Komşu komşunun külüne...

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Hep çok sevmişimdir gezmeyi, yeni açılan bir yere hemen gitmeyi, nerede hangi DJ çalıyor, sahneye hangi sanatçı çıkıyor, mutlaka uğrayıp orada neler oluyor bir bakınmayı. Yıllardır tüm bunları önce hep Savaş Abi’nin (Savaş Özbey) kaleminden takip ettim... En sıkı okuyucularındandım köşesinin. Yani öncelikle bir okur olarak yabancı değilim buralara. Savaş Abi devretti, ben teslim aldım ama yine zaman zaman beraber gezeceğiz, konuşacağız ve bu köşede onun gözlemlerini aktaracağız.

EĞLENCE KOMPLEKSİ GİBİ

Köşeyi devralacağımı öğrenince aklıma hemen geçen ay Kuruçeşme’de açılan Komşu geliyor. Hem etrafımdakilerden sık duyuyorum hem de oralardan geçtiğimde önünün çok dolu olduğunu görüyorum.

Burası tek bir mekân değil, bir eğlence kompleksi gibi... Canlı müziği, sabaha kadar pizza veren DJ müzikli kokteyl barı ve meyhanesiyle... Üst Komşu, Alt Komşu ve Yan Komşu da dedikleriKomşu Meyhane olmak üzere bitişik üç mekân açtı ortakları Ali Korur, Derin Profeta ve Özgür Dağlıoğlu.

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Yan Komşu tam bir meyhane... Masaların üzerindeki beyaz örtüler, kristal bardaklar, şişeler, loş ışık ve sohbetinize arkadan eşlik eden Ferdi Özbeğen, Hakan Altun şarkıları... Saat 19.00 gibi servis başlıyor. Menüde sakatat da var, fava (175 lira), köpoğlu (175 lira), barbunya (180 lira) gibi klasik mezeler de... Aynı zamanda zeytinyağlı taze fasulye (180 lira), falafel (175 lira) gibi veganları, çoğu meyhanede bulamayacakları çeşitlerle memnun edecek bir menü bu. Sohbet, muhabbet derken ara sıcaklara ve ana yemeğe zamanım kalmadı ama kuru cacık (150 lira) ve Girit ezme (175 lira) birlikte gittiğim arkadaşımla beğendiğimiz mezeler oldu. Uykuluk şiş (250 lira), kuru fasulye (230 lira), yaprak ciğer (260 lira) bir daha gidersem deneyeceklerimden. Gelenlerin yaş ortalaması 30 yaş üstüydü, kalabalık arkadaş masaları da var, ‘date’e çıkan çiftler de... Giyim kuşamsa rahat ama salaş değil, şık ve özenliydi herkes.

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Komşu Meyhane’ye gidenlerin giyim kuşamı rahat ama salaş değil, şık ve özenliydi herkes.

Meyhanenin bitişiğindeki DJ müziğinin olduğu, sohbetlik, kokteyl bar diyebileceğimiz Alt Komşu sabah 5.00’e kadar pizza servisi yapıyor. Eski Gizli Kalsın müdavimlerinin tanıyacağı bir isim var fırının başında, pizza şefi Savaş Yaman. Yani Kuruçeşme’ye, Korto’dan Less’e oralarda eğlenmeye gidip de gece midesi kazınanların birkaç adımda geçebilecekleri bir ‘komşu’ burası. Margarita 280, burrata pizza 320, kaburga pizza 470 lira. Akşamüstü 16.00’da açılan barda kokteyller 420 lira.

Üst Komşu ise tabii ki bir canlı müzik mekânı. Tabii ki diyorum çünkü son yıllarda bir canlı müzik furyasının içine girdik, çıkamıyoruz... Burada çarşambadan cumartesiye haftanın sahneye farklı isimler çıkıyor. Gece 1.00’de başlıyor, 4.00’e kadar devam ediyor. Çıkan isimleri sosyal medya hesaplarından duyuruyorlar. En eğlenceli sahnelerinden biri Melsum’un çıktığı gecelermiş duyduğuma göre.

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Bizim olduğumuz çarşamba akşamı pek dolu değildi. Zaten mekânın ortaklarından Ali de arkadaşlarıyla meyhaneye gelen milli voleybolcumuz Vargas’ı (Melissa) alıp Korto’ya gidince, biz de sevdiğimiz bir sanatçının orada olduğunu duyunca Korto’ya geçtik, yani Komşu’nun komşusuna... Zehra (Güneş) da Korto’da Vargas’lara katılınca sahnedeki Simge Eğrilmez de coştukça coştu.

‘25 YAŞ ÜSTÜ’ İDDİASI...

Oradan tekrar Alt Komşu’ya gidip mekânın ortaklarından Derin Profeta’yla sohbet ediyorum. İddiası 25 yaşın altındaki gençleri almamak, hoş kendisi 28 yaşında genç bir işletmeci ama zamanında bizim de yazdığımız gibi fazla ergen gecelerinden sıkılanlar için Üst Komşu’nun bir alternatif olacağını söylüyor. Bakalım, ilerleyen günlerde göreceğiz...

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Bu arada Nişantaşı’nın Less’i adeta bir başka yan komşu gibi semte taşınmış, tam bitişiğinde. Burada da İlter, Deniz Aygül gibi isimler çıkıyor. Salı ve perşembe günleri kapalı. Zaten Kuruçeşme’de tek bir mekânda kalmak çok mümkün olmuyor, böyle ‘komşuluklar’ iyi geliyor.

Savaş Özbey diyor kiKomşu, Kuruçeşme’yi daha da hareketlendirmiş. Savaş Abi’yle konuştuğumuz bir konuydu bu, hatta Hiperaktif’e 2022’de ‘Kuruçeşme yılına hoşgeldiniz’ diye başlık atmıştı. Tabii ki haklı çıktı. Hani Lucca’nın önündeki kalabalık Bebek trafiğini kilitlerdi ya, şimdi benzeri Kuruçeşme’de yaşanıyor. Savaş Abi’yi arayıp soruyorum “Kuruçeşme’deki hareketlilik bu sezon da devam eder mi” diye, “Kuruçeşme yılı değil, Kuruçeşme 10 yılı demek lazımmış. Böyle giderse 2000’lerin başındaki o muhteşem günlere/gecelere dönmeye az kaldı” diyor.

AH, GECELER





◊ Begüm Obiz bugün 23.45’te Folks Kitchen&Cocktail sahnesinde. (0530) 251 92 50

◊ Simge Eğrilmez bugün 00.00’da The Room Live sahnesinde. (0535) 018 60 93

◊ Ceren Akın yarın 22.30’da La Boucherie sahnesinde. (0532) 135 35 55

◊ Alya 2 Kasım Perşembe 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

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◊ Aybüke Albere 2 Kasım 00.00’da Korto İstanbul sahnesinde. Rezervasyon için: @kortoistanbul

7/24 YETMEZ

Cadılar bahane partiler şahane





◊ Chalet Garden’da bugün Halloween (Cadılar Bayramı) Party gerçekleşecek. DJ’ler Doğuş Çabakçor ve Murat Tokuz çalacak. (0542) 326 82 83

◊ Folks Kitchen&Cocktail’deki parti 31 Ekim Salı gecesi. Setin başında DJ Dimithree olacak. (0530) 251 92 50

◊ Nişantaşı Must’taki parti 31 Ekim’de. (0212) 296 92 86

◊ W Istanbul 31 Ekim’de ‘Halloween Night Haunted Hotel’ etkinliğine ev sahipliği yapacak. Korku oteli konseptiyle üç farklı sahnede performanslar ve özel şovlar olacak. (biletix.com)

◊ Argy 1 Kasım Çarşamba günü Klein Entertainment ve Onassis Music ortak sunumuyla Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’ndeki partide setin başında olacak. (bugece.co/tr/)