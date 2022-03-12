Konser salonlarına cemre düştü

Haberin Devamı

Konser

* Borusan Quartet, 14 Mart Pazartesi 20.00’de piyanist Iraz Yıldız’la Ravel, Grieg, Satie, Schumann ve Chopin’in eserlerini çalacak. Süreyya Operası’ndaki konserin bilet fiyatı 50-100 lira.

* Danimarkalı basgitar virtüozu Ida Nielsen 17 Mart Perşembe, 20.00’de grubu The Funkbots’la Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 22.50-88 lira.

* Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası arp sanatçısı Çağatay Akyol ve flüt sanatçısı Nicole Esposito, 17 Mart Perşembe, 20.00’de CSO ADA Ankara’da klasik eserleri yorumlayacak. Bilet fiyatı 40-60 lira.

* Kiev yeraltı sahnesinden dünyaya açılan Daria Kolosova, 18 Mart Cuma saat 21.00’de RX İstanbul’da DJ kabininin başına geçecek. Sahne önü 100, sahne arkası 150 lira.

Haberin Devamı

* Minimalist müziğiyle Türkiye’de ilgi gören Rus piyanist Evgeny Grinko, 18 Mart 21.00’de Maximum UNIQ Hall’da konser verecek. Bilet fiyatı 163-525 lira.

DANS

* Modern Dans Topluluğu İstanbul, Beyhan Murphy’nin koreografisini hazırladığı ‘ŞEHİR-ORMAN’ ile gençlik ve çevre sorunlarını sahneye taşıyor. Bugün saat 17.00’de AKM’de.

ATÖLYE

* Müze Gazhane’de bugün saat 12.00’de karikatürist Zafer Temoçin’in eğitmenliğinde karikatür atölyesi gerçekleşecek. Ücretsiz kayıt yaptırmak için: muzegazhane.istanbul

* EKS Mutfak Akademisi, 18 Mart Cuma 19.00’da suşi atölyesi düzenliyor. California roll, sake tempura, yasai maki ve suşi pirinci yapımının öğretileceği atölyeye katılım ücreti 500 lira.

FESTİVAL

* Sónar İstanbul, 18-19 Mart’ta elektronik müzik dünyasının önde gelen DJ ve prodüktörlerini ağırlayacak. Müzik, yaratıcılık ve teknolojiyi birleştiren festivalde, metaverse’ten NFT’ye, teknolojiden iklim krizine kadar bugünün ve geleceğin konularının tartışılacağı paneller de gerçekleşecek. Zorlu PSM’deki festivalin bileti tek gün öğrenci 275, tam 496 lira. Kombine 715 lira.

Haberin Devamı

SERGİ

* Dirimart Dolapdere, 24 Mart’a kadar Ayşe Erkmen’in ‘Israr’ isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı, daha önce kesip çıkardığı alçıpan panelleri bir duvar boyası kataloğundan seçtiği 64 renge boyayıp monokrom tablolara dönüştürmüş.

* Ankara Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde ‘Yokai Geçit Töreni-Japonya’dan Doğaüstü Varlıklar’ sergisi var. Folklorik, hayali

ve doğaüstü varlıkların resimli parşömenler üzerinde anlatıldığı sergi, 14 Mart’a kadar görülebilir.