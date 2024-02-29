Kışın son hasadı

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ÇARPIYOR MUSUN HÂLÂ?

2024’te albüm çıkarma hazırlığında olan isimlerden birinin de Göksel olduğunu daha önce yazmıştık. İşte o albümün ilk habercisi ‘Bıçak’ teklisi yayımlandı. Şarkı Göksel’in hem besteci hem söz yazarı hem de yorumcu olarak ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Acıyı ve isyanı aynı anda hissettiren şarkıyla ilgili Göksel şöyle diyor: “Kalbimin en dar vakitlerinde yazmıştım ‘Bıçak’ı. Şimdi bir yerlerde, her kim aynı duygulardaysa nefesim iyi gelsin isterim. Bütün o saplanan bıçaklardan sonra iyi ki çarpıyor kalbimiz hâlâ.”

‘Bıçak’ (Tekli)

Göksel

Avrupa Müzik

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AŞK VE KIRGINLIK

Dünyaca çapında tanınan bağlama virtüözümüz İsmail Tunçbilek’in derinlikli ezgileri Yılmaz Erdoğan’ın dokunaklı şiiriyle birleşince ortaya ‘Yalnız’ çıkmış. “Aşkın ve kırgınlığın her pazartesi/Hakiki yaralar şiirle onarılmaz” sözleriyle başlayan şiir, insanın iç dünyasındaki mücadelesini kelimelere döküyor.

‘Yalnız’ (Tekli)

İsmail Tunçbilek-Yılmaz Erdoğan

EMGE

ANLAMAYANA TÜRKÇE

Yeni dönemin yetenekli isimlerinden Selin yeni şarkısı ‘Can You Understand Me?’de (Beni Anlıyor musun?) pop, R&B ve elektronik gibi türleri birleştirmiş. İngilizce sözlü şarkıda “Yoruldum vazgeçilmekten” diyerek arada Türkçe özet de geçiyor. Şarkının klibi de ilgi çekici. Selin kimi sahnelerde Britney Spears’ı kimi sahnelerde de Shakira’yı anımsatıyor.

‘Can You Understand Me?’ (Tekli)

Selin



Warner Music Türkiye

YILIN İLK TEKLİSİ

Batı Londralı rap’çi Central Cee başarılı geçen bir yılın ardından 2024’e de ‘I Will’ ile iddialı girdi. Uluslararası alanda tanınan rap’çinin hem şarkı söylediği hem de rap yaptığı parçanın kahramanı aşkı arayan, yalnız ve bunalımlı bir kız. 25 yaşındaki müzisyen, kızın hikâyesini romantik bir tarzda dile getiriyor.

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‘I Will’ (Tekli)

Central Cee

Sony Music Türkiye

DÖNÜŞÜ GÜZEL OLDU

Uzun süredir ABD’de yaşayan Gökhan Özen Türkiye’ye döndükten sonra verdiği konserlerle büyük ilgi görmüştü. Özen şimdi de yeni teklisi ‘Sağım Solum Aşk’la sevenlerini mutlu etti. Özen şarkının söz, beste ve düzenlemesini yapmakla kalmamış, klibini de Los Angeles’ta kendi çekmiş. Pop oryantal tarzdaki şarkı enerjik tavrıyla etkili.

‘Sağım Solum Aşk’ (Tekli)

Gökhan Özen

Poll Production

YENİLENDİ

Bir süredir konserlerine ara veren Yüzyüzeyken Konuşuruz bir yenilenme içerisindeydi. Belli ki süreç tamamlanmış. Yeni tekli ‘Biriyim’ grubun yeni döneminin ilk ürünü. Şarkının sözü ve bestesi Kaan Boşnak, düzenlemesiyse Yüzyüzeyken Konuşuruz’a ait.

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‘Biriyim’ (Tekli)

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Sony Music Türkiye