Hıdırellez coşkusu sahnelerde

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*KONSER
-Güneş 4 Mayıs Cumartesi 21.30’da Dorock XL Kadıköy’de. Bilet fiyatı 450 lira.
-Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 9 Mayıs Perşembe 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde ‘Üç Yıldız, Bir Prömiyer’ başlıklı bir konser verecek. Konserde besteci Zeynep Gedizlioğlu, orkestra şefi Nisan Ak ve piyanist Zhang Zuo sahnede olacak. Bilet fiyatı 300-950 lira.
*FESTİVAL
-KüçükÇiftlik Park baharın gelişini 5 Mayıs Pazar 14.00’te Hıdırellez İstanbul etkinliğiyle kutluyor. Gün boyu devam edecek konserlerde Gaye Su Akyol, Dubioza Kolektiv, BaBaZuLa, Cümbüş Cemaat, Ahırkapı Büyük Roman Orkestrası ve Seyyah sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 250 lira.
*GECE
-Emrah 4 Mayıs Cumartesi 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33
-Gökhan Tepe 4 Mayıs 22.00’de 888 Private İstanbul sahnesinde. (0516) 169 08 88
-Berk Sunal 4 Mayıs 23.00’te Boop Kuruçeşme’de setin başında. (Rezervasyon için: @boopkurucesme)
-DJ Dimithree 4 Mayıs 23.00’te Folks Kitchen&Cocktail’de setin başında. (0530) 251 92 50
-Simge Eğrilmez 4 Mayıs 00.00’da The Room Live’da. (0535) 018 60 93
*SERGİ
-Salt Beyoğlu 8 Mayıs’tan itibaren 2050+ tasarım stüdyosunun ‘Havaya Dair’ isimli enstalasyonuna ev sahipliği yapacak. Eser temiz ve solunabilir havanın müşterek ve evrensel hak olduğu bir dünya için kolektif eylemin gerekliliğine vurgu yapıyor. 18 Ağustos’a kadar galerinin Forum alanında görülebilir.
*DJ
-Lee Ann Roberts 10 Mayıs Cuma 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde DJ kabininin başına geçecek. Bilet fiyatı 650-1.500 lira.
*TİYATRO
-3 kat 90 dakika
Anton Çehov’un klasik eseri ‘Martı’dan uyarlanan ‘Treplev’de Ümit Erlim ve Başak Kıvılcım sahneyi paylaşıyor. Melisa Zeynep Şahin ve Başak Kıvılcım’ın uyarladığı oyun seyirciye 3 farklı katta 90 dakikalık interaktif bir tiyatro deneyimi sunuyor. Oyun bir intiharın sebeplerini ve ardından yaşananları anlatıyor. 7 Mayıs Salı 20.30’da Decollage Art Space’te görülebilir. Bilet fiyatı 310-620 lira.
Alis Çalışkan’ın yazıp Hakan Emre Ünal’ın yönettiği ‘Herkes Kocama Benziyor’ kadına yönelik şiddeti işliyor. Pınar Güntürkün pavyonda tuvaletçi olarak çalışan iki çocuk annesi Ayten’i canlandırıyor. 8 Mayıs Çarşamba 20.30’da Kadıköy’deki Baba Sahne’de izlenebilir. Bilet fiyatı 350-400 lira.
Nadir Sönmez’in yazıp yönettiği ‘Ama’ İstanbul’da yaşayan sanatçıların profesyonel ve özel hayatlarının mizahi bir anlatımını yapıyor. Oyunda Esme Madra, Öner Erkan, İlda Özgürel, Büşra Albayrak, Nadir Sönmez ve S. Emrah Özdemir sahneyi paylaşıyor. 9 Mayıs Perşembe 20.30’da Ara Sahne’de izlenebilir. Bilet fiyatı 250-300 lira.
*ATÖLYE
-Zorlu Center’daki Eataly Mutfak Atölyesi tatlı tutkunları için 5 Mayıs Pazar 13.00’te ‘İtalyan Tatlıları’ atölyesi düzenliyor. Atölye kapsamında tiramisu, panna cotta ve beyaz çikolatalı fondan kek yapımının incelikleri uygulamalı olarak anlatılacak. Katılım ücreti 2.300 lira.