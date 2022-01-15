Kâğıdın büyük aşkı

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1) HER YIL YENİ BİR RENK…

Lamy Safari







Yazmayı konforlu hale getiren Lamy’nin Safari modeli her yıl özel bir renkle karşımıza çıkıyor. Celal Korkut ve Serhat Gürpınar öneriyor. 2021’in Savannah Green rengi 418 lira.

2) KLASİK SEKİZGEN FORM

Kaweco Sport







Farklı renklerde üretilen Kaweco Sport’un 2021 yazında çıkarılan son rengi koyu zeytin yeşili... Klasik sekizgen formuyla dikkat çeken bu kalemi Mario Levi tavsiye ediyor. 482 lira.

3) İNCE BİR YAZIMI VAR

Pilot MR3







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Orta uçlu, sıvı mürekkepli dolmakalemin 6 farklı gövde rengi var ve üzerinde 60’lardan esinlenen retro desenler yer alıyor. Gül Çelik Koç “İnce bir yazımı var. Bence her koleksiyonerin kalemliğinde olması gereken bir model” diyor. 361 lira.

4) ÖMÜR BOYU GARANTİ

Scrikss 419





Her türlü mekanik arızaya karşı ‘ömür boyu’ garanti veren Scrikss için Zeynep Kalemsever “Başlangıç kalemi derken ülkemizin gururu Scrikss’i unutmak olmaz. 419 modeli, pistonlu oluşu ve çeşit çeşit rengiyle kalemseverlerin tercihi” diyor. 178 lira.

5) MODERN MAT TASARIM

Cross Bailey





Orta uca sahip Cross’un Bailey modeli farklı renklerde üretiliyor. Mat gövdeli modern tasarıma sahip seçenekleri de ilgi çeken dolmakalemleri İsmet Köse

tercih ediyor. 416 lira.

6) HER İKİ ELE DE UYGUN

Parker Vector







Hem sağ hem sol el kullananlar için tasarlanan bu kalem için Zeynep Kalemsever “Beş farklı rengi ve metal gövdesiyle oldukça şık duruyor” diyor.

224 lira.

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7) ÇOK RENKLİ VE EKONOMİK

Platinum Preppy







Siyah, kırmızı, mavi-siyah, pembe, mor, sarı ve yeşil renk mürekkep seçeneği var. Özge Altınok Lokmanhekim “Yeni başlayanlar için çok uygun. Tükenmezkalem fiyatına alabilirsiniz” diyor. 70 lira.

8) MERMER GÖRÜNÜMLÜ

Pelikan M200







Üzerindeki ebruli desenler kaleme mermer görünümü veriyor. Celal Korkut ve Serhat Gürpınar’ın önerdiği model, biçimiyle kendini belli ediyor ve “Bu gerçek bir Pelikan” demenizi sağlıyor. 2.047 lira.

9) 1946’DAN BU YANA

Cross Century







Dolmakalem sevenlerin en çok tercih ettiği markalardan biri olan Cross’un 1946’da tanıtılan Century koleksiyonu zarif bir tasarıma sahip. Bu kalemleri Mario Levi öneriyor. 1.561 lira.

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10) ALTI FARKLI UÇ SEÇENEĞİ

Conklin All American







Farklı desenleri ve canlı renkleriyle dikkat çeken seri JoWo marka altı uç seçeneğiyle birlikte sunuluyor. Özge Altınok Lokmanhekim “Bu seriyi beğeniyorum; renkleri güzel” diyor. 1.582 lira.