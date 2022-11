Kahverenginin kışı...

Haberin Devamı

Nedense birçoğumuzun algısında ‘yaşlı’ bir renk olarak kaldığı için kahverengi yıllardır pek sevilmiyordu. Ancak bu sezon hem yüksek modanın hem de stil ikonlarının etkisiyle kahverengi giysiler oldukça popüler haline geldi. Üstelik düşünülenin aksine, kahverengi pek çok renkle kolayca uyum sağlayabiliyor. Birçok kişi bu birliktelikten kaçınsa da aslında siyah-kahverengi ikilisi hoş bir uyum yakalıyor. Ben de özellikle bu kış, siyah ve kahverengi birlikteliğine kendi stilimde sık sık yer veriyorum. “Kahverengiyi başka hangi renklerle eşleştirmeli” diyorsanız buyurun beraber göz atalım...



Haberin Devamı

-Kahverenginin en yakıştığı renklerden biri şüphesiz mavi. Mavinin her tonuyla bir araya getirebileceğiniz çikolata kahvesi, haliyle denim pantolonların da en kusursuz eşlikçilerinden biri olacak. Özellikle mavi denim pantolonlarla siyah ayakkabı giymekten hoşlanmayanlar kışlık ayakkabı seçimlerini kahve tonlarından yana yapabilir.

- İlhamınızı sonbahar yapraklarından alarak kahverengiyi sarı tonlarıyla birlikte kullanabilirsiniz. Hatta henüz karakış kendini hissettirmeden, sarı ve kahve tonlarıyla bir stil yaratıp sonbahar yaprakları arasında bol beğeni alacak fotoğraflar çektirebilirsiniz.

- Ton sür ton yani aynı rengin farklı tonlarını kullanarak oluşturulan görünüm, adeta kahve tonları için yaratılmış. Zira koyu kahve bir bluz, bej tonlarında bir pantolon ve yine kahve ayakkabılarla şık ve elegan bir tarz oluşturabilirsiniz.

- Bu kış nereye kafamızı çevirsek canlı pembeleri görmeye devam edeceğiz, o nedenle bu rengi kahverengiyle de kullanmadan olmaz. Pembenin en sıcak tonunda bir trikoyu kahverengi pantolonlarla eşleştirin.

- Siyahla beyaz birlikteliği ne kadar ikonik ve zamansızsa, bana kalırsa kahverengiyle beyaz birlikteliği de bir o kadar öyle. Kış aylarında beyaz pantolon giymekten çekinmeyin, kahverengi çizmelerle farklı bir kış

stili yaratın.



Kahverenginin farklı tonlarıyla oluşturulan bu stil Hermés’in 2022 Sonbahar-Kış koleksiyonundan. Bu sezon çeşitli yüksek moda markalarının podyumlarında kahverengiyi pembe ve maviyle kombinleyen stiller de vardı.

Haberin Devamı

Podyumlardan ilham alın

2022-23 Sonbahar-Kış podyumlarında kahverengi kullanımına göz atarken fark ettim ki bu renk en çok deri (vegan tercih edilebilir) paltolarda ve ceketlerde karşımıza çıkıyor.

Özellikle diz altına kadar uzanan modeller, siyahın yanında bir de acı kahve olarak tasarlanıyor. Bu paltolar yine en çok kahve tonları, pembeler ya da natürel tonlardaki parçalarla eşleştiriliyor. Bir de bu rengin yaydığı ‘güçlüyüm’ enerjisiyle bağlantılı olarak, aynı güç enerjisini veren takım elbiseler ve blazer ceketleri de acı kahve tonlarında görüyoruz. Brioni ve Calcaterra gibi markalarsa bu takımların içinde yine aynı renkte bir gömlek kullanarak kahvenin dozunu gittikçe arttırıyor. Louis Vuitton’un kahverengiye sarı kravatla yaptığı dokunuşu, The Row’unsa kahveye yeşil, mavi ve kiremit tonları eklemesini yaratıcı ve eğlenceli bulduğumu da söylemeden geçemeyeceğim.

Haberin Devamı





KISA KISA

Can Yaman, Dolce&Gabbana reklamında

İtalya’da büyük bir hayran kitlesi tarafından çığlıklarla karşılanan Can Yaman, bu ülkede sürdürmeye karar verdiği kariyerinde dikkat çekici adımlar atıyor. Geçenlerde İtalyan moda devi Dolce&Gabbana’nın (D&G) reklam filminde rol alması büyük ses getirdi. Marka ‘The epitome of masculine sensuality’ (Erkeksi şehvetin somut örneği) yazısıyla Can Yaman’ın dokuz farklı görselini paylaştı. Reklam filminde oyuncuyu bir duş sahnesinde, markanın boxer’ı ve ardından gündelik-şık kıyafetleriyle görüyoruz. Fotoğrafların altındaki, Türkçeden fazla İtalyanca yorumlarsa Yaman’ın İtalya’daki kariyer yolculuğunda başarıyla ilerleyeceğini kanıtlıyor.