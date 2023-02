Kışın kasvetini dağıtan şarkılar

Haberin Devamı

Şaşırtan ikili

‘Beni Affet’ (Tekli)

Buray, Ceren Gündoğdu

GOMMA&WASP Ent.





Bu işbirliğini bekliyorduk dersek yalan olur. Pop müziğin sevilen ismi Buray ve daha çok alternatif sularda kulaç atan Ceren Gündoğdu’yu bir araya getiren ‘Beni Affet’ şarkısı oldu. Söz ve müziği Ceren Gündoğdu’ya ait olan şarkının düzenlemesindeyse Mert Demir’in imzası var. Mert Demir’i birçok kişi Mabel Matiz’le söylediği ‘Antidepresan’ şarkısıyla tanıdı. ‘Beni Affet’ nasıl bir şarkı mı? Üç ismin de tarzını hissettiren başarılı bir çalışma.

Bir antikahraman

‘Sustum’ (Tekli)

Can Bonomo

Akşamlar Holding





Yeni albümünü hazırlayan Can Bonomo, bu sırada bir de yeni tekli yayımladı. ‘Sustum’un söz ve müziği sanatçıya, düzenlemesiyse

Can Saban’a ait. Şarkı Can Bonomo’nun deyişiyle dünyanın yükünü sırtında taşıdığına kendini ikna etmiş bir antikahramanın hikâyesini anlatıyor.

Maraton sürüyor

‘yok muydu vaktin bana?’

Güneş

Sony Music Türkiye





Güneş, geçen ay Hürriyet Pazar’daki söyleşisinde albümü ‘Atlantis’in başarısıyla ilgili “Bana müziğimle gidebileceğim uçsuz bucaksız yollar göründü” demişti. ‘yok muydu vaktin bana?’ genç yeteneğin koştuğu uzun maratonun sağlam adımlarından biri. Şarkının söz ve müziği kendisine ait.

Elektronik pop ikilisi

‘Yalan Dolan’ (Tekli)

Polen

Universal Music Türkiye





Dostlukları çocukluk yıllarına dayanan Alper Gülay ve Mehmet Mutlu’nun 2019’da kurduğu Polen’i daha yakından takip etmenin tam zamanı. Yaptıkları tarzı genel olarak elektronik pop olarak tanımlamak mümkün. İkilinin yeni teklisi ‘Yalan Dolan’ Polen’in ilerlediği yolun ipuçlarını veren enerjik bir parça.