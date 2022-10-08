İstanbul’da caz esintileri

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KONSER

* Ravi Coltrane saksofonuyla bugün 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde İstanbullu cazseverlerle buluşacak. 32. Akbank Caz Festivali kapsamında düzenlenecek konserin bilet fiyatı 50-350 lira.

* Pentagram, bugün saat 21.00’de Turkcell Vadi’de olacak. Konserin bilet fiyatı 135-250 lira.

* Londralı caz sanatçısı Emma-Jean Thackray 32. Akbank Caz Festivali kapsamında bugün Babylon’da sahneye çıkacak. Saat 20.30’daki konserin bilet fiyatı 75-200 lira.

* Piyanist Evgeny Grinko, yarın 21.00’de Turkcell Vadi’de konser verecek. Bilet fiyatı 335-660 lira.

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* Manga, yarın Bursa’da. Saat 21.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı 150-350 lira.

* CRR Senfoni Orkestrası yeni sezona Berlinli çellist Alban Gerhardt konseriyle merhaba diyor. 10 Ekim Pazartesi 21.00’de CRR Konser Salonu’nda gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 49-99 lira.

* Caz dünyasının en önemli piyanistlerinden Hiromi 12 Ekim 21.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 181-528 lira.

* Jakuzi, 14-15 Ekim’de Salon İKSV sahnesinde. 20.30’daki konserlerin bilet fiyatı 170 lira.

SERGİ

* Sanatçı Ercan Filiz’in ressam Jean-Michel Basquiat’dan aldığı ilhamla ürettiği neo-ekspresyonist eserleri Beyoğlu’ndaki Carre d’Artistes İstanbul’da ziyarete açıldı. Sergide sanatçının renk seçimi ve kullandığı figürlerle izleyiciye bir makinenin mekanik iç parçalarına bakıyormuş hissi uyandıran eserleri var. ‘Makinenin Günlüğü’ isimli sergi 10 Ekim’e kadar görülebilir.

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DANS

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, ‘Don Kişot’u AKM Türk Telekom Opera Salonu sahnesine taşıyor. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında 13 Ekim Perşembe 20.00’de gerçekleşecek temsilin bilet fiyatı 85-325 lira.