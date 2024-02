Kalimera komşu!

Haberin Devamı

Alexandroupoli yani Dedeağaç, İpsala Gümrük Kapısı’na 30 dakika uzaklıkta bir liman şehri. Hani şu arkadaşlar arasındaki “Onu bunu bırak, esas arabayla Yunanistan’a gideceksin, İstanbul’dan sadece üç saat!” sohbetleri var ya; işte onun kahramanı. Gerçekten de üç saat, bilemediniz mola vererek dört saatte Dedeağaç’tasınız. Geçen hafta sonu iki günlük bir aile tatili için çıktım yola, hazır gitmişken de şöyle etrafa bir bakındım. Yaz, kış fark etmiyor, Türkler şehre resmen akın ediyor. Bölgede yaşayan halk da benzer şeyler söylüyor: “Günübirlik yemek yemeğe gelen de çok, alışveriş yapmaya gelen de...”

Gerçekten de öyle, sınırı aşıyorsunuz ama Türkiye’den çıktığınızı ancak Yunanca tabelaları gördüğünüzde anlıyorsunuz, çünkü yollardaki plakaların çoğu 34, 59, 16, 22…

Gece hayatı hareketli

Öncelikle şunu söyleyeyim; eğer arabayla Dedeağaç’a gidecekseniz ya hafta içini tercih etmelisiniz ya da hafta sonu sabah çok erken saatte sınır kapısında olmalısınız. Yoksa İpsala Gümrük Kapısı’nda uzayan kuyrukta saatlerce sıra beklemek zorunda kalabilirsiniz. Şehrin plajları ünlü ancak kışın da geleni gideni çok. Çünkü gece hayatı hareketli, restoranları, tavernaları hep dolu ve Türkiye’deki restoranlara kıyasla fiyatlar daha uygun.

Tabii Yunanistan denildi mi tavernaya gitmeden dönmek olmaz! Alexandroupoli’nin en meşhur tavernalarından biri Taverna Ai Giorgis. Öğle saatlerinde açılıyor. Öğle ya da akşam yemeği fark etmiyor, gitmeden mutlaka rezervasyon yapmak gerekiyor, hem de 15 gün öncesinden! Üstelik rezervasyonunuz 15 dakika geciktiğiniz takdirde iptal ediliyor.

Taverna Ai Giorgis hafta sonu akşamları iki ayrı konseptte hizmet veriyor. Mekânın iki kısmı var. Taverna tarafı kısa bir süre önce restore edilmiş. Burada canlı müzik 20.30 gibi başlıyor, 00.00’a kadar devam ediyor, sirtakiler yapılıyor. Kişi başı en az 30 euro harcama limiti var. Gecenin ilerleyen saatlerinde kapıdan içeri Seda Sayan girip mikrofonu eline alıp Sezen Aksu’dan ‘Her Şeyi Yak’ı söyleyebilir, şaşırmayın. Yani anlayacağınız Türkiye’den ünlü müdavimleri çok…

Diğer bölüm sohbet edebileceğiniz restoran kısmı. Burada garsonların bir kısmı Türk, Yunan olanlar da anadili gibi Türkçe biliyor zaten. Menüde soğuk mezeler 1.5-7 euro, ara sıcaklar 4-10 euro, salatalar 6-12, deniz ürünleri 12-18 euro arasında. Tarama (7 euro), ızgara ahtapot (18 euro), kabak kızartması (7 euro), Yunan salatası (10 euro) ve uskumru füme (8 euro) benim en sevdiklerimden… Şişe şaraplar 18-35 euro, kokteyllerse 8.5 ile 14 euro arasında. Giyim kuşamsa spor şık.

Dedeağaç’ta da canlı müzik tıpkı bizdeki gibi çok popüler. “Canlı müzik furyası bizden mi size geldi, yoksa bu da mı sizin” diye sormaya çekindim açıkçası mevzu baklavaya da gelmesin diye… Şehrin

en popüler gece kulüplerinden Pico By Night’ta haftanın dört günü canlı müzik var. 22.00’de sahne programı başlıyor, gece 3.00’e kadar devam ediyor.

Salih Usta’nın Yeri

Onların İstiklal Caddesi

Şehrin en işlek caddesi Dimokratias günün her saati hareketli. Kafeler, pub’lar, mağazaların olduğu bu cadde bizim İstiklal’in arabayla turlanan versiyonu gibi. En popüler yerlerinden biri de Salgamis Bakery. Burada çeşit çeşit tatlılar, ekmekler, sandviçler var. Kahve molası için uygun, Yunan kahvesi 1.20 euro… Öğle yemeği için Salih Usta’nın Yeri’ni pas geçmeyin. Burası şehir merkezine 20 dakika uzaklıkta, salaş bir aile işletmesi. Mezeler 2-4.5 euro, et çeşitleri 6-30 euro (3-4 kişilik paylaşımlı), salatalar 1-8 euro arasında.

Ve herkesin mutlaka uğradığı zücaciye mağazası Jumbo... Ev eşyasından oyuncaklara 1-30 euro arasında uygun fiyatlı ürünleri satın alabileceğiniz kocaman bir mağaza. Neden mi anlatıyorum; çünkü sadece Jumbo’ya gitmek için bile Dedeağaç’a İstanbul’dan, Edirne’den günübirlik turlar düzenleniyor.

Bunları unutmayın...

◊ Schengen vizesine ihtiyaç var, kapıda vize uygulaması yok.

◊ Yurtdışına çıkış harcını kapıdan satın alabilirsiniz (150 lira), dijital.gib.gov.tr adresi üzerinden de ödemesini yapabilirsiniz.

◊ Yurtdışına çıkacağınız aracın ruhsatının kendi üzerinize olması gerekiyor.

◊ Yolculuk yapacağınız aracın yeşil sigortasını da yaptırmalısınız. Yeşil sigorta internet üzerinden yapılabiliyor, sınır kapısındaki sigorta merkezlerinden de. 15 günlük 47.25 euro. Bir seneye kadar aracınıza yeşil sigorta yaptırabiliyorsunuz, fiyatlar sigortanın süresine göre artıyor.

◊ Ehliyetinizin yeni olması lazım, eski tip sürücü belgesiyle geçemiyorsunuz.

◊ Benzin Dedeağaç’ta pahalı, Türkiye’den çıkmadan depoyu doldurmakta fayda var.

Berkay

Ah geceler

◊ Berkay bu gece 22.00’de Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 29 69

◊ Baran Bayraktar bu gece 00.00’da Korto İstanbul sahnesinde. (Rezervasyon: @kortoistanbul)

◊ Bengü Beker bu gece 00.00’da Line Up Suadiye’de. (0531) 498 80 93

◊ Cansu Çevik yarın 22.00’de Dorock XL sahnesinde. (0535) 363 93 49

◊ Alya 8 Şubat Perşembe 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

◊ Ebru Gündeş 9 Şubat Cuma gecesi 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33The Stay Boulevard Nişantaşı

7/24 yetmez

◊ İstanbul’un en yenisi ‘Komedi Kulüp’ dün gece kapılarını The Stay Boulevard Nişantaşı’nda açtı. Burada stand-up gösterileri, konserler, tiyatrolar, akustik performanslar düzenlenecek. Etkinlik takvimini mekânın Instagram hesabından takip edebilirsiniz.

@komedikulupnisantasi

◊ Yeniköy’deki MEYHANE by Marcel’de perşembe-cumartesi fasıl geceleri başladı. (0546) 299 97 00

◊ 45’lik Beyoğlu’nda salıları 20.00-23.00 arasında ‘Arabesk Gecesi’ var, giriş ücretsiz. Rezervasyon gerekiyor. (0532) 514 49 73

◊ ‘90’lar Dans Gecesi’ her cuma ve cumartesi gecesi 21.00-4.00 arasında Beyoğlu, Sanat Performance sahnesinde. Bilet fiyatı 24 lira. biletix.com