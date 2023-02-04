Kışın kasvetini dağıtan şarkılar

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Şaşırtan ikili
‘Beni Affet’ (Tekli)
Buray, Ceren Gündoğdu
GOMMA&WASP Ent.
Bu işbirliğini bekliyorduk dersek yalan olur. Pop müziğin sevilen ismi Buray ve daha çok alternatif sularda kulaç atan Ceren Gündoğdu’yu bir araya getiren ‘Beni Affet’ şarkısı oldu. Söz ve müziği Ceren Gündoğdu’ya ait olan şarkının düzenlemesindeyse Mert Demir’in imzası var. Mert Demir’i birçok kişi Mabel Matiz’le söylediği ‘Antidepresan’ şarkısıyla tanıdı. ‘Beni Affet’ nasıl bir şarkı mı? Üç ismin de tarzını hissettiren başarılı bir çalışma.
Bir antikahraman
‘Sustum’ (Tekli)
Can Bonomo
Akşamlar Holding
Yeni albümünü hazırlayan Can Bonomo, bu sırada bir de yeni tekli yayımladı. ‘Sustum’un söz ve müziği sanatçıya, düzenlemesiyse
Can Saban’a ait. Şarkı Can Bonomo’nun deyişiyle dünyanın yükünü sırtında taşıdığına kendini ikna etmiş bir antikahramanın hikâyesini anlatıyor.
Maraton sürüyor
‘yok muydu vaktin bana?’
Güneş
Sony Music Türkiye
Güneş, geçen ay Hürriyet Pazar’daki söyleşisinde albümü ‘Atlantis’in başarısıyla ilgili “Bana müziğimle gidebileceğim uçsuz bucaksız yollar göründü” demişti. ‘yok muydu vaktin bana?’ genç yeteneğin koştuğu uzun maratonun sağlam adımlarından biri. Şarkının söz ve müziği kendisine ait.
Elektronik pop ikilisi
‘Yalan Dolan’ (Tekli)
Polen
Universal Music Türkiye
Dostlukları çocukluk yıllarına dayanan Alper Gülay ve Mehmet Mutlu’nun 2019’da kurduğu Polen’i daha yakından takip etmenin tam zamanı. Yaptıkları tarzı genel olarak elektronik pop olarak tanımlamak mümkün. İkilinin yeni teklisi ‘Yalan Dolan’ Polen’in ilerlediği yolun ipuçlarını veren enerjik bir parça.