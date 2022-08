İstanbul efsaneye hazır

Haberin Devamı

ATÖLYE

* Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çocuk Sanat Merkezi, yarın saat 16.00’da 5-7 yaş grubu çocuklar için ‘Kendi Çalgını Kendin Yap’ atölyesi düzenliyor. Atölyede çocuklar atık malzemeler kullanarak kendi müzik aletlerini üretirken el becerilerini geliştirecek ve kendi ürettikleri çalgılarla müzik yapmanın keyfini çıkaracaklar. Katılım ücreti 75 lira.

FESTİVAL

* İstanbul Cocktail Festival bu hafta sonu beşinci kez KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenecek. İki gün boyunca Kenan Doğulu, BaBa ZuLa, Jakuzi, Palmiyeler, Mert Demir, Güneş, Aybüke Albere ve Selin Geçit gibi isimler konser verecek. Bilet fiyatı 440 lira.

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanlığı, şehrin etkinlik merkezlerine uzak semtlerindeki yetişkin ve çocukları konserler, söyleşiler, tiyatro oyunları ve atölyelerle buluşturuyor. İBB Semt Festivalleri kapsamında bugün İstinye Tersane’de saat 17.00’de sokak performansı, 17.30’daysa Müzikli Masallar Atölyesi var. 18.00’deki illüzyon gösterisinin ardından 19.00’da çocuk tiyatrosu ‘Yumurcak Sıcak’ izlenebilir. Saat 22.00’deyse Ogün Sanlısoy konser verecek.

SERGİ

* Rahmi M. Koç Müzesi’nde 11 Eylül’e kadar İtalyan ressam Lorenzo Mariotti’nin ‘Deniz ve Ötesi’ başlıklı sergisi ziyarete açık olacak.

* Anna Laudel İstanbul, ‘Zamanın Döngüsel Doğası’ başlıklı grup sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi 25 Ağustos’a kadar görülebilir.

KONSER

* House ve tekno müziğin popüler ismi Solomun bugün Kilyos Kafes’te DJ kabininin başına geçecek. Kapı açılış saati 18.00. Bilet fiyatı genel 700, sahne arkasıysa 3 bin lira.

* Avustralyalı rock müzisyeni Nick Cave grubu The Bad Seeds’le yarın saat 21.30’da Parkorman’da konser verecek. İKSV’nin 50. yılına özel gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 650 lira. Biletinizi tükenmeden alın.

* Erkan Oğur, İlkin Deniz ve Turgut Alp Bekoğlu’nun bir araya gelerek oluşturduğu Telvin Trio 23 Ağustos Salı Mahfel Urla’da konser verecek. 22.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı 224 lira.

* Ajda Pekkan, 24 Ağustos Çarşamba 21.00’de Kuruçeşme Açıkhava’da hayranlarıyla buluşuyor. Bilet fiyatı

220-1.925 lira.

* Can Güngör, 25 Ağustos Perşembe 21.00’de IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 80 lira.

* Norveçli progresif black metal grubu Borknagar, ilk kez Türkiye’ye geliyor. 25 Ağustos Perşembe 20.00’de Zorlu PSM %100 Studio’da gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 250 lira.

* Hedonutopia, 25 Ağustos Perşembe 22.30’da Blind İstanbul’da. Bilet fiyatı

100 (öğrenci) ve 120 lira.

* Kanadalı elektronik müzik ikilisi Bob Moses, 25 Ağustos Perşembe 17.00’de Çeşme’deki OM Paparazzi Beach’te olacak. Bilet fiyatı 400 lira.

* Madrigal, 26 Ağustos Cuma 21.00’de Fine Live Alaçatı’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 270 lira.