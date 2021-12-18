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Kapılarını ‘ustalar’la açtı

#Alan Kadıköy#Tiyatro#Kültür-Sanat
Kapılarını ‘ustalar’la açtı

Kadıköy’ün özellikle tiyatro salonuyla iddialı yeni kültür-sanat merkezi Alan Kadıköy, çok özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Anadolu Yakası’nda bugüne kadar düzenlenmiş en kapsamlı sergide Avni Arbaş, Ömer Uluç, Komet ve Fahrelnissa Zeid gibi usta sanatçıların 182 yapıtı görülebilir.

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Kadıköy’ün yepyeni sahnesi Alan Kadıköy’ün açılışını kutlamak için aynı sanat merkezinde 182 yapıtlık bir sergi düzenleniyor. ‘XX. Yüzyılın 20 Modern Türk Sanatçısı 2021-PAPKO / Öner Kocabeyoğlu Koleksiyonu’ sergisi İstanbul’un Anadolu Yakası’nda bugüne kadar düzenlenmiş en kapsamlı sergi olarak nitelendirilebilir.

 Sergide Fikret Mualla, Abidin Dino, Avni Arbaş, Mehmet Güleryüz, Komet, Ömer Uluç, Yüksel Arslan, Fahrelnissa Zeid, Albert Bitran, Nejad Devrim, Hakkı Anlı, Selim Turan, Mübin Orhon, Ferruh Başağa, Burhan Doğançay ve Adnan Çoker gibi büyük ustaların resimleri var. İlhan Koman, Koray Ariş ve Seyhun Topuz gibi önemli heykel sanatçılarımızın eserleri de görülebilir... Eserler, 433 yapıtlık koleksiyondan Metin Deniz tarafından bir araya getirildi.

Kapılarını ‘ustalar’la açtı

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Bu eserlere ek olarak sergiyi ziyaret edenler sanatçıların Ara Güler tarafından çekilmiş portrelerini de mekânın girişinde görebilecek. 15 Şubat 2022’ye kadar ziyarete açık olacak sergi kapsamında, aynı sanat merkezinde  konuşma programları, rehberli turlar ve çocuklar için atölyeler de düzenlenecek.

Kapılarını ‘ustalar’la açtı
Salon oyuna göre değişiyor.

360 DERECE İZLEME ALANI

Çağdaş tiyatronun sahneleme biçimleri dikkate alınarak tasarlanan ve 360 derecelik izleme alanı yaratan tiyatro salonu, oyunun niteliğine göre biçim değiştiriyor. Kadıköy Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Alişan Çapan “Alan Kadıköy, Türkiye’de yerel yönetimlerin sanata yaklaşımını kökünden değiştirmeye aday bir mekân” diyor. 2022’de salonda Türk tiyatrosunun önemli yazarı Memet Baydur’la ilgili bir retrospektif düzenlenecek.

 

 

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#Alan Kadıköy#Tiyatro#Kültür-Sanat

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