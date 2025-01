Kalıcı olmak veya olamamak, işte bütün mesele...

Haberin Devamı

Gün geçmiyor ki şehirde yeni bir yer açılmasın. Çok da çabuk duyuluyor isimleri. Kulaktan kulağa fısıldanırken çok takipçili bir sosyal medya hesabının paylaşması işe boyut atlatmaya yetiyor, aniden mekânın popülaritesi artıyor. Hele bir de bir-iki ünlü isim kapısından adım attı mı, vay halinize... Referansınız olmadan mekânın önünden dahi geçemiyorsunuz.

Tabii, açılsın yeni yerler, birbirinin kopyası yerlere gitmekten sıkılmışken işimize gelir. Ama bir de şu var; görkemli açılış geceleriyle başlıyorlar sektördeki hayatlarına ama ne yazık ki uzun ömürlü olamıyorlar. Şu konuda hemfikiriz; gece hayatında başarılı ve kalıcı olmak gerçekten zor meziyet. Bir kere tecrübeli bir işletme sahibi olmak gerekiyor. Şunu sorabilirsiniz; “Herkes annesinin karnından aileden işletmeci Umut Evirgen olarak mı doğmalı”. Hayır, tabii ki sıfır tecrübeyle bu işe atılanlar var, ancak bu kez de

yeniliklere açık olmak ve sürekli gezip etrafı kolaçan ederek arayı kapatmak gerekiyor.

Haberin Devamı

2024’ün son günlerinde gece hayatının başarılı işletmecilerinden Ercan Gümüşkaya, Nişantaşı’ndaki iki mekânını (Must ve Müştemilat) kapatacağını duyurdu. Gerçekten üzüldüm. Must 9’uncu yaşına girecekken müdavimlerine veda etti. Hemen belirtelim, Must’ın kapanması bir başarısızlık örneği değil, aksine başarısının göstergesi. Kapanış gününe kadar müdavimleri her iki mekânı da doldurdu. Üstelik böyle bir dönemde. Gece sık sık çıkıyorsanız eskisi gibi hemen her gece mekânların dolmadığını görüyorsunuzdur. Pandemiden sonra ekonominin de etkisiyle insanlar daha az gezmeye başladı. Yemeğe dışarı gidiyorsa eğlenceye evinde devam etti, gece eğlenceye çıkıyorsa yemeğini evinde yedi ya da her ikisini bir arada çıkarabileceği hem eğlencesi hem de yemeği olan yerleri tercih etti.

Gelelim asıl meselemize; gece hayatında kalıcı olabilmek ne anlama geliyor? Bebek’teki Lucca hâlâ günler öncesinden rezervasyon alıyor, yer bulmak zor. Çünkü Lucca’ya her gittiğinizde aynı hizmeti alırsınız ve oradan memnun ayrılırsınız. Şehrin klasiklerinden örnek vermeye devam edeyim; gelelim Aztek’e... Eski günlerindeki gibi kapıda uzun kuyruklar beklemiyorsunuz ancak yine de gecenin bir kısmında Aztek’in ahşap sandalyelerine kurulup patatesli yumurtanızı afiyetle yemek istiyorsunuz. Besim (Topal), Macit (Topal) ve Adem’le (Soykan) sohbet de cabası.

Haberin Devamı

Biraz da yakın geleceğe bakalım... Örneğin geçen sene 2’nci yılını kutlayan Akatlar’daki Beca. Açık ara eğlencesini en sevdiğim mekânlardan. Sürekli kendini yeniliyor. Ekibin başındaki ‘esas adam’ Bahadır Gürceer “Yaptık, denedik, oldu” deyip işin ucunu bırakmıyor.

Yine son yılların en popüler mekânlarından biri Kuruçeşme’deki MiniBar. Canlı müzik mekânı ama öyle bildiklerinizden değil, çok cool... Adı gibi minicik, eğlencesi garanti. İşletme sahibi Serhan Akıncı’yla sohbet ederken ‘mücevher kutusu’ diye bahsetmişti mekândan bir keresinde. Mekânları birbirine benzetmeyi ve kıyaslamayı çok sevmiyorum ancak -kapandığı için artık söyleyebilirim- döneminde rakip tanımayan Emirgân’daki yeni Gizli Kalsın artık Kuruçeşme’deki MiniBar oldu son birkaç zamandır.

Haberin Devamı

SEZONU BİTİREMEDİLER

Canlı müzik mekânı açmak öyle zor ki şu sıralar. Hepsi birbirinin aynı, Korto, Rise n’ Fall gibi büyük yerlerden bahsetmiyorum tabii ki. Misal, geçen yıl sezon sonunu bile göremeyen Komşu. Üst katında canlı müzik yaptılar, rezervasyon alamadıkları için gece programlarını iptal dahi ettiklerini biliyorum. Yine yazın başında açılan Cherry Kuruçeşme, son zamanlarda gördüğüm en başarısız yerlerden biriydi, 3 aylık yaz sezonunu bile tamamlayamadı. Nedeni aslında çok belli, iyi örneklerinden kopya çekilerek açılan ama aynı kaliteyi tutturamayan mekânlardı bunlar...

Alaçatı’dan transfer Boop Kuruçeşme de öyle bir müdavim kitlesi yakaladı ki adından söz ettiriyor son birkaç yıldır... Pizza fırınları gece 3.00’e kadar açık, karnınız kazınırsa tavsiye ederim. Önündeki masalarda oturup sohbet ederken içerideki müzikle dışarıda eğlenceye devam etmek keyifli. Bu arada tabii ki mekânın esas isimlerinden Kübra Altay’ın misafirperverliği tartışılmaz, sanki kendi evine buyur ediyormuş gibi ilgili gelenlerle. Mekânın popülaritesinin nedeni başlarda oyuncu Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı çifti olabilirdi ama zaten Mustafa gece hayatında tecrübeli bir isim, yaptığı markayı yıllardır kurduğu ekiple başarılı bir şekilde hayatta tutuyor.

Haberin Devamı

Aslında işin özü şu; gece hayatında kalıcı bir marka olmak istiyorsan görkemli açılışlardan ziyade iyi bir ekip kurup işin başında durmalısın. “Ben yaptım, oldu” demeden sürekli mekânı yenilemek, gözlem yapıp, trendleri takip edip farklı bir şeyler yapmak... Yoksa ne yazık ki sezon sonunu dahi görmeden birbirinin aynı mekânların kapandığına şahit olmaya devam edeceğiz.

AH GECELER

◊ Sibel Can bu gece 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde. (0212) 706 78 90

◊ Cafer Palamut bu gece 23.00’te Folks Kitchen& Cocktail’de setin başında olacak. (0530) 251 92 50

◊ Seda Mete bu gece 00.00’da Lineup Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93

◊ Baran Bayraktar bu gece 00.30’da Korto İstanbul’da olacak. Rezervasyon için: @kortoistanbul

Haberin Devamı

◊ Begüm Obiz yarın gece 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye sahnesinde. Rezervasyon için: @risenfallsuadiye

◊ Sakiler 14 Ocak Salı 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

◊ Ivi Adamou 15 Ocak Çarşamba 20.00’de Günay Restaurant’da. (0532) 443 33 33

◊ Kaan Yorulmaz 16 Ocak Perşembe 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01

◊ Aybüke Albere 17 Ocak 23.00’te Oda By Venge’de. (0554) 198 05 12

◊ Ebru Yaşar bu gece 22.30’da Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 28 69

7/24 YETMEZ

◊ Sait Halim Paşa Yalısı’nda Boğaz manzarasına karşı yoga etkinliği düzenleniyor. Her seviyeye uygun olan dersler YogaŞala’nın hocası Duygu Erokan tarafından veriliyor. Bir sonraki etkinlik 22 Ocak Çarşamba 9.00-10.00 arasında Harem Bahçe Salonu’nda. Etkinliğin fiyatı 800 lira. biletix.com

◊ Antonina Turizm’in günübirlik İstanbul turlarında 25 Ocak Cumartesi günü ‘Aynı Çatı Altında Birliğin Gücü: Kapalıçarşı Çatı Turu’ var. Sabah 10.00’da başlayacak. Zincirli Han, Kalpakçılar Caddesi ve Kapalıçarşı’nın çatısı gezilecek duraklar arasında. Müze giriş ücretleri, rehberlik hizmeti, öğle yemeği ve kahvaltılık ikramlar dahil fiyatı 5.825 lira. antoninaturizm.com