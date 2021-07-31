Ä°plere dolandÄ±k!

Retro duruÅŸuyla cazibeli, yarattÄ±ÄŸÄ± gizemli dekolteyleyse pek seksapelli olan bu trendi; eteklerin, elbiselerin, bikinilerin ve bluzlarÄ±n bel bÃ¶lgesinde, grafik ve farklÄ± ÅŸekillerde geÃ§en ipler olarak tarif edebiliriz... Bu â€˜dolambaÃ§lÄ±â€™ trendi mercek altÄ±na aldÄ±k!



PODYUMLARDA LABÄ°RENT VAR!

Jacquemus podyumlarÄ±nda uzun keten eteklerle bir araya gelerek minimal ama dikkat Ã§ekici bir stil yaratan ipli bluzlar, Stella Jean koleksiyonundaysa kloÅŸ etekler ve canlÄ± desenlerle birleÅŸerek yaz iÃ§in hoÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼mler yaratÄ±yor. Victoria Beckham, zamansÄ±z ve sade tasarÄ±mlarÄ±nÄ±n bel kÄ±smÄ±na ip detaylarÄ± ekleyerek yÄ±lÄ±n modasÄ±nÄ± kendi tarzÄ±nda yorumlarken Vejas ve

Christopher Esber gibi markalar ipli bluz ve elbiselerini, simetri takÄ±ntÄ±sÄ± olanlarÄ± rahatsÄ±z edecek karÄ±ÅŸÄ±klÄ±kta doluyor.

Ä°KONLAR NASIL GÄ°YDÄ°?

Kendi mayo ve bikini markasÄ± Inamorataâ€™da iple dolanan bikinilere yer veren ve sÄ±k sÄ±k modelli-

ÄŸini de yapan dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ model ve stil ikonu Emily Ratajkowski ipli bikini Ã¼stlerini, etek ve blazer ceketlerle tamamlayarak ÅŸehirde de kullanÄ±yor. Model, geÃ§en yÄ±l hamileliÄŸi sÄ±rasÄ±nda da ipli elbiseler giyerek tarzÄ±nÄ± destekliyordu.

Model Bella Hadid, ip detayÄ±nÄ± pantolonda tercih ediyor. Belden iplerle dolanan I am Gia marka pantolonun Ã¼zerine crop bir bluz giyerek karÄ±n kaslarÄ±nÄ± tamamen aÃ§Ä±kta bÄ±rakÄ±yor Ã¶rneÄŸin...

AmerikalÄ± ÅŸarkÄ±cÄ± ve oyuncu Zendaya ise bu trendi henÃ¼z bu kadar popÃ¼ler deÄŸilken bile giyenlerden... 2019â€™da â€˜Peopleâ€™s Choiceâ€™ Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde tercih ettiÄŸi Christopher Esber marka elbisesiyle, ipli elbise trendini geceye uyarlamÄ±ÅŸtÄ±.

KENDÄ° Ä°PLÄ° MODELÄ°NÄ° YAP

TikTokâ€™ta da kendi ipli bluz ya da elbisenizi yaratma konusunda tÃ¼yolar bulmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n. Ã–rneÄŸin omuzdan iplerle baÄŸlanan bir bluzunuz varsa ipleri omuzdan baÄŸlamak yerine belden baÄŸlamak veya kruvaze bir bluzu Ã¶nden tek dÃ¼ÄŸÃ¼mle deÄŸil, belden dolayarak baÄŸlamak bu tÃ¼yolardan bazÄ±larÄ±. Tabii tÃ¼m bunlarÄ± yapabilmek iÃ§in iplerin yeterli uzunlukta olmasÄ± gerekiyor. Biraz daha yaratÄ±cÄ± ve iddialÄ± olanlar iÃ§inse boyundan baÄŸlamalÄ±, halter yakalÄ± bir bluzu etek olarak giyerek beli aÃ§Ä±kta bÄ±rakan bir mini etek yaratmak gibi Ã¶neriler var.

KISA KISA

DÃ¼nya markalarÄ±ndan Bodrumâ€™a Ã¶zel koleksiyonlar

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ moda markalarÄ± Bodrumâ€™da yazlÄ±k maÄŸazalar aÃ§maya devam ediyor. Dior ve Bvlgariâ€™nin ardÄ±ndan ÅŸimdi de Etro,

2021 yazÄ± iÃ§in seÃ§tiÄŸi beÅŸ farklÄ± lokasyon arasÄ±na Bodrumâ€™u da ekledi. MarkanÄ±n beldeye Ã¶zel tasarlanan parÃ§alardan oluÅŸan Beach Bodrum koleksiyonu, 9 AÄŸustosâ€™a kadar, Beymen Resort Mandarin Orientalâ€™de... Bodrumâ€™da yeni maÄŸaza aÃ§an dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ moda markasÄ±ysa Louis Vuitton oldu. YalÄ±kavak Marinaâ€™da aÃ§Ä±lan maÄŸaza iÃ§in markanÄ±n ikonik monogram deseni, nazar boncuklarÄ±yla tasarlandÄ±. MaÄŸazada aksesuar, ayakkabÄ±, saat, parfÃ¼m Ã¼rÃ¼nleri de var...



HER TARZA UYGUN BÄ°R SEÃ‡ENEK VAR

GenÃ§ stiller iÃ§in seÃ§tiÄŸimiz bu elbise spor ayakkabÄ±larla Ã§ok yakÄ±ÅŸacak.Â H&M, 99.99 lira

Â

Crop bir bluzla tamamlayarak ipleri gÃ¶rÃ¼nÃ¼r kÄ±lÄ±n... Mango, 499.99 lira







KÄ±r dÃ¼ÄŸÃ¼nleri ve aÃ§Ä±k hava davetleri iÃ§in ideal bir elbise.Â Foxglove, 1.550 lira



Crop gÃ¶mlek ve topuklu sandaletlerle ÅŸÄ±k bir gÃ¶rÃ¼nÃ¼m elde edebilirsiniz.Â Urban Muse, 189.99 lira



Spor kÄ±yafetlerde de belden baÄŸlama detaylarÄ± dikkat Ã§ekiyor.Â Sens Essentials 260 lira



Â YÃ¼ksek belli keten pantolonlarla tatilde kullanÄ±n.Â Tiny, 120 lira

Â Ä°pli bikinilerle plajda son moda gÃ¶rÃ¼nebilirsiniz.Â Beach & Beyond, bikini Ã¼stÃ¼ 200 lira

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SÄ±rttan iplerle dolanan modeller Ã§ok gÃ¶zde.Â Zara, 159.95 lira







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