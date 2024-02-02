Her cildin derdi de çaresi de başka

Haberin Devamı

Cilt tipimize uygun bir ürünle cildimizi yıkamak, güneşten korumak ve ihtiyacına uygun şekilde nemlendirmek günlük bakımımızın en temel adımları. Fakat hangi içerikleri seçmeli? Hyalüronik asit veya retinoik asit ne işe yarar; C vitamini mi yoksa E vitamini mi kullanmalı; jojoba mı, argan mı yoksa shea mı? Kafamız epeyce karıştı. Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi dermatoloğu Prof. Dr. Dilek Bıyık Özkaya, dermatolog Doç. Dr. Ezgi Özkur ve dermatolog Dr. Güneş Ertürk doğru cilt bakımının inceliklerini anlattı.

Yağlı ve akneli ciltler için salisilik asit içeren ürünler tercih edilebilir

Papül (sert kabartı), püstül (irinle dolu kesecik) gibi lezyonları olan hastalarda benzoil peroksit, azelaik asit, antibiyotik ve dapson içeren ürünler kullanılabilir. Ancak akneli ciltlerde en çok retinoik asit ve salisilik asit tercih edilir. Tabii tedavi edici bir ürüne başlamadan dermatoloğa gidilmeli.

Haberin Devamı

Yağlı ciltler için salisilik, retinoik ve glikolik asit içeren ürünler gece sürülebilir. Gündüz yağlı olmayan nemlendiricileri ve güneşten koruyucuları öneririm.

Karma ciltler için kuru alanlara daha yağlı ürünler, yağlı bölgelere de hafif ürünler kullanılabilir.

Siyah nokta sorunu varsa retinoik, salisilik ve azelaik asit içeren ürünler tercih edilebilir. Kimyasal peeling de uygulanabilir. (Prof. Dr. Dilek Bıyık Özkaya)

Evde yapabilecekleriniz

Pirinci biraz ılık suda bekletip suyunu tonik gibi kullanabilirsiniz. Bu işlem cildi beyazlatır ve aydınlatır.

Salatalığı rendeledikten sonra çıkan suyu cildinizde10-15 dakika bekletebilirsiniz. Böylece cildiniz yatışır ve nemlenir.

Hassas ciltler yulafla maske hazırlayabilirler. Normal ve karma ciltlere birkaç damla zeytinyağı ve suyu karıştırarak sürebilirler. Lekeli ciltler üzüm çekirdeği yağı, hassas ve kızarık ciltler de ayçiçekyağından faydalanabilirler. Pürüzlü ciltler muz kabuğunun iç kısmıyla ciltlerini hafifçe ovabilirler. Ödeme eğilimli ciltler için yeşilçayı buz küpleri halinde dondurup yüzlerinde gezdirebilirler. Buz küpleri veya soğutulmuş sahil taşlarıyla da yüzlerine masaj yapabilirler. (Dr. Güneş Ertürk)

Haberin Devamı

Kırışıklıklar için:

Retinol, C ve E vitamini

Hidrokinon, azelaik asit, traneksamik asit, kojik asit, niyasinamid, sisteamin ve retinoik asit içeren ürünler leke tedavisinde etkili. Kırışıklıkları önlemek için retinol, niyasinamid, C vitamini,

E vitamini, resveratrol, polifenol, flavonoid, koenzim q içeren kremler tercih edilebilir. Retinoik asitler siyah ve beyaz nokta oluşumunu önlir, ayrıca güneşin oluşturduğu hasarı geri döndürmek ve ince kırışıklıkları azaltmak için de kullanılır. Alfa hidroksi asitler (AHA) ve beta hidroksi asitler (BHA) de lekelerde ve erken yaşlanma belirtisi olan kırışıklıklarda etkili. (Prof. Dr. Dilek Bıyık Özkaya)

Hangi ürünleri dikkatli kullanmalı?

Haberin Devamı

Her asit, soyucu (eksfolyan) özelliğe sahip değil. Örneğin hyalüronik asit tam tersine su tutucu etkisiyle gün içinde cildimizin nemli bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. BHA ve AHA’nınsa cildin ölü tabakasını soyma etkisi var. AHA’lardan en iyi bilineni glikolik asit. Bu içerik en üst tabakadaki ölü keratin dokuyu soyarak cildin yenilenmesini tetikliyor. Aynı zamanda kolajen artışına ve lekelerin azalmasına yardımcı oluyor.

Retinoik asitse retinoid grubundan bir A vitamini türevi. A vitamininin ciltte hücresel yaşlanmayı azalttığı biliniyor. Cilt yenilenmesini hızlandırıyor ve bazı formları akne ve siyah nokta tedavisinde kullanılıyor.

Soyucu, yenileyici asitleri kullanmak isteyenler için kuru ciltlere laktik asit, karma ciltlere malik asit ve yağlı ciltlere AHA ve BHA öneririm. Akneli ciltler gözenekleri temizlemeye yardımcı olan BHA, salisilik asitli yıkama jelleri ve serumları kullanabilirler. (Doç. Dr. Ezgi Özkur)

Haberin Devamı

Yaz aylarında askorbik asit (C vitamini), retinoik asit (A vitamini), AHA ve salisilik asitler dikkatli kullanılmalı. Hatta güneşle fazla temasın olduğu zamanlarda tercih edilmemeli. Cilt katmanlarına peeling yapan asit içerikli ürünler cildi incelterek güneş ışınlarının hızla derinlere inmesine yol açar. Bu da kolajen kaybına, kırışıklığa ve lekelenmeye neden olabilir. (Dr. Güneş Ertürk)

Emoliyanları (petrolatum, shea yağı), oklüzifleri (jojoba yağı, argan yağı, balmumu) ve hümektanları (hyalüronik asit, gliserin) kuru ciltler kullanabilirler. Hyalüronik asit de cildin nem ihtiyacını karşılarken ince kırışıklıkları önlemeye yardımcı olur.

(Prof. Dr. Dilek Bıyık Özkaya)

Haberin Devamı

Düzenli hyalüronik asit kullanımı cildi nemlendirir, bakım yapar, dinlendirir ve yatıştır. Ancak cilt bakım ürünlerindeki formunun emilimi sınırlıdır. Cilt tarafından emilse bile cilt altında uzun süre kalamaz. Bu nedenle cilt altına direkt enjekte etmek daha etkili olabilir. (Dr. Güneş Ertürk)