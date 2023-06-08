Haziranda yıldız yağmuru

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*KONSER

-Ajda Pekkan 10 Haziran 21.00’de Kuruçeşme Açıkhava’da sevenleriyle buluşacak. Bilet fiyatı 715-3.850 lira.





-Melek Mosso 10 Haziran 21.00’de Jolly Joker Kıyı İstanbul’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 452 lira. Sahne önü, VIP ikramlı, 4 kişilik 9.750 lira.

-Kalben 10 Haziran 21.00’de JJ Arena İstanbul’da sevilen şarkılarını söyleyecek. Bilet fiyatı 226-339 lira.

-Nil Karaibrahimgil 11 Haziran 21.00’de Kuruçeşme Açıkhava’da. Bilet fiyatı 302-880 lira.





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-İtalyan piyanist ve besteci Ludovico Einaudi 12-13 Haziran günleri saat 21.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 715-1.650 lira. (2.970 lira yemekli)

-Baxter Dury 14 Haziran Çarşamba 21.30’da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde olacak. Bilet fiyatı 363 lira.

-Alman çağdaş piyanist Nils Frahm 16 Haziran Cuma saat 18.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde piyanonun başına geçecek. Beatgate Present organizasyonuyla gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 500 lira.

-Koro şefi Başak Doğan yönetimindeki Chromas 16 Haziran 20.30’da Turkcell Platinum Sahnesi’nde konser verecek. Bilet fiyatı 220-286 lira.

-Fransız müziğinin ünlü ismi ZAZ ‘Organique Tour’ kapsamında 16 Haziran 21.00’de Volkswagen Arena’da konser verecek. Bilet fiyatı 420-2.835 lira.





*Şehir müziğe doyacak

Yıldız isimleri ağırlamaya devam eden 51. İstanbul Müzik Festivali 17 Haziran’a kadar sürecek.

-10 ve 11 Haziran tarihlerinde 11.00, 13.00, 15.00 saatlerinde Zorlu PSM Sky Lounge’ta ‘Bebeklere Beatles’ konserleri düzenlenecek. Bilet fiyatı (yetişkin+1 çocuk) 780 lira.





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-Rahmi M. Koç Müzesi 12 Haziran Pazartesi 20.00’dekonserine ev sahipliği yapacak. Bilet fiyatı 420-700 lira.

-14 Haziran Çarşamba günü 21.00’de Fazıl Say, Serenad Bağcan, Volkan Hürsever, Ferit Odman Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahneye çıkacak. Fazıl Say’ın İstanbul Müzik Festivali’nin siparişi üzerine Türk şairlerin eserlerinden ilhamla bestelediği parçaların çalınacağı konserin bilet fiyatı 300-960 lira.

-Salzburg Mozarteum Orkestrası 16 Haziran Cuma 20.00’de AKM, Türk Telekom Opera Salonu’nda konser verecek. Şef Matthew Halls ve keman sanatçısı Arabella Steinbacher’ın solistliğinde gerçekleşecek konserin bilet fiyatı 480-960 lira.





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-16 Haziran 21.30’da Babylon’dakonseri gerçekleşecek. Viyolonsel sanatçısı Jamal Aliyev ve Orchester Im Treppenhaus’un sahneye çıkacağı konserin bilet fiyatı 480 lira.

*Adalar’da Caz

İBB Kültür Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl ilki düzenlenen ‘Adalar’da Caz’ festivali kapsamında Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada’da caz sanatçıları sahneye çıkacak. Konserler ücretsiz olacak.





-Ezgi Aktan 9 Haziran Cuma 18.25’te Kabataş-Adalar Vapur İskelesi Paşabahçe Vapuru’nda konser verecek.

-Celal Kadri Kınoğlu Quartet 9 Haziran 18.00’de Çelik Gülersoy Kültür Merkezi Büyükada’da olacak.

-Gürol Ağırbaş UrbanBeatz Project 9 Haziran 19.30’da, Kerem Görsev Trio Feat Elif Çağlar 20.30’da Büyükada Atatürk Meydanı’nda sahnede olacak.

-10 Haziran Cumartesi Uninvited Cazz Band 19.30’da, Kolektif İstanbul 20.30’da Büyükada Atatürk Meydanı’nda müzikseverlerle buluşacak.

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-Birsen Tezer 10 Haziran 19.30’da Heybeliada Pazar Yeri’nde konser verecek.

-Tolga Bilgin Ensemble 10 Haziran 18.30’da Burgazada Eski İskele Meydanı’nda olacak.

-Melis Sökmen 10 Haziran 19.30’da Kınalıada İskele Meydanı’nda sahneye çıkacak.

-Sibel Köse Quintet 11 Haziran Pazar Büyükada Çelik Gülersoy Kültür Merkezi’nde KONSER verecek.

-Jehan Barbur 11 Haziran 19.30’da Heybeliada Pazar Yeri’nde, Bülent Ortaçgil 11 Haziran 19.30’da Burgazada Eski İskele Meydanı’nda sahnede olacak. Detaylı bilgi için kultursanat.istanbul ziyaret edilebilir.

*SERGİ

-Pera Müzesi 15 Haziran’da ‘Isabel Muñoz: Yeni Bir Hikâye-Göbeklitepe ve Çevresinden Fotoğraflar’ sergisini ziyarete açıyor. Ünlü fotoğrafçının tarihi yaklaşık 12 bin yıl önceye dayanan Taş Tepeler’den Göbeklitepe ve çevresindeki arkeolojik alanları çektiği fotoğrafları, ilk kez İstanbullu sanatseverlerle buluşacak. Sergi 17 Eylül’e kadar Pera Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.





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-Ekavart Gallery 13 sanatçının güncel sanat pratiklerinden oluşan ‘Summer Love VI’ isimli karma sergiye ev sahipliği yapıyor. Sergide Ali Emre Doğramacı, Ayşe Kırca, Haydar Akdağ, İsmail Sertaç Yılmaz, Jinoos Misaghi, Murat Berköz, Pelin Şişman, Reyhan Mente, Saliha Yılmaz, Serdar Seven, Sibel Niksarlı, Vuslat Çamkerten ve Zeynep Sağır gibi isimlerin özgün yorumları ve farklı çizgilerini yansıtarak oluşturduğu eserleri var. 5 Ağustos’a kadar görülebilir.

-‘Afgan Kızı’ fotoğrafıyla tanınan ünlü fotoğrafçı Steve McCurry’nin son 30 yılda dünyanın farklı noktalarında çektiği 51 fotoğrafından oluşan ‘Fotoğrafçı’ sergisi 31 Temmuz’a kadar İstiklal Caddesi, Atlas Pasajı, İstanbul Sinema Müzesi’nde görülebilir. Sergi Steve McCurry’nin gözünden form ve renkler, şekil ve simetrilerle izleyiciyi farklı topraklara davet ediyor. Tam 120, öğrenci 80 lira.



-Cooking Class Academy İstanbul 10 Haziran Cumartesi saat 11.00’de kruvasan atölyesi düzenliyor. Hamur yoğurma, yağlama, mayalandırma ve pişirme tekniklerinin uygulanacağı atölyeye katılım ücreti 1.100 lira.

-W İstanbul 13 Haziran Salı 19.00’da şef Ali Mendeş ve miksolojist Oğuz Öztürk’ün anlatımlarıyla Sushi&Coctail atölyesi düzenliyor. Her salı akşamı W İstanbul’da gerçekleşecek atölyeye katılım ücreti 1.300 lira.



-EKS Mutfak Akademisi 15 Haziran Perşembe 19.00’da brisket burger, tavuk fajita burger, patates cips, coleslaw salata yapımlarının uygulamalı öğretileceği EKS Burger atölyesi düzenliyor. Katılım ücreti 900 lira.

*GECE

-Melis Köksal 9 Haziran Cuma 23.00’te Folks Kitchen&Cocktail’de. (0530) 251 92 50

-Ebru Gündeş 10 Haziran Cumartesi 22.00’de Günay İstanbul’da. (0212) 230 33 33

-Can Aydın 10 Haziran 23.00’te Vaha Yeniköy’de. (0530) 135 88 10

-Baran Bayraktar 10 Haziran 23.00’te Korto İstanbul’da. (Rezervasyon için: @kortoistanbul)

-Boygar 11 Haziran Pazar gecesi 23.00’te The Room Live’da. (0535) 018 60 93

-Yıldız Tilbe 14 Haziran Çarşamba saat 22.00’de Cahide Palazzo’da. (0212) 706 78 90

-Sakiler 14 Haziran 22.00’de Yeni Gazino’da. (0532) 500 28 69

-Aybüke Albere 15 Haziran Perşembe saat 23.00’te Otuzyedi Arnavutköy’de. (Rezervasyon için: @otuzyediarnavutkoy)

-Begüm Obiz 16 Haziran Cuma akşamı saat 23.00’te Folks Kitchen&Cocktail’de. (0530) 251 92 50





Cuma

16 Haziransaat 23.00’te Any Arnavutköy’de.

*DJ

-Thylacine 10 Haziran Cumartesi 21.30’da Zorlu PSM %100 Studio sahnesinde olacak. Bilet fiyatı 330 lira.

-Alman elektronik müzik yapımcısı Monolink 10 Haziran 19.30’da Maximum Uniq Açıkhava’da sahneye çıkacak. Bilet fiyatı 300-2.300 lira.



