Havalı tırnakların bir bedeli var...

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Artık neredeyse her semtte protez tırnak ve kalıcı oje uygulaması yapan tırnak stüdyosuna rastlıyoruz. Ben de yaklaşık 5 yıldır kalıcı oje kullanıyorum. Tercih sebebim 3 hafta boyunca ellerimin hep yeni manikürlü gibi görünmesi. Ama araştırma yaparken öğrendiklerimden sonra içim rahat değil. Jel protez tırnak ve kalıcı oje işlemlerinin her ikisinde de kullanılan teknik aynı. UV ışını veren cihazda kurutuluyor ve aynı malzeme sürülüyor. Tek fark protez tırnak yaptıranlar tırnaklarının boyunu bir şablon yardımıyla aynı jel maddeyle uzatıyorlar. Evet, haftalar boyunca hep bakımlı ellere sahip oluyorsunuz ancak uzun vadede bu işlemler tırnağı yıpratıyor. Alerji, mantar ve tırnak yatağında bozulmalara yol açabiliyor.

‘CİLT KANSERİ GELİŞTİRME RİSKİ TAŞIDIĞI UNUTULMAMALI’



Doç. Dr. Tuğba Özkök Akbulut, deri ve zührevi hastalıkları uzmanı

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◊ Kalıcı ojeler ve protez tırnak uygulamaları estetik olarak güzel görünse de bu işlemlerin her bir adımı tırnak travması, tırnakta şekil bozukluğu, enfeksiyon ve kontakt dermatit yani egzama gelişimi açısından potansiyel risk taşıyor.

◊ Tırnak plağını ve etlerini yumuşatmak için önce tırnaklar ılık, sabunlu bir solüsyona batırılıyor. Daha sonra törpüleme işlemi yapılıyor. Kütiküller (tırnak dibindeki deri) kesiliyor ve biz bunu aslında önermiyoruz.

◊ Daha sonra oje (baz kat, renkli oje ve üst kat) tırnağa uygulanıyor. Akrilik veya protez tırnaklar, kimyasal monomer ve polimerlerden oluşuyor. Bu maddeler de UV ışını yayan LED maruziyetiyle sertleşiyor. Kalıcı oje ya da protez tırnakta en sık rastlanan alerjenler akrilat türevleri ve tosilamit maddesi. Akrilatlar şiddetli egzama, tırnak etrafındaki derinin iltihaplanması ve şekil bozukluğu yapabilir. Ayrıca güçlü hassaslaştırıcı oldukları için 2012’de Amerika Kontakt Dermatit Derneği tarafından yılın alerjeni seçildiler. Tosilamit (formaldehit) reçinesiyse protez tırnağın ya da kalıcı ojedeki jelin tırnağa yapışmasını kolaylaştıran bir alerjen. Bu işlemler yapıldıktan aylar veya yıllar sonra bile hassasiyetin gelişebileceğini unutmamak gerekir.





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◊ Ojeye bağlı kontakt alerjinin klinik özellikleri farklılık gösterebilir. Bazı hastalarda tırnak çevresindeki deride egzama gelişebilir. Havadaki akrilat parçacıklarına maruz kalma veya akrilik tırnaklı parmak uçlarıyla temas nedeniyle yüzde kızarıklık, gözkapağında dermatit oluşabilir. Akrilatlar solunduğunda hırıltılı astım ve alerjik saman nezlesi görülebilir.

◊ Kalıcı oje ya da protez tırnak çok sık kullanıldığında, aşınma sonucu doğal tırnak plağı zarar görür. Tırnak sararabilir, kırılganlaşır ve zayıflar. Bir çalışmada jel manikürün çıkarılmasından sonra tırnak plağının yarı yarıya inceldiği kaydedildi. Maniküre bağlı tırnak yaralanmaları arasında tırnaklarda tabakalaşma, tırnak plağının yatağından ayrılması, kıskaç şeklinde tırnak deformitesi, renklenme ve batık tırnak sayılabilir. Ayrıca geçici ya da kronik bakteriyel enfeksiyonlar yaşanabilir. Örneğin pseudomonas bakterisinin neden olduğu yeşil tırnak sendromu ve tırnak mantarı bu işlemleri yaptıranlarda oldukça yaygın. UV ışını yayan LED maruziyetinin de tırnak ve tırnak etrafındaki deride cilt kanseri geliştirme riski taşıdığı unutulmamalı.

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‘KENDİNE ZAMAN AYIRMA GÜNÜ GİBİ’



Neslişah Şatıroğlu Hürriyet Ekler stil yazarı

◊ Influencer’ların ve sosyal medyanın bu ilgide payı büyük. Ama kalıcı ojenin neredeyse bir ay boyunca çıkmaması ve uzun süre bakımlı ellere sahip olmak bu işi çok cazip kılıyor. Bir de tırnaklarda cıvıl cıvıl yeni renk ve desenler görmek garip bir tatmin duygusu veriyor. Saçımızı yeni kestirdiğimizde gelen fark edilme arzusu bu tırnak yaptırma işinde de var. İşlem sırasındaki uzun sohbetler ve SPA hissi de cabası. Çevremdeki kadınlardan “Bugün tırnak günüm” cümlelerini duymaya başladım, yani bir nevi kendine zaman ayırma günü gibi. Ayrıca nail art’ın (tırnak sanatı) kendini ifade etmek için bir araç olduğunu düşünüyorum. Tırnaklarda en çocuksu yanımızı dahi ortaya çıkarabiliyoruz.

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YAPTIRANLAR NE DİYOR?

‘Canlılığını yitirmiyor’



Elif Nida Zafer (29), diyetisyen

◊ Normal oje iki günde soluyor. Kalıcı ojeyse uzun süre canlılığını ve parlaklığını yitirmiyor. Özellikle ev işi yaparken kalıcı oje çok pratik. Evet, tırnaklar nefes almıyor ve inceliyor. Her ne kadar “İyi yapıyoruz” deseler de UV ışını el derisini yaşlandırıyor.

‘Egzamamı tetikledi’



Alara Teker (24), avukat

◊ Sürekli oje tazelemek gibi bir derdimiz olmuyor, yaklaşık bir ay boyunca tırnaklar bakımlı görünüyor. Ancak kalıcı ojenin içindeki kimyasallar ve yapımında kullanılan UV ışınları el egzamamı tetiklediği için maalesef artık yaptırmıyorum.

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‘Güneş koruyucu krem kullanıyorum’



Ezgi Muratoğlu (36), hostes

◊ Hep seyahat halinde olduğum için sürekli maniküre gidemiyorum. Kalıcı oje yaptırmaya da böyle karar verdim.

Tabii ki sağlığa zararlı olduğunu biliyorum. Tırnaklarımı yaptırdığım stüdyoya bunu sordum, bana işlem sırasında güneş kremi kullanmamı önerdiler. Ben de kullanıyorum.

‘Tırnaklarım kağıt gibi oldu’



Elif Yüce (24), avukat

◊ Ben de bir süre protez tırnak kullandım çünkü etrafımdaki herkes yaptırıyordu. Sonra bıraktım çünkü abdest alırken çok zorlandım. Kazıyarak çıkarmak zorunda kaldık ve tırnaklarım aşırı derecede yıprandı, kâğıt gibi oldu.

‘Her gittiğimde zam geliyor’



İrem Gül (32), mağaza çalışanı

◊ Yaklaşık beş senedir yaptırıyorum. Özellikle tatilde çok rahat oluyor. Üzerine birkaç kat oje sürdükleri için tırnaklarım hiç kırılmıyor. Fakat arada sırada tırnaklarım hava alsın diye bu uygulamaya ara veriyorum. Bu süreçte doğal yağlarla bakım yapıyorum. Güçlensin diye tırnaklarıma limon sürüyorum. Ayrıca fiyatlar çok arttı. Manikür salonuna her gittiğimde zam geliyor.