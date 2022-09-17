Hem yazıyor hem söylüyorlar...

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Hikâye anlatıyor

‘Fantasma’ (EP)

İdil Ateş

Garaj Müzik

Alternatif sahnenin yeni isimlerinden İdil Ateş, üç şarkılık çalışması ‘Fantasma’yı yayımladı. Mini albümdeki ‘Nehir’ Yunan mitolojisinden bir aşk hikâyesini anlatırken ‘Kör’de genç şarkıcı dinleyiciyi içsel bir yolculuğa çıkarıyor. ‘Sanrı’ysa Ateş’in çok sevdiği bir yakınıyla hislerini paylaştığı, ona yardım eli uzattığı bir şarkıymış.

Ömürlük ses

‘Kumrular Gibi’ (Tekli)

Ahmet Ali Arslan

Universal Music Türkiye

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Çok ama çok seviliyor. Konserlerine ilgi büyük. Kimi sesinde huzur buluyor, kimi de şarkılarında gönül yaralarına merhem. Ahmet Ali Arslan duru ve karakteristik sesiyle bir ömür dinlenecek isimlerden. Yeni şarkısı ‘Kumrular Gibi’nin sözleri de müzisyene ait: “Kokun sinmemiş saklı bir köşeye, yok.”

Bir ayrılık şarkısı

‘İmkansız’

Ege Can Sal

Sony Music Türkiye

Dikkatleri önce YouTube’da Türkçe ve İngilizce şarkılar yayımlayarak çekti. Sonra kendi parçalarıyla sevildi. Ege Can Sal, yeni teklisi ‘İmkansız’la bir ayrılık hikâyesi anlatıyor dinleyenlerine. Üretimlerinin müzikalitesiyle dikkat çeken genç müzisyeni yakın takibe alın. Bu arada yeni şarkının sözlerinde Sal’ın yanı sıra GOKO! ve Çağan Şengül imzası var.

Türkmen durmuyor

‘Seninle Ben’ (Tekli)

Gökhan Türkmen

GTR Müzik

Pop müziğin en üretken isimlerinden biri Gökhan Türkmen. Zaten o da ‘varolabilme gücünün üretime dayalı olduğunu’ vurguluyor. Yeni teklisi ‘Seninle Ben’ sözlerine derin duyguların hâkim olduğu bir aşk şarkısı. Sözleri aynı zamanda oyuncu olan Mert Carim imzalı. Türkmen

bu teklinin hemen ardından üç şarkı daha yayımlayacak.