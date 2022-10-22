Havalar yavaş yavaş soğurken cildiniz nemsiz kalmasın

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1-Temizlerken yatıştırıyor

Bioderma Sensibio H20 Yüz Temizleyici



Durulama gerektirmeyen yüz ve göz makyajı temizleyicisi, hassas ciltleri ve göz çevresini bile nazikçe temizliyor. Cildi yatıştırma özelliğiyle de kurtarıcı ürününüz olmaya aday. Hamiyet Akpınar, Selen Karabulut ve Metin Uyar’ın tavsiyelerinden biri. (500 ml, 165 lira)

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Sıktıkça rahatlayın

Hem makyaj sabitlemek hem de cildinizin nem seviyesini korumak için ‘facemist’leri yani yüz spreylerini bakım rutininize ekleyebilirsiniz. Kullanımı çok pratik olan bu ürünlerin detaylarını uzmanlar anlatıyor...



Liv Hospital dermatoloji uzmanı Doç. Dr. Nazan Yılmaz

◊ Yüz mistleri deriyi canlandırmak,rahatlatmak ve nem seviyesini korumak için kullanılmasını önerdiğimiz genellikle termal sulardan oluşan ürünlerdir.

◊ Antioksidan etkili, UV korumalı mistler sprey formunda gündüz makyaj sonrası kullanılabilir. Aloe veralı ve salatalık özlü bazı içerikler cildi hem nemlendirmede hem de yatıştırmada oldukça etkili.

◊ Sadece termal su içeren mistler spor sonrası rahatlamak, menopoz döneminde ferahlamak; tıraş, lazer, peeling gibi

uygulamaların ardından cildi yatıştırmak için kullanılabilir. Gül suyu özlü mistler cilt kızarıklıklarının giderilmesine ve akne tedavisine yardımcı olabilir.

Dermatoloji uzmanı Doç. Dr Ezgi Özkur

◊ Saf gül suyu mistleri en çok sevdiğim likit formda cilt bakım ürünleri. Çünkü cildi sakinleştirir, rahatlatır ve iritasyonu azaltır. Hassas ciltlerde de kolaylıkla kullanılabilir.

◊ Esansiyel yağların alerji ve kızarıklık etkisi olabilir. Direkt yüze uygulanması önerilmez.

◊ Özellikle laktik asit, gliserin ve hyalüronik asit içeren mistler cildi nemlendirmeye uygundur.

◊ Makyaj sabitleyici olarak kullanılan mistler de var. Bu tarz mistler cilt gözeneklerini tıkayabildiği için rutin kullanımı önerilmez. Özel günlerde tercih edilebilir.

◊ Gündüzleri mutlaka üzerine güneş kremi sürülmesini tavsiye ederim.