih ediyor.”
8- İSTEDİĞİ GİBİ EĞLENEBİLİR
Cemil Topuzlu Parkı, İstanbul
Itır Ilgaz “Ben sabah 9.30’dan önce gidiyorum çünkü çok az insan oluyor. Yeşil alanı da fazla, köpeğim Turta istediği gibi koşabiliyor” diyor.
9- HERKESİN FAVORİSİ
Maçka Parkı, İstanbul
Caner Erdeniz “Hector’un çocukluğunda giderdik. Küçükçiftlik Park’a bakan yamacı köpek sahiplerinden çok rağbet görüyor” diyor.
10- KÜÇÜK VE BÜYÜK IRK AYRILMIŞ
Fatih Parkı, Manisa
Tarkan Özvardar “Keşke çeviklik parkuru da olsaymış ama neyse ki küçük ve büyük ırk için farklı alan ayrılmış” yorumunu yapıyor.
DIŞKI POŞETİNİ UNUTMAYALIM!
Çoğu parkta köpeklerimizin dışkısını atabileceğimiz, belediyenin koyduğu poşet stantları var. Fakat olmama ihtimalini düşünerek yanımıza poşet almalıyız. Malum çok hareket, çok bereket... Artık çöp torbası yapan birçok markanın ‘köpek dışkı poşetleri’ var. Hatta bunları içine koyabileceğimiz, tasmaya uygun çantalar bile tasarlanmış.