İlle de oyuncak mı?

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Melis: Gizem, çocuklar için yılın en heyecanlı zamanı geldi çattı. Lorin kuşumun hediyesini planladınız mı?

Gizem: Ya sorma, bu sene her şeyi daha iyi anlıyor ve meselenin çok farkında. Ağaç süsledik, anneannesiyle kozalak boyayıp kapı süsü yaptılar. Son gün de okulunda yılbaşı partisi olacak. Noel Baba gelecek, kostüm filan giyecekler. Şimdi bir heyecanla anneannesiyle kostümünü tasarlıyorlar, Elsa olacakmış. İyi ki annem bu kış bizimle. Hediye olarak da şöyle düşündüm: Bir süredir Barbie evi istiyordu, geçen ay onu aldım ve “Bak çocuğum bu senin hem yeni yıl hem yeni yaş hediyen, benden uzun bir süre oyuncak isteme” dedim.

Melis: Şaka yapıyor olmalısın. Küçük de olsa bir yılbaşı hediyesi ayarlarsın bence (Lorin’in iç sesi konuşuyor)!

Gizem: O gece paket açma heyecanı yaşasın diye küçük hediyeler alıp paketleme fikrim var, ağacın altına koyacağım. Kitaplar, çoraplar, boya kalemleri gibi minik paketler düşünüyorum.

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Bencilliğin faydası yok

Melis: Kesin çok mutlu olur. O yaşta paket açmak, paketin içindekinden daha heyecan verici oluyor.

Gizem: Sen ne yapacaksın, bir değil iki hediye!

Melis: Bizde her şey iki canım. Tıpkı o çocuk şarkısındaki gibi “Benim adım iki, seninki ne ki…” (gülüyor). Tabii ki hazır ve de nazırım. Instagram’da gördüğüm bir alışveriş sitesinde acayip tatlı, neşeli birer çift çorap buldum. Deniz, biliyorsun ileride ressam ve pilot olacak!O yüzden ona suluboya yapabileceği özel kâğıtlar aldım. Memo da biliminsanı olmak istediği için ona bilim deneyi seti aldım. Bunlar o gecenin paketlileri... Sonra, biraz çocukların duygularına da hitap edecek birer hediye daha almayı düşündüm.

Gizem: Çocukların duygusuna, ruhuna, her bir şeyine hitap edecek tek şey oyuncak değil mi ya! Bizimki doğum gününde bir heyecan paket açıyor ve elbise çıkınca

“Yine mi kıyiiifiiit” diyerek bir kenara atıyor mutsuz mutsuz. Dünyadaki bütün oyuncaklar onun olsun istiyor.

Melis: Seninkinin yaşında öyle tabii. Ama benimkiler artık 10 oldu ve topluma bilinçli bireyler yetiştirmek istiyorum Gizem. Bencilliğin hiçbirimize faydası yok. Bunu öğrenmeliler. LSV Dükkân var, bilirsin... İnternetten satış yapıyor. Gelirleri LÖSEV’e gidiyor ve gıdadan oyuncağa envai çeşit seçenek var. Oradan bir kutu çikolata alacağım ve onlara verirken “Bakın, siz bu çikolatayı yerken mutlu olacaksınız ve buna ödediğimiz parayla hasta bir çocuğun tedavisine katkıda bulunmuş olacağız” diyeceğim.

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İlgi alanına göre seçim

Gizem: Ay ne kadar harika bir fikir Melis! LÖSEV gibi TEMA Vakfı, TOÇEV, Darüşşafaka’nın da dükkânları var. İnternet sitelerinden de alışveriş yapabilirsin. Hediyeleri oradan alıp çocuklara da amacını anlatmak çok anlamlı. Ayrıca oyuncak ya da elbise yerine kutu oyunları hediye etmek iyi bir fikir, ailece oynanacak çok güzel oyunlar var. Hatta bana sorarsan en uygun fiyatlı ve muhteşem oyun solo test, hiç almayanlar bu yılbaşı çocuklarına solo test hediye edebilirler mesela.

Melis: Tabii, çocuğun kendi gelişimine faydalı hediyeler de güzel. Zekâ oyunları, kutu oyunları, bitki yetiştirme kitleri gibi.

Bir de deneyim hediyelerini çok seviyorum ben. Uçuş simülatörü deneyimi, tırmanış eğitimi, binicilik kursu, heykel atölyesi, sanal gerçeklikte çizim oyunu etkinliği, İllüzyon Müzesi ziyareti gibi seçenekler var. Çocuğun ilgi alanına göre seçilebilir.

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Gizem: Lorin bir an evvel büyüsün de bebek hediyelerinden kurtulalım istedim

şu an...