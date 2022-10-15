Hamam sefası hem cilde hem ruha iyi gelir

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Hamamlarımız dünyaca ünlü. Özellikle tarihi hamamlarımızın sunduğu atmosfer ve kese, köpük banyosu gibi hizmetler çok rahatlatıcı. Yaz aylarında kuruyan cildimizdeki ölü derilerden kurtulmanın tam zamanıyken tarihi olan ve otellerin bünyesinde hizmet veren hamamlarımızın güncel hizmetlerini listeledik. Bu bakım için gerekebilecek ürünler önerdik. “Hamama gitmek enerji verir” diyen doktor Türkân Özer de hamam sefasının faydalarını anlattı.

Gelenekselin peşinde

Eski Yeşilçam filmlerine sık sık konu olan hamam sefasının kültürümüzde ayrı bir yeri var. Geçmişi yüzlerce yıla dayanan ve ülkemize gelen turistlerin de gözdesi tarihi hamamlarda vakit geçirmek ruha da iyi geliyor.

Ihlamur yağıyla aromaterapi

Cağaloğlu Hamamı, İstanbul

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Tarihi Cağaloğlu Hamamı 1741’de inşa edildi. 15 dakika sıcak odada dinlenme, ardından 10 dakikalık kese ve sonrasında 20 dakikalık köpük banyosuyla ‘İstanbul Rüyası’ (60 euro/1.100 lira) veya ıhlamur yağıyla 45 dakikalık aromaterapi masajını içeren ‘Lüks Osmanlı’ (160 euro/2900 lira) paketlerinden birini seçebilirsiniz.(0212) 522 24 24

Kil maskesi de yapılıyor

Çemberlitaş Hamamı, İstanbul

Mimar Sinan’ın eserlerinden 424 yıllık Çemberlitaş Hamamı arkadaşlarla birlikte gidip güzel vakit geçirmek için güzel bir alternatif. Standart giriş 540 lira, kese-köpük dahil olunca fiyat 810 liraya çıkıyor. Eğer isterseniz Hint baş masajı, aromaterapik masaj veya kil maskesi gibi uygulamaları da deneyebilirsiniz.(0212) 522 79 74

Köpük banyosu

Kılıç Ali Paşa Hamamı, İstanbul

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Mimar Sinan’dan günümüze kalan miraslardan biri de Beyoğlu’ndaki Kılıç Ali Paşa Hamamı. Uzun bir restorasyon sürecinin ardından kapılarını yeniden açan hamamda; kese, köpük banyosu, vücudu lifle ovma, saç yıkama gibi geleneksel hamam hizmetleriyle konuklarını ağırlıyor. (Giriş kese, köpük dahil 960 lira)(0212) 393 80 10

Oryantal şovlar...

Galatasaray Hamamı, İstanbul

Beyoğlu’ndaki tarihi Galatasaray Hamamı’nda isteğe göre kadın fasıl ekibi eşliğinde oryantal şovlar ve eğlenceler düzenleniyor. Standart giriş 300 lira, keseyle birlikte 600 lira. ‘Pasha Servisi’ paketinde kese, köpük uygulamasının yanında 50 dakikalık yağlı masaj hizmeti veriliyor, 1.100 lira. (0212) 252 42 42

Semte adını vermiş

Karacabey Hamamı, Ankara

Ankara’nın Altındağ ilçesindeki Hamamönü semti adını inşaatı 1440’ta bitirilen Karacabey Hamamı’ndan alıyor. Arkadaşlarla toplanıp kese, köpük yaptırmak için ideal. Dilerseniz hamamın saunasından yararlanabilir veya masaj hizmeti alabilirsiniz. Kese, köpük dahil günlük giriş 130 lira. (0312) 310 21 55

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Ekstra kese 55 lira

Valide Hamamı, Yalova



Yaklaşık 1.600 sene önce Bizans Kralı Konstantin tarafından yaptırılan Valide Hamamı, en son Sultan Abdülmecit tarafından restore edildi. Adını sultanın annesi Bezmiâlem Valide Sultan’dan alıyor. Hafta içi giriş ücreti 50, hafta sonu 55 lira. Kese istenirse ekstra 55 lira, sabunla yapılan masaj 150 lira.

(0226) 675 74 00

Doğal kaynak suyu

Tarihi Keçeli Kadınlar Hamamı, Bursa

Vakıfbahçe termal su kaynağından gelen 40 derecenin üzerindeki sıcak suların aktığı Tarihi Keçeli Hamamı, günümüzde Marigold Thermal& Spa Hotel tarafından işletiliyor. Sadece kadınlara özel hamama giriş 150 lira. Kese 90 lira, köpüklü masaj 100 lira. Hepsi dahil paket 300 lira.

(0224) 236 78 66

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Konfor da var, bakım da





Otellerin SPA merkezleri de hamam hizmeti verdikleri gibi cilt bakımı, masaj veya aromaterapi uygulamalarıyla pek çok seçenek sunuyor. Fiyatlar seçilecek bakım paketine göre değişiklik gösteriyor.

Sultanlar gibi...

Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul

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SPA’da bütünsel bir bakım tercih edenler için alternatif bol. Canlandırıcı peeling, köpük masajı ve nemlendirici vücut maskesiyle ‘Sultan Hamamı’ rahatlatıcı bir seçenek. Fiyatı 160 euro (yaklaşık 2.900 lira). ‘Sultan Süit Deneyimi’ndeyse aromatik jakuzi, aromaterapi masajı ve kişiye özel yüz bakımı gibi uygulamalar mevcut.(0212) 349 88 08

Şehrin tam kalbinde

Angkor Wat SPA, CVK Taksim Hotel, İstanbul

Otelin SPA ve fitness merkezinde fitness salonu, sauna, buhar banyosu, Türk hamamı ve masaj odaları var. SPA’ya şehir turunun ya da toplantıların ardından uğranabilir. Özel Türk hamamı deneyimi ve kese, köpük de isteyenleri şımartabilir. 50 dakikalık Bali masajı 145 euro (yaklaşık 2.650 lira). (0212) 393 40 00

Çiftlere özel paket

Sanitas SPA, Bilkent Otel, Ankara





Türk Hamamı ritüelleri, dünya masajları, vücut ve cilt bakımları ve dahası… Çiftlere özel paketi olan Sanitas SPA, Doğu mistisizmini yansıtan mimarisiyle dikkat çekiyor. Harmony masajı 100 euro (yaklaşık 1.820 lira) olan SPA’ya girerken sizi hoş bir dekor ve güzel kokulu mumlar karşılıyor. (0312) 266 34 64

Altınla terapi

Crassula SPA, Cornelia Diamond Golf Resort, Antalya

SPA’da Uzakdoğu masajları, sultan bakımları, 24 ayar gerçek altınla yapılan terapiler stresten uzaklaşıp rahatlamak için değerlendirilebilir. Enerji transferi ve sıcak taş, refleksoloji, Tai ve shiatsu gibi masajlar da mevcut. Sıcak taş masajı 70 Euro (yaklaşık 1.280 lira). (0242) 710 16 00

Macera duşları...

Aliva SPA, NG Enjoy, Sakarya

Aliva SPA’da ‘kadın’, ‘karma’ ve ‘çocuklu aileler’ olmak üzere üç bölüm ve altı havuz var. Bio sauna (sıcaklığı 50-60 derece, nem oranı 0-70 olan sauna), aromaterapi buhar odası, macera duşları, kar çeşmesi, Fin saunası ve hamamı mevcut. Thai masajı 1.000 lira. (0264) 242 56 00

Stresi azaltır, uykusuzluğa çare olur

Dr. Türkan Özer-Academic Hospital iç hastalıkları uzmanı

* Hamama gitmek enerji verir, günlük stresimizi azaltır. Mutluluk hormonu salgılamamıza ve varsa uykusuzluk sorunumuza çare olur.

* Keseden sonra masaj yaptırmak, kas tutulmaları ve kireçlenmelere iyi gelir. Kasları gevşetir, sindirime yardımcı olur ve lenf sistemini harekete geçirerek atık maddelerin boşaltımını hızlandırır.

* Hamamda yağ yakımı hızlanır. Buharlı ortamda ter atmak, kalori yakarak daha çabuk kilo vermemizi sağlar.

* Vücudu ılık su ve sıcak buharın altında tutmak kan dolaşımını olumlu etkiler. Bu daha az hastalanmamıza yardımcı olur.

* En sağlıklısı ılık suyla yıkanmak ve süre olarak 20 dakikayı aşmamak. Suyun sıcaklığı 40 dereceyi geçmemeli. Sıcak ve uzun duşlar cildin doğal nem dengesini bozar. Kızarıklığa, kaşınmaya neden olur.

* Ayak mantarı veya siğillere neden olan virüslerin bulaşmaması için havlu, bornoz, peştamal ve terliğinizi kendiniz götürün.

* Kalp ve yüksek tansiyon hastaları, kronik solunum sistemi rahatsızlığı yaşayanlar, diyabetliler, vücut direnci düşük kişiler, hamileler ve varisi, açık yarası, migreni olanlar hamama giderken daha dikkatli olmalı.