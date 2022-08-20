Hem öğrensinler hem eğlensinler

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1- Uno
Kartlarını bitir, oyunu kazan
Oyunculara 7’şer kart dağıtılır, kalan kartlar en üstteki açık olarak masaya bırakılır. Amaç kurallar dahilinde eldeki kartları atmak ve bitirmektir. Hande Ertem Ergün öneriyor. 6 yaş ve üzeri için uygun. Fiyat: 19 lira
2 - Set oyunu
Refleks gelişimine yardımcı
Oyunda amaç 12 kartın içinden bir set oluşturan 3 kartı bulmak. Dikkat, odaklanma ve refleks gelişimi sağlayan bir grup oyunu. Yudum Özer öneriyor. 8 yaş ve üzeri için uygun. Fiyat: 149 lira
3 -Ticket to Ride
Demiryolu hatlarını ele geçir
Oyuncular farklı türlerde vagon kartları toplayarak adım adım Avrupa’nın başlıca demiryolu hatlarının kontrolünü ele geçirmeye çalışıyor. İzi Mizrahi öneriyor.
6 yaş ve üzeri için uygun. Fiyat: 767 lira
4 - Monopoly
Şehir senin olsun
Piyonunuzu seçin, başlangıç noktasına yerleştirin ve hayallerinizdeki servete kavuşmak için mülkler alın, satın, anlaşmalar yapın. Melis Çalapkulu öneriyor.
8 yaş ve üzeri için uygun. Fiyat: 379 lira.
5 - Tabu
Yasaklı kelimelere dikkat!
İki takım halinde oynanır. Oyunun amacı takım arkadaşlarının anlattığın kelimeyi bulmasını sağlamaktır. Ancak oyuncu kelimeyi, yasaklı kelimeleri kullanmadan anlatmak zorundadır. Gülay Barbaros Altan öneriyor.
Fiyat: 282 lira
6 - Kelime Üretme Oyunu
Sözcükler türetin
Kelime Üretme Oyunu aslında ‘Scrabble’ın Türkçe uyarlaması... Amaç eldeki yedi taşla yeni sözcükler türetmek. Ömür Kurt öneriyor.
Fiyat: 45 lira
7 - Wingspan
Kuşların büyüleyici dünyası
Amaç doğadaki en muhteşem kuş türlerini keşfetmek ve koleksiyonunuza katmak. Kazanmak için oyundaki birçok faktörden en yüksek toplam puana ulaşan oyuncu olmalısınız: Kuşlar, bonus kartları, raunt sonu hedefleri, yumurtalar, saklanmış besinler, oluşturulan sürüler… İzi Mizrahi öneriyor.
Fiyat: 1.355 lira
8 - Make n Break
Zamana karşı inşa et
Kartlarda gösterilen resimlerin aynısı zamana karşı yarışarak ve ahşap renkli blokları kullanarak inşa edilir. Ne kadar çok resim doğru yapılırsa o kadar fazla puan alınır. Özge Lokmanhekim öneriyor.
Fiyat: 294 lira
9 - Binbir Surat
İfade becerilerini geliştirir
4 kişiye kadar oynanabilen eğlenceli bir grup oyunu. Zarı büyük atan başlar, yine zar atarak piyonla ilerler. Oyun panosu üzerinde hangi rengin üzerine geldiyse o renk kartlardan birini seçer ve kartta yazan pandomimi kum saatindeki 1 dakikalık süre içinde yapar. Ayben Ertem öneriyor. Fiyat: 152 lira
10 - Codenames
Ajanların iletişimi
İki takım kendi ajanlarıyla iletişime geçmek için yarışır. Tüm ajanlarıyla ilk iletişime geçen takım kazanır. Ajan üstadı bir kelime söyleyerek ipucunu verir, takım arkadaşları bu ipucuyla bağlantısı bulunan kelimeleri bulmaya çalışır. Yudum Özer öneriyor. Fiyat: 315 lira