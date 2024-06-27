İçinden ilham perileri geçen şarkılar

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Tam yaz şarkısı
İçimizi kıpır kıpır yapan bir şarkıyla çıkageldi Simge. ‘Önümüz Yaz’ın sözleri KÖFN ikilisinden solist Salman Tin’e ait. KÖFN’le yaptığı ‘Yakışıklı’ şarkısı sonrası böyle bir işbirliğinin gelmesi kimseyi şaşırtmadı. Simge müziğini yaptığı şarkının düzenlemesini de elbette çok güvendiği Ozan Bayraşa’ya emanet etmiş. Yazın ilk hitlerinden…
‘Önümüz Yaz’ (Tekli)
Simge
DMC
Teker teker geliyorlar
Gökhan Türkmen gelecek yıl çıkaracağı stüdyo albümünün şarkılarını her ay tekli olarak yayımlamaya karar vermiş. İlki olan ‘Buram Buram’ altyapısında elektronik müziğe yer veren duygusal bir parça. Müzik Gökhan Türkmen’in, sözlerse Mert Carim’in. Düzenlemeyi de Türkmen ve Carim birlikte yapmışlar.
‘Buram Buram’ (Tekli)
Gökhan Türkmen
Gtr Müzik
Kendinden bir parça
Ülkemizde de çok sevilen Oscar and the Wolf’un solisti Max Colombie, son dönemde grubunun yayımladığı şarkılar için ‘otobiyografik’ kelimesini kullanıyor. Ve bu şekilde ruh sağlığı ve bağımlılıkla ilgili yaşadığı sorunlar üzerinden farkındalık yaratmak istiyor. Son tekli 'Somebody Without U' da ayrılık sonrası kendini keşfetme sürecine odaklanıyor.
‘Somebody Without U’ (Tekli)
Oscar and the Wolf
Sony Music Türkiye
Çanta deyip geçme
Bir markaya ait çanta modelinin nasıl arzu nesnesi haline geldiğini birçoğumuz şaşkınlıkla izliyor olabiliriz. Ama ortada yadsınamayacak bir gerçek de var. Los Angeles doğumlu MC Aisu da son teklisinde çantasını yanına almış (bknz. Tanıtım fotoğrafları) ‘BIRKINS’ adlı son teklisini seslendiriyor. ‘Sıkı’ bir dans parçası olduğunu söylemekle yetinelim.
‘BIRKINS’ (Tekli)
Aisu
Universal Music Türkiye
Ses var, düzenleme var
Doğuş Çabakçor bu toprakların yetiştirdiği başarılı prodüktörler arasında. Sezen Aksu’nun ‘Vay’ şarkısına yaptığı afro house düzenlemede kendisine genç yetenek Nilhan eşlik ediyor.
‘Vay’ (Tekli)
Doğuş Çabakçor-Nilhan
Warner Music Türkiye