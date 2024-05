Hıdırellez coşkusu sahnelerde

Haberin Devamı

*KONSER

-Güneş 4 Mayıs Cumartesi 21.30’da Dorock XL Kadıköy’de. Bilet fiyatı 450 lira.

-Esen Kıvrak (keman), Nilay Sancar (keman), Efdal Altun (viyola) ve Nil Kocamangil’den (viyolonsel) oluşan Borusan Quartet 7 Mayıs Salı 20.30’da ENKA Oditoryumu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 45-388 lira.-Cem Adrian 8 Mayıs Çarşamba 21.00’de Jolly Joker Kartal İstMarina’da olacak. Bilet fiyatı 1.026-16.500 (4 kişilik loca) lira.-Indie müzik ikilisi Kings of Convenience’tan tanıdığımız Erlend Oye ve İtalyan müzik topluluğu La Comitiva 8 Mayıs 21.30’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde. Bilet fiyatı 440-550 lira.

-Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 9 Mayıs Perşembe 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde ‘Üç Yıldız, Bir Prömiyer’ başlıklı bir konser verecek. Konserde besteci Zeynep Gedizlioğlu, orkestra şefi Nisan Ak ve piyanist Zhang Zuo sahnede olacak. Bilet fiyatı 300-950 lira.

-Henri Texier Trio 10 Mayıs Cuma 20.00’de CRR Konser Salonu’nda konser verecek. Bilet fiyatı 55-242 lira.-Serenad Bağcan 10 Mayıs 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 660-880 lira.-Sena Şener 10 Mayıs 21.00’de Jolly Joker Kıyı İstanbul’da. Bilet fiyatı 640-912 lira.-Birsen Tezer’i 10 Mayıs 21.30’da Blind İstanbul’da izleyebilirsiniz. Bilet fiyatı 450 lira.-Nova Norda 10 Mayıs 21.30’da IF Performance Hall Beşiktaş ’ta. Bilet fiyatı 385 lira.-İrem Derici 10 Mayıs 22.00’de Dorock XL Venue-Fitaş Sahnesi Taksim’de olacak. Bilet fiyatı 650 lira.

*FESTİVAL

-KüçükÇiftlik Park baharın gelişini 5 Mayıs Pazar 14.00’te Hıdırellez İstanbul etkinliğiyle kutluyor. Gün boyu devam edecek konserlerde Gaye Su Akyol, Dubioza Kolektiv, BaBaZuLa, Cümbüş Cemaat, Ahırkapı Büyük Roman Orkestrası ve Seyyah sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 250 lira.

-Maximum UNIQ Açıkhava’daki Hıdırellez kutlamalarında Suzan Kardeş konser verecek. 5 Mayıs Pazar 17.00’de gerçekleşecek etkinliğin bilet fiyatı 840 lira.

*GECE

-Emrah 4 Mayıs Cumartesi 22.00’de İstanbul Günay’da. (0532) 443 33 33

-Gökhan Tepe 4 Mayıs 22.00’de 888 Private İstanbul sahnesinde. (0516) 169 08 88

-Ebru Yaşar 4 Mayıs 22.30’da Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 28 69

-Berk Sunal 4 Mayıs 23.00’te Boop Kuruçeşme’de setin başında. (Rezervasyon için: @boopkurucesme)

-DJ Dimithree 4 Mayıs 23.00’te Folks Kitchen&Cocktail’de setin başında. (0530) 251 92 50

-Bengü Beker 4 Mayıs 00.00’da Lineup Suadiye sahnesinde. (0531) 498 80 93

-Simge Eğrilmez 4 Mayıs 00.00’da The Room Live’da. (0535) 018 60 93

-Seda Mete 4 Mayıs 00.30’da Korto İstanbul sahnesinde olacak. Rezervasyon için: @kortoistanbul-Gülşen 8 Mayıs Çarşamba 23.00’te Cahide Palazzo sahnesinde. (0212) 706 78 90-Alya 9 Mayıs Perşembe 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

*SERGİ

-Salt Beyoğlu 8 Mayıs’tan itibaren 2050+ tasarım stüdyosunun ‘Havaya Dair’ isimli enstalasyonuna ev sahipliği yapacak. Eser temiz ve solunabilir havanın müşterek ve evrensel hak olduğu bir dünya için kolektif eylemin gerekliliğine vurgu yapıyor. 18 Ağustos’a kadar galerinin Forum alanında görülebilir.

-PG Art Gallery’de Je m’apelle Macid’in ilk kişisel sergisi ‘I Don’t Like Fake Stories; Me love Genuine’ ziyaret edilebilir. Sergide evinden dışarı çıkmayı sevmeyen sanatçı kendi ev kurgusuna dönüştürdüğü sergi alanında otoportre olarak tanımladığı çalışmalarını izleyiciyle buluşturuyor. 17 Mayıs’a kadar Maslak, Atatürk Oto Sanayi Sitesi’ndeki PG Art Gallery’de.-Decollage Art Space’te ‘An’da Asılı Kalan’ isimli sergi var. Fotoğraf sanatçısı Oktay Demirkesen ve heykeltıraş Nihat Arıkan’ın suyun hareketini kendi teknikleriyle yorumladığı sergi, su damlasının her sıçrayışta farklı bir forma bürünmesini hem fotoğraflar hem de heykellerle gözler önüne seriyor. 25 Mayıs’a kadar Kadıköy’deki Decollage Art Space’te açık.

*DJ

-Lee Ann Roberts 10 Mayıs Cuma 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde DJ kabininin başına geçecek. Bilet fiyatı 650-1.500 lira.

-Elektronik müziğin yıldız isimlerinden Max Cooper 10 Mayıs 22.00’de Maximum UNIQ’te İstanbullu dinleyicilere hem işitsel hem de görsel bir şov sunacak. Bilet fiyatı 550 lira.

*TİYATRO

-3 kat 90 dakika

Anton Çehov’un klasik eseri ‘Martı’dan uyarlanan ‘Treplev’de Ümit Erlim ve Başak Kıvılcım sahneyi paylaşıyor. Melisa Zeynep Şahin ve Başak Kıvılcım’ın uyarladığı oyun seyirciye 3 farklı katta 90 dakikalık interaktif bir tiyatro deneyimi sunuyor. Oyun bir intiharın sebeplerini ve ardından yaşananları anlatıyor. 7 Mayıs Salı 20.30’da Decollage Art Space’te görülebilir. Bilet fiyatı 310-620 lira.

Alis Çalışkan’ın yazıp Hakan Emre Ünal’ın yönettiği ‘Herkes Kocama Benziyor’ kadına yönelik şiddeti işliyor. Pınar Güntürkün pavyonda tuvaletçi olarak çalışan iki çocuk annesi Ayten’i canlandırıyor. 8 Mayıs Çarşamba 20.30’da Kadıköy’deki Baba Sahne’de izlenebilir. Bilet fiyatı 350-400 lira.

Nadir Sönmez’in yazıp yönettiği ‘Ama’ İstanbul’da yaşayan sanatçıların profesyonel ve özel hayatlarının mizahi bir anlatımını yapıyor. Oyunda Esme Madra, Öner Erkan, İlda Özgürel, Büşra Albayrak, Nadir Sönmez ve S. Emrah Özdemir sahneyi paylaşıyor. 9 Mayıs Perşembe 20.30’da Ara Sahne’de izlenebilir. Bilet fiyatı 250-300 lira.

*ATÖLYE

-Zorlu Center’daki Eataly Mutfak Atölyesi tatlı tutkunları için 5 Mayıs Pazar 13.00’te ‘İtalyan Tatlıları’ atölyesi düzenliyor. Atölye kapsamında tiramisu, panna cotta ve beyaz çikolatalı fondan kek yapımının incelikleri uygulamalı olarak anlatılacak. Katılım ücreti 2.300 lira.

-EKS Mutfak Akademisi’nde 10 Mayıs Cuma 19.00’da ‘Efsane Mezeler’ isimli bir atölye var. Tereyağlı köz patlıcan, kimyonlu humus, Girit ezmesi ve acılı ezme yapımının anlatılacağı atölyeye katılım ücreti 1.200 lira.