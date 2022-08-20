Hem öğrensinler hem eğlensinler

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1- Uno

Kartlarını bitir, oyunu kazan

Oyunculara 7’şer kart dağıtılır, kalan kartlar en üstteki açık olarak masaya bırakılır. Amaç kurallar dahilinde eldeki kartları atmak ve bitirmektir. Hande Ertem Ergün öneriyor. 6 yaş ve üzeri için uygun. Fiyat: 19 lira

2 - Set oyunu

Refleks gelişimine yardımcı

Oyunda amaç 12 kartın içinden bir set oluşturan 3 kartı bulmak. Dikkat, odaklanma ve refleks gelişimi sağlayan bir grup oyunu. Yudum Özer öneriyor. 8 yaş ve üzeri için uygun. Fiyat: 149 lira

3 -Ticket to Ride

Demiryolu hatlarını ele geçir

Oyuncular farklı türlerde vagon kartları toplayarak adım adım Avrupa’nın başlıca demiryolu hatlarının kontrolünü ele geçirmeye çalışıyor. İzi Mizrahi öneriyor.

6 yaş ve üzeri için uygun. Fiyat: 767 lira

4 - Monopoly

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Şehir senin olsun

Piyonunuzu seçin, başlangıç noktasına yerleştirin ve hayallerinizdeki servete kavuşmak için mülkler alın, satın, anlaşmalar yapın. Melis Çalapkulu öneriyor.

8 yaş ve üzeri için uygun. Fiyat: 379 lira.

5 - Tabu

Yasaklı kelimelere dikkat!



İki takım halinde oynanır. Oyunun amacı takım arkadaşlarının anlattığın kelimeyi bulmasını sağlamaktır. Ancak oyuncu kelimeyi, yasaklı kelimeleri kullanmadan anlatmak zorundadır. Gülay Barbaros Altan öneriyor.

Fiyat: 282 lira

6 - Kelime Üretme Oyunu

Sözcükler türetin



Kelime Üretme Oyunu aslında ‘Scrabble’ın Türkçe uyarlaması... Amaç eldeki yedi taşla yeni sözcükler türetmek. Ömür Kurt öneriyor.

Fiyat: 45 lira

7 - Wingspan

Kuşların büyüleyici dünyası



Amaç doğadaki en muhteşem kuş türlerini keşfetmek ve koleksiyonunuza katmak. Kazanmak için oyundaki birçok faktörden en yüksek toplam puana ulaşan oyuncu olmalısınız: Kuşlar, bonus kartları, raunt sonu hedefleri, yumurtalar, saklanmış besinler, oluşturulan sürüler… İzi Mizrahi öneriyor.

Fiyat: 1.355 lira

8 - Make n Break

Zamana karşı inşa et



Kartlarda gösterilen resimlerin aynısı zamana karşı yarışarak ve ahşap renkli blokları kullanarak inşa edilir. Ne kadar çok resim doğru yapılırsa o kadar fazla puan alınır. Özge Lokmanhekim öneriyor.

Fiyat: 294 lira

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9 - Binbir Surat

İfade becerilerini geliştirir



4 kişiye kadar oynanabilen eğlenceli bir grup oyunu. Zarı büyük atan başlar, yine zar atarak piyonla ilerler. Oyun panosu üzerinde hangi rengin üzerine geldiyse o renk kartlardan birini seçer ve kartta yazan pandomimi kum saatindeki 1 dakikalık süre içinde yapar. Ayben Ertem öneriyor. Fiyat: 152 lira

10 - Codenames

Ajanların iletişimi



İki takım kendi ajanlarıyla iletişime geçmek için yarışır. Tüm ajanlarıyla ilk iletişime geçen takım kazanır. Ajan üstadı bir kelime söyleyerek ipucunu verir, takım arkadaşları bu ipucuyla bağlantısı bulunan kelimeleri bulmaya çalışır. Yudum Özer öneriyor. Fiyat: 315 lira