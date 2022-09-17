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Hem yazıyor hem söylüyorlar...

Güncelleme Tarihi:

#Ahmet Ali Arslan#Ege Can Sal#İmkansız
Hem yazıyor hem söylüyorlar...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2022 07:00

Ahmet Ali Arslan ‘Kumrular Gibi’de, İdil Ateş ‘Nehir’de, Ege Can Sal ise ‘İmkansız’da söz yazma yeteneğini ortaya koyuyor. Gökhan Türkmen dur durak bilmeden üretmeye devam ediyor. İşte haftanın yenileri...

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Hikâye anlatıyor

‘Fantasma’ (EP)
İdil Ateş
Garaj Müzik

Hem yazıyor hem söylüyorlar...

Alternatif sahnenin yeni isimlerinden İdil Ateş, üç şarkılık çalışması ‘Fantasma’yı yayımladı. Mini albümdeki ‘Nehir’ Yunan mitolojisinden bir aşk hikâyesini anlatırken ‘Kör’de genç şarkıcı dinleyiciyi içsel bir yolculuğa çıkarıyor. ‘Sanrı’ysa Ateş’in çok sevdiği bir yakınıyla hislerini paylaştığı, ona yardım eli uzattığı bir şarkıymış.

Ömürlük ses

‘Kumrular Gibi’ (Tekli)
Ahmet Ali Arslan
Universal Music Türkiye

Hem yazıyor hem söylüyorlar...

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Çok ama çok seviliyor. Konserlerine ilgi büyük. Kimi sesinde huzur buluyor, kimi de şarkılarında gönül yaralarına merhem. Ahmet Ali Arslan duru ve karakteristik sesiyle bir ömür dinlenecek isimlerden. Yeni şarkısı ‘Kumrular Gibi’nin sözleri de müzisyene ait: “Kokun sinmemiş saklı bir köşeye, yok.”

Bir ayrılık şarkısı

İmkansız
Ege Can Sal
Sony Music Türkiye

Hem yazıyor hem söylüyorlar...

Dikkatleri önce YouTube’da Türkçe ve İngilizce şarkılar yayımlayarak çekti. Sonra kendi parçalarıyla sevildi. Ege Can Sal, yeni teklisi ‘İmkansız’la bir ayrılık hikâyesi anlatıyor dinleyenlerine. Üretimlerinin müzikalitesiyle dikkat çeken genç müzisyeni yakın takibe alın. Bu arada yeni şarkının sözlerinde Sal’ın yanı sıra GOKO! ve Çağan Şengül imzası var.

Türkmen durmuyor

‘Seninle Ben’ (Tekli)
Gökhan Türkmen
GTR Müzik

Hem yazıyor hem söylüyorlar...

Pop müziğin en üretken isimlerinden biri Gökhan Türkmen. Zaten o da ‘varolabilme gücünün üretime dayalı olduğunu’ vurguluyor. Yeni teklisi ‘Seninle Ben’ sözlerine derin duyguların hâkim olduğu bir aşk şarkısı. Sözleri aynı zamanda oyuncu olan Mert Carim imzalı. Türkmen
bu teklinin hemen ardından üç şarkı daha yayımlayacak.

 

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#Ahmet Ali Arslan#Ege Can Sal#İmkansız

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