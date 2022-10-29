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Her disiplinden eser

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul Arkeoloji Müzesi#Antik Gelecekler#Anna Laudel
Her disiplinden eser
Oluşturulma Tarihi: Ekim 29, 2022 07:00

İstanbul Arkeoloji Müzesi ‘Antik Gelecekler’ isimli bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Mamut Art Project kapsamında bomontiada 49 sanatçıyı ağırlıyor. Akaretler’de 20’den fazla galeri sanatseverleri bekliyor.

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Artweeks başlıyor

Artweeks@Akaretler, 2 Kasım’da kapılarını yeniden açıyor. Etkinliğin 7’nci edisyonuna Ambiedexter, Anna Laudel, Arton, Bosfor, Büyükdere 35, Difo, Ferda Art Platform, Galeri 77, Galeri Nev, Krank, Martch, Merkur, Mine Sanat Galerisi, Mixer, Öktem Aykut, Pi Artworks, Pilevneli, Sanatorium, The Empire Project, The Pill, Versus ve x-ist gibi dünyadan ve Türkiye’den birçok galeri katılacak.
13 Kasım’a kadar Akaretler Sıraevler’deki 8 binada ve rezidans alanlarında görülebilir.

Her disiplinden eser

Tarih gelecekle buluşuyor

İstanbul Arkeoloji Müzesi, Meta, xtopia, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen ‘Ancient Futures’ (Antik Gelecekler) başlıklı dijital sergiye ev sahipliği yapıyor. Müzenin farklı salonlarına yerleştirilen sergide dijital ekranlar ve fiziksel heykellerin yanı sıra arttırılmış gerçeklik çalışmalarıyla birçok yerli-yabancı sanatçının işleri bir araya geliyor. Meltem Şahin, ha:ar, Enes Güç, Mesut Öztürk, Alper Derinboğaz ve Gaye Su Akyol’un da heykelleriyle dahil olduğu sergi yarın sona eriyor.

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Her disiplinden eser

Mamut Art Project 10 yaşında!

Mamut Art Project, Yapı Kredi bomontiada ve çevrimiçi platformunda sanatseverlerle buluşuyor. Bu yıl 10’uncu yaşını kutlayan etkinlik, Türkiye genelinden 49 sanatçının eserlerini sergileyerek onlara kendilerini tanıtma fırsatı sunuyor. Jüri üyelerinin belirlediği seçki yalnızlık, aile ilişkileri ve kökler, aidiyet, cinsel kimlik, mekân algısı gibi konulara odaklanıyor. Animasyon, fotoğraf, VR, sokak sanatı, heykel, resim, enstalasyon ve video gibi farklı disiplinlere yer veren Mamut Art Project’i, ziyeret etmek için son iki gün.

 

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#İstanbul Arkeoloji Müzesi#Antik Gelecekler#Anna Laudel

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