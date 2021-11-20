İlmek ilmek şıklık

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Bir çift şiş ve birkaç top yün yumak... Elbette el emeği göz nuru olanların yeri ayrı ama fabrikalarda dokunanlar da kış soğuklarında imdadımıza yetişiyor. Bu sezon yün parçalar farklı tasarımlarla karşımıza çıkmaya hazır.

Enerji veren süveterler: Geçen kış boyunca vitrinleri süsleyen süveterler, bu yıl da renkli ve desenli tasarımlarıyla koleksiyonlarda yerini aldı. Siz de dama desenli ya da çiçekli süveterleri tercih ederek enerjinizi yükseltebilirsiniz.

Grafik desenli hırkalar: Yazın tişört ve elbiselerde karşımıza çıkan grafik desenler kışın trikolara taşınıyor. Logo baskılar ya da retro ve soyut desenler kazaklara ve hırkalara yeni, havalı bir tavır ekliyor.

Alt-üst takımlar: İkili takımların örgü olanları bu sezon çok popüler. Etek-kazak, pantolon-hırka ya da elbise üstüne hırka seçenekleriyle tasarlanan takımlara gardırobunuzda yer açın.

Triko elbiseler: Diz altına kadar uzanan da var, mini boyda olan da... Desenli ya da düz... Seçim size kalmış. Daha gündelik bir tarz için postal botlarla, gece davetleri için de topuklularla eşleştirin.

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Fermuarlı kazaklar: Şık ve sportif. Yarım fermuarlı kazakların özellikle çizgili olanları stil ikonları tarafından çok seviliyor.

Gösterişli yakalar: Hırka ve kazaklarda yakalar bu sezon iddialı. Kocaman bebe yakalar da kullanılmış, sivri ve uzun olanlar da... Bol paçalı ve desenli pantolonlarla eşleştirip nostaljik bir tarz yaratın.

Mini dekolte üşütmez: Omuz, göbek ya da boyun bölgesinden kesik detaylı kazak ve hırkalar sezonun trendleri arasında.

HER TARZA UYGUN

Uzun bir palto ve topuklu botlarla tamamlayabilirsiniz. Bershka, üst 269.95 lira, alt 299.95 lira





Beyaz gömlek ve bol paçalı jean’lerle eşleştirerek 70’lere gönderme yapın. H&M, 89.99 lira





Bu sezon kazak tercihinizi yakalı olanlardan yana kullanabilirsiniz. Knitss, 1799 lira





Fermuar detaylı kazaklar sportif bir görünüm yaratmak için ideal. Mango, 299.99 lira





Omuz dekoltesiyle şık bir görünüm elde edebilirsiniz. NG Style, 149.99 lira

KISA KISA

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İZMİR’DE BİR ‘GİZEMLİ BAHÇE’

Defilenin kapanışını Çağla Şıkel yaptı.

İzmir Fuarı’nda gerçekleşen IF Wedding Fashion, ünlü moda tasarımcısı Cihan Nacar’ın gala defilesiyle açılışını yaptı. Nacar, defile için ilhamını doğadan ve kendi halinde gizemli bir şekilde açan çiçeklerden alan ‘Mystery Garden’ (Gizemli Bahçe) isimli bir koleksiyon yarattı. Gala gecesi podyum adeta bir ormana dönüştürülmüştü.

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Cihan Nacar’ın (sağda) defilesinde sunucu Burcu Esmersoy’du.

Kırmızı, sarı, yeşil, turuncu, pembe gibi canlı renklerin kullanıldığı koleksiyonda, hacimli kesimler ve kabarık kollar dikkat çekti, mayo ve elbiseyi birleştiren iddialı tasarımlar öne çıktı. Tülin Şahin’in açılışını, Çağla Şıkel’inse kapanışını yaptığı defilede sergilenen tek gelinliği Şevval Şahin taşıdı.