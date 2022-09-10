Hikâye mi roman mı?

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Kendiyle rekabet ediyor

‘Savaştım Harbiden’ (Tekli)

Zeynep Bastık, Kozmos

Hype Music

Geçen pazar Instagram’da yayımladığı hikâyede Spotify’ın o gün en çok dinlenen ilk yedi ismi arasında tek kadın sanatçı olduğunu “Selam beyler” diyerek esprili bir şekilde duyuran Zeynep Bastık peş peşe başarılı işlere imza atıyor. ‘Savaştım Harbiden’le liste başarısı süren son teklisi ‘Ara’ya adeta rakip şarkı çıkardı. Vokal tarzıyla dikkat çeken Kozmos’la yaptıkları ‘Savaştım Harbiden’ pop, rap ve R&B türünde...

Ortak dilimiz müzik

Makina Elektrika (Albüm)

Pentagram

Sony Music Türkiye

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Pentagram’ın pandemi döneminde kaydettiği yeni albümü ‘Makina Elektrika’ yayımlandı. 10 şarkılık albüme değerli iki usta; Cahit Berkay ve Erkan Oğur birer şarkıyla katkıda bulunmuş. Albümde ayrıca Yavuz Çetin’e ithafen ‘Dünya’ ve Metallica klasiği ‘Seek and Destroy’ yorumu bulunuyor. Albümde iklim krizi, salgınlar gibi insanlığın ortak dertlerine karşı cesaret vurgusu yapan grup “Müzik dünyanın ortak anadili” diyor.

Edebiyattan rap’e

‘Ekselans’ (Tekli)

Hazel

Universal Music Türkiye

Hazel ya da Haze olarak tanınıyor. Asıl adı Eylül Deniz Karasu. Edebiyata olan tutkusu zamanla onu önce yazmaya, sonra da rap müziğe yönlendirmiş. Hem İngilizce hem de Türkçe rap yapıyor. Trap tarzındaki yeni şarkısı ‘Ekselans’ı Osmancello prodüktörlüğünde hazırladı. Hazel iyi bir MC. Dinlediğinizde siz de fark edeceksiniz. Hatta yarın Kadıköy Dorock’ta performansı olacak, orada dinleyebilirsiniz.

Önce TikTok

‘PSYCHO’ (Tekli)

Anne

Marie-Aitch

Warner Türkiye

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Türkiye’de de çok sevilen İngiliz şarkıcı Anne Marie, rap’çi Aitch ile yaptığı yeni teklisi ‘PSYCHO’yu yayımlamadan önce TikTok’ta tanıttı. Şarkıcının iki paylaşımı 10 milyon kez izlendi. Daha karanlık bir şarkıyla kariyerinde yeni bir dönemi işaret eden Anne Marie bakalım hayranlarını mutlu edebilecek mi?