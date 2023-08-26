Işıltı, canlılık ve sağlık için…

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Derin nemlendirme

Sephora Collection Night Lip Mask

Dudaklar için yüzde 97 oranında doğal içeriklerle formüle edilen maske etkisini siz uyurken gösteriyor. Vanilyalı ve çilekli seçekleriyle sunulan maske dudaklarınızı derinlemesine nemlendiriyor. Selen Karabulut, Sibel Berksoy öneriyor. 89 lira

Kızarıklığı azaltıyor

Dr. Jart+ Cicapair Tiger Grass Sleepair Intensive Mask

Cildin onarılmasına yardımcı olan maske, kızarıklığı azaltmayı hedefliyor. Merhem benzeri krem dokusu, cilde derinlemesine nüfuz ederek etkili bir bakım sunuyor. Melis Yılmaz, Hamiyet Akpınar, Cansu Akın öneriyor.

859 lira

Etkili temizlik

Cosmed Skinologist Salicylic Sulfur Mask

Yağlı, siyah nokta ve akneye eğilimli ciltler için tasarlanan maske, içeriğindeki etkili salisilik asit ve sülfür sayesinde, gözeneklerin derinliklerin- deki yağı ve kirleri etkili biçimde temizliyor. Ezgi Özkur tavsiyesi.

349 lira

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Bariyer güçlendirici

Kiehl’s Ultra Facial Overnight Rehydrating Mask

İçeriğindeki skualan ile zenginleştirilmiş olan bu maske, cilt bariyerini güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda etkili bir nemlendirme sağlıyor. Cildi beslemek ve korumak için ideal. Sibel Berksoy, Cansu Akın öneriyor.

850 lira

Hem yüze hem vücuda...

Sephora Collection Vitamin Mask

Bitki özleriyle vitamin içeren maske, cildi aydınlatarak genç, taze bir ışıltı sağlıyor. Sadece 10 dakika bekletip durulayarak cildinize ferahlık kazandırabilirsiniz. Neslişah Şatıroğlu, Melis Yılmaz önerisi. 249 lira

Gülsuyundan yapılıyor

Foreo Bulgarian Rose Hydrating Yüz Maskesi

Maske, tamamen doğal gülsuyundan elde ediliyor. Pelin Hasçalık “Nemlendirici kâğıt maske markanın Ufo cihazıyla uyumlu. Ama tek başına uygulayabilir ve 20 dakikada cildinizin nem kazanmasını sağlayabilirsiniz” diyor. 659 lira

Doğal içerikli

Yves Rocher Pure Algue Mask

Damla Durak: “Özellikle uzun uçuşlardan sonra cildimin ekstra bakıma ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Böyle zamanlarda gerçek bir kurtarıcı… Yüzde 98 doğal içeriğe sahip ve uygun fiyatlı olması bu maskeyi 1-0 öne geçiriyor.” 228 lira

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Pürüzsüz hale getiriyor

Neutrogena CICA Onarıcı Ayak Maskesi



Selen Esener öneriyor: “En kuru ayakları bile kısa sürede pürüzsüz ve mükemmel hale getiriyor. İlk kullanımdan itibaren rahatlık kazandıran maske, ayak derisindeki hasarları onarıyor ve cildi besliyor.” 75 lira

Zengin formüllü

Caudalie Vinosource Hydra Nem Maskesi

Sibel Berksoy “Antioksidan polifenoller yönünden zengin formülüyle kuru ciltleri yoğun şekilde besler. En hassas ciltlerin dahi kullanımına uygundur. Göz çevresinde de nemlendirici göz bakım maskesi olarak kullanılabilir” yorumunu yapıyor. 575 lira

Parlaklık veriyor

Missha İnci Özlü Aydınlatıcı ve Nemlendirici Maske

Melis Yılmaz tavsiye ediyor: “Missha’nın ürünleri hem uygun fiyatlı hem çok etkili. Yani tam bir fiyat-performans ürünü. Ben kayıt maskelerinden ‘Pearl’ü tercih ediyorum. Hem cildi nemlendiriyor hem ışıl ışıl bir parlaklık veriyor.” Tekli 36,90, 5’li set 184,50 lira