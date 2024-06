İçinden ilham perileri geçen şarkılar

Haberin Devamı



Tam yaz şarkısı

İçimizi kıpır kıpır yapan bir şarkıyla çıkageldi Simge. ‘Önümüz Yaz’ın sözleri KÖFN ikilisinden solist Salman Tin’e ait. KÖFN’le yaptığı ‘Yakışıklı’ şarkısı sonrası böyle bir işbirliğinin gelmesi kimseyi şaşırtmadı. Simge müziğini yaptığı şarkının düzenlemesini de elbette çok güvendiği Ozan Bayraşa’ya emanet etmiş. Yazın ilk hitlerinden…

‘Önümüz Yaz’ (Tekli)

Simge

DMC

Teker teker geliyorlar

Gökhan Türkmen gelecek yıl çıkaracağı stüdyo albümünün şarkılarını her ay tekli olarak yayımlamaya karar vermiş. İlki olan ‘Buram Buram’ altyapısında elektronik müziğe yer veren duygusal bir parça. Müzik Gökhan Türkmen’in, sözlerse Mert Carim’in. Düzenlemeyi de Türkmen ve Carim birlikte yapmışlar.

‘Buram Buram’ (Tekli)

Gökhan Türkmen

Haberin Devamı

Gtr Müzik

Kendinden bir parça

Ülkemizde de çok sevilen Oscar and the Wolf’un solisti Max Colombie, son dönemde grubunun yayımladığı şarkılar için ‘otobiyografik’ kelimesini kullanıyor. Ve bu şekilde ruh sağlığı ve bağımlılıkla ilgili yaşadığı sorunlar üzerinden farkındalık yaratmak istiyor. Son tekli 'Somebody Without U' da ayrılık sonrası kendini keşfetme sürecine odaklanıyor.

‘Somebody Without U’ (Tekli)

Oscar and the Wolf

Sony Music Türkiye

Çanta deyip geçme

Bir markaya ait çanta modelinin nasıl arzu nesnesi haline geldiğini birçoğumuz şaşkınlıkla izliyor olabiliriz. Ama ortada yadsınamayacak bir gerçek de var. Los Angeles doğumlu MC Aisu da son teklisinde çantasını yanına almış (bknz. Tanıtım fotoğrafları) ‘BIRKINS’ adlı son teklisini seslendiriyor. ‘Sıkı’ bir dans parçası olduğunu söylemekle yetinelim.

‘BIRKINS’ (Tekli)

Aisu

Universal Music Türkiye

Haberin Devamı

Ses var, düzenleme var

Doğuş Çabakçor bu toprakların yetiştirdiği başarılı prodüktörler arasında. Sezen Aksu’nun ‘Vay’ şarkısına yaptığı afro house düzenlemede kendisine genç yetenek Nilhan eşlik ediyor.

‘Vay’ (Tekli)

Doğuş Çabakçor-Nilhan

Warner Music Türkiye