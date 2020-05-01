Haydi herkes dansa!

İstanbul’da açtığı Aytunç Bentürk Dans Akademisi’nde 15 yıldır dansçı yetiştiren Aytunç Bentürk evde salsa, bachata ve merengue danslarını öğrenebileceğinizi söylüyor. Güne güzel, tempolu ve mutlu başlamak ya da gün içinde kan akışını hızlandırmak için salsa, çalışma anlarında ve özellikle yemek saatlerinde tansiyonu düzenlemek için bachata ve merengue...

“Kimse izlemiyormuş gibi dans edin ve tabii biraz sabredin. Daha iyi öğrenmek için bol bol pratik yapın, günde en az iki saat çalışın” diyen dans hocası YouTube’dan izleyeceğiniz ‘Dirty Dancing-Time of My Life (Final Dance)’ ve ‘Wilkins-Margarita Salsa’ videolarının ilham vereceğini düşünüyor.

ZEYBEK DE BİR SEÇENEK

Tango eğitmeni Hakan Merter ise şu sıralar derslerini Skype üzerinden veriyor. Evde bir partneri olanlara ilk önerisi elbette tango... YouTube’daki videolarla çalışacaksanız haftada üç gün birer saat yeterli diyor. Favorisi, ‘Tango Nuevo a Paris, Claudia Miazzo & Jean Paul Padovani’ videosu.

Merter’in diğer önerileri, hem estetik olduğunu düşündüğü hem de ister tek başınıza ister partnerinizle yapılabileceğiniz için rumba ve zeybek. Merter, pek çok ücretsiz ders videosuna ulaşılabileceğimiz bu dansların motor becerileri güçlendirip evde hareket etmemiz için teşvik edeceğinin altını çiziyor.

Maliyetsiz. Eğlenceli. Siz hangisinden başlayacaksınız?



Evde partneri olanlar tangoyu, yalnız olanlar rumbayı deneyebilir.