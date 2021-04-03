Kavurması ayrı güzel ızgarası ayrı...
Pişirildiği yerde kokusu caddeleri sarar, meraklısının gece rüyalarına girer... İster kavurma, ister şiş, ister ızgara... Sakatat sevenlerin dört gözle beklediği uykuluğun mevsimi geldi. Biz de jürimize en iyi uykulukçu adreslerini sorduk.
1- BÜTÜN ET YEMEKLERİ ÜNLÜ
Sadrazam Mahmut Et Lokantası, İstanbul
1964’te Adana’dan İstanbul’a gelen Mahmut Zevkli tarafından Sütlüce’de hizmete açıldı. Kısa zamanda et yemekleriyle ünlenen mekânın özellikle uykuluğu meşhur. Porsiyonu 40 lira.
Ebru Erke öneriyor. (0532) 797 13 83
2- SAKATAT MENÜSÜ GENİŞ
Uykulukçu İzzet Baba’nın Yeri İzmir
İzmir’de sakatat konusunda akla gelen ilk adreslerden biri. Oğuz Yenihayat “Bayraklı’da 60 yıldır hizmet veren mekânda uykuluk en çok sipariş edilen lezzet” diyor. Porsiyonu 45 lira. (0232) 366 59 27
3- GERDAN MI FINDIK MI?
Çınaraltı Uykuluk İstanbul
1990’dan beri Sütlüce’de hizmet veren mekân gerdan ve fındık uykuluğun dışında kokoreç ve tava ciğer de yapıyor. Sahrap Soysal ve Teoman Hünal öneriyor. Porsiyonu 35 lira. (0212) 210 35 14
4- SÜTLÜCE’NİN VAZGEÇİLMEZİ
Ömür Restoran İstanbul
Ateşin başında 80 yaşındaki Yusuf Usta var. “Sütlüce’de düğün salonu gibi bir mekân. Salaş ama uykulukları enfes” diyor Salih Seçkin Sevinç. Porsiyonu 30 lira. (0532) 273 52 04
5- SÜT TADINI ALIYORSUNUZ
Yeşil Park İbrahim Usta’nın Yeri Kırklareli
Lüleburgaz’daki işletme için Murat Deniz Temel “Dışı çıtır çıtır karamelize edilmiş, içi sulu, baharatı yok. Süt tadını bilen bilir. Süt gibi tadını alıyorsunuz burada” diyor. Porsiyonu 25 lira. (0288) 412 08 83
6- GÜNLÜK VE TAZE
Bağrıyanık Ciğer Salonu Adana
Kozan’daki Bağrıyanık’ın günlük taze uykuluklarının lezzeti şehrin sınırlarını aşmış. Zengin sakatat menüsü olan Bağrıyanık, Adnan Şahin’in tavsiyesi. Porsiyonu 23 lira. (0530) 690 08 30
7- TAKSİM’İN GÖZDESİ
Eski Babel Ocakbaşı İstanbul
Taksim’de 90’lardan beri hizmet veriyor. Cihan Kıpkaç “Sakatat yerken keyif aldığım yerlerden. Özellikle beytisini
deneyin” diyor. Uykuluğun porsiyonu 60 lira. (0212) 244 40 71
8- 3.00’E KADAR AÇIK
Haliç Et ve Uykuluk İstanbul
Sabah 9.00’da açılıyor, 3.00’e kadar hizmet veriyor. Kokoreci, tuzlaması ve işkembe çorbası da seviliyor. Teoman Hünal öneriyor. Porsiyonu 35 lira. (0212) 255 74 50
9- ASLINDA KEBAPÇI AMA...
Adana Ocakbaşı İstanbul
1978’den beri Kurtuluş’ta hizmet veriyor. Oğuz Yenihayat “Menüsü et ağırlıklı. Kebapları klasik ama sakatatlarda uykuluk, böbrek, ciğer ve yürekte iddialı” diyor. Porsiyonu 40 lira. (0212) 247 01 43
10- YOLCULARIN ZİYAFET DURAĞI
Yılmaz Usta Kokoreç Marmaris
Yılmaz Usta, Marmaris-Datça yolu üzerinde eski bir servis aracını büfeye dönüştürmüş ve yolcuların ziyafet durağı olmuş. Salih Seçkin Sevinç’in önerisi. Porsiyonu 55 lira. (0534) 634 19 77