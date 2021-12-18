Kapılarını ‘ustalar’la açtı

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Kadıköy’ün yepyeni sahnesi Alan Kadıköy’ün açılışını kutlamak için aynı sanat merkezinde 182 yapıtlık bir sergi düzenleniyor. ‘XX. Yüzyılın 20 Modern Türk Sanatçısı 2021-PAPKO / Öner Kocabeyoğlu Koleksiyonu’ sergisi İstanbul’un Anadolu Yakası’nda bugüne kadar düzenlenmiş en kapsamlı sergi olarak nitelendirilebilir.

Sergide Fikret Mualla, Abidin Dino, Avni Arbaş, Mehmet Güleryüz, Komet, Ömer Uluç, Yüksel Arslan, Fahrelnissa Zeid, Albert Bitran, Nejad Devrim, Hakkı Anlı, Selim Turan, Mübin Orhon, Ferruh Başağa, Burhan Doğançay ve Adnan Çoker gibi büyük ustaların resimleri var. İlhan Koman, Koray Ariş ve Seyhun Topuz gibi önemli heykel sanatçılarımızın eserleri de görülebilir... Eserler, 433 yapıtlık koleksiyondan Metin Deniz tarafından bir araya getirildi.

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Bu eserlere ek olarak sergiyi ziyaret edenler sanatçıların Ara Güler tarafından çekilmiş portrelerini de mekânın girişinde görebilecek. 15 Şubat 2022’ye kadar ziyarete açık olacak sergi kapsamında, aynı sanat merkezinde konuşma programları, rehberli turlar ve çocuklar için atölyeler de düzenlenecek.

Salon oyuna göre değişiyor.

360 DERECE İZLEME ALANI

Çağdaş tiyatronun sahneleme biçimleri dikkate alınarak tasarlanan ve 360 derecelik izleme alanı yaratan tiyatro salonu, oyunun niteliğine göre biçim değiştiriyor. Kadıköy Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Alişan Çapan “Alan Kadıköy, Türkiye’de yerel yönetimlerin sanata yaklaşımını kökünden değiştirmeye aday bir mekân” diyor. 2022’de salonda Türk tiyatrosunun önemli yazarı Memet Baydur’la ilgili bir retrospektif düzenlenecek.