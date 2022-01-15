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Kâğıdın büyük aşkı

#Dolmakalem#Yazı Yazmak#Kalem
Kâğıdın büyük aşkı

Artan telefon ve bilgisayar kullanımımız kâğıt ve kalemle yazı yazmayı neredeyse nostaljik bir eyleme dönüştürdü. Halen mürekkebin kâğıt üzerinde bıraktığı izlerden mutluluk duyanlar için en güzel dolmakalemleri sıraladık. Elbette bu kalemler söz konusu olduğunda bütçenin sonu yok ama yeni başlayanlar ve meraklıları için uygun fiyatlı olduğu kadar güzel dolmakalemleri jürimizle seçtik.

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1) HER YIL YENİ BİR RENK…
Lamy Safari

Kâğıdın büyük aşkı

Yazmayı konforlu hale getiren Lamy’nin Safari modeli her yıl özel bir renkle karşımıza çıkıyor. Celal Korkut ve Serhat Gürpınar öneriyor. 2021’in Savannah Green rengi 418 lira.

2) KLASİK SEKİZGEN FORM
Kaweco Sport

Kâğıdın büyük aşkı

Farklı renklerde üretilen Kaweco Sport’un 2021 yazında çıkarılan son rengi koyu zeytin yeşili... Klasik sekizgen formuyla dikkat çeken bu kalemi Mario Levi tavsiye ediyor. 482 lira.

3) İNCE BİR YAZIMI VAR
Pilot MR3

Kâğıdın büyük aşkı

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Orta uçlu, sıvı mürekkepli dolmakalemin 6 farklı gövde rengi var ve üzerinde 60’lardan esinlenen retro desenler yer alıyor. Gül Çelik Koç “İnce bir yazımı var. Bence her koleksiyonerin kalemliğinde olması gereken bir model” diyor. 361 lira.

4) ÖMÜR BOYU GARANTİ
Scrikss 419

Kâğıdın büyük aşkı

Her türlü mekanik arızaya karşı ‘ömür boyu’ garanti veren Scrikss için Zeynep Kalemsever “Başlangıç kalemi derken ülkemizin gururu Scrikss’i unutmak olmaz. 419 modeli, pistonlu oluşu ve çeşit çeşit rengiyle kalemseverlerin tercihi” diyor. 178 lira.

5) MODERN MAT TASARIM
Cross Bailey

Kâğıdın büyük aşkı

Orta uca sahip Cross’un Bailey modeli farklı renklerde üretiliyor. Mat gövdeli modern tasarıma sahip seçenekleri de ilgi çeken dolmakalemleri İsmet Köse
tercih ediyor. 416 lira.

6) HER İKİ ELE DE UYGUN 
Parker Vector

Kâğıdın büyük aşkı

Hem sağ hem sol el kullananlar için tasarlanan bu kalem için Zeynep Kalemsever “Beş farklı rengi ve metal gövdesiyle oldukça şık duruyor” diyor.
224 lira.

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7) ÇOK RENKLİ VE EKONOMİK
Platinum Preppy

Kâğıdın büyük aşkı

Siyah, kırmızı, mavi-siyah, pembe, mor, sarı ve yeşil renk mürekkep seçeneği var. Özge Altınok Lokmanhekim “Yeni başlayanlar için çok uygun. Tükenmezkalem fiyatına alabilirsiniz” diyor. 70 lira.

8) MERMER GÖRÜNÜMLÜ
Pelikan M200

Kâğıdın büyük aşkı

Üzerindeki ebruli desenler kaleme mermer görünümü veriyor. Celal Korkut ve Serhat Gürpınar’ın önerdiği model, biçimiyle kendini belli ediyor ve “Bu gerçek bir Pelikan” demenizi sağlıyor. 2.047 lira.

9) 1946’DAN BU YANA
Cross Century

Kâğıdın büyük aşkı

Dolmakalem sevenlerin en çok tercih ettiği markalardan biri olan Cross’un 1946’da tanıtılan Century koleksiyonu zarif bir tasarıma sahip. Bu kalemleri Mario Levi öneriyor. 1.561 lira.

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10) ALTI FARKLI UÇ SEÇENEĞİ
Conklin All American

Kâğıdın büyük aşkı

Farklı desenleri ve canlı renkleriyle dikkat çeken seri JoWo marka altı uç seçeneğiyle birlikte sunuluyor. Özge Altınok Lokmanhekim “Bu seriyi beğeniyorum; renkleri güzel” diyor. 1.582 lira.

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#Dolmakalem#Yazı Yazmak#Kalem

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