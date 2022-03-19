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Hafızalara kazınan o şarkı

#Yasak Helva#Eastern Journey#Berkay
Hafızalara kazınan o şarkı

Yasak Helva çoğumuzun melodisini bildiği ‘Eastern Journey’ parçasını yeniden yorumladı. Jehan Barbur ‘Güzel Şeyler de Var’la geri döndü. Berkay stüdyoya girdi, peş peşe şarkı çıkarmaya hazırlanıyor.

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Eastern Journey’ birçoğumuzun melodisini bildiği ama hakkında çok da fazla bilgi sahibi olmadığı parçalardan. Hint asıllı İngiliz müzisyen Biddu Appaiah’a ait olan şarkı Kemal Sunal’ın ‘İyi Aile Çocuğu’ filmi ve ‘Olacak O Kadar’ programında kullanılınca hafızalarımıza kazınmıştı. Yasak Helva grubu 50 yıllık bu şarkıyı tabla üstadı Gürkan Özkan’la bir araya gelerek yeniden yorumladı.

Gösteriş peşinde koşmadan...

Hafızalara kazınan o şarkı

‘Porselen Kalbim’ (Tekli)
Sena Şener
Pasaj Müzik

Birkaç yıl önce kendisiyle yaptığım söyleşide Sena Şener “Asla istemediğim bir şarkıyı çıkarmam. Bu özgürlüğü muhafaza etmek için belli bir gücünüzün olması gerekiyor” demişti. Onun gücü sesi, söz yazma ve beste yapmadaki yeteneği. Yeni single’ı ‘Porselen Kalbim’ de bunun kanıtı. Prodüktörlüğünü Efe Demiral’ın üstlendiği şarkıda Sena Şener yine gösteriş peşinde koşmadan sesinin gücüne yaslanarak şarkıyı yorumluyor.

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Sahne canavarı stüdyoda

Hafızalara kazınan o şarkı

‘Bal Badem’ (Tekli)
Berkay
Avrupa Müzik

Sahneye çıktığında 10 kaplan gücünde oluyor Berkay. Tam bir sahne canavarı. Ancak gelen haberlere bakılırsa şu sıralar stüdyoda daha fazla zaman geçiriyor. Önümüzdeki dönemde peş peşe şarkı çıkarmaya hazırlanan pop şarkıcısı ilk olarak ‘Bal Badem’i sevenleriyle buluşturdu. Söz ve müzik Tüzzün imzalı. Kıvrak ritimli şarkının prodüktörlüğünü son dönemin çok konuşulan, yıldızı parlak ismi Çağrı Telkıvıran üstlenmiş.

Güzel şeyler de var

Hafızalara kazınan o şarkı

‘Güzel Şeyler Var’ (Tekli)
Jehan Barbur
Sony Music Türkiye

Caz sahnesinin en etkileyici vokallerinden biri olan Jehan Barbur kısa bir süre önce piyasaya çıkan ‘Bergen’ albümü için ‘Sabır Ver’i yorumlamıştı. Şimdi de söz ve müziği kendisine ait yeni şarkısı ‘Güzel Şeyler Var’ı yayımladı. Şarkının düzenlemesiyse Eylül Biçer’e ait. Müzisyenin o kadife sesiyle buluşmak hepimize iyi gelecek. Üstelik şarkısında tüm zorluklara rağmen güzel şeylerin de olduğunu anımsatıyor...

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‘İki deli bir araya gelmemeliydi’

Hafızalara kazınan o şarkı

‘Sweetest Pie’ (Tekli)
Megan Thee Stallion&Dua Lipa
Warner Music

Rap’çi Megan Thee Stallion ve popçu Dua Lipa erkeklere karşı güçlerini birleştirdi ve ortaya baştan çıkarıcı ‘Sweetest Pie’ çıktı. Stallion’un ikinci stüdyo albümünün öncü teklisi olan hareketli şarkının videosunda müziğin iki provokatif ismi ,erkekleri büyüleyip yarattıkları harikalar diyarına çekiyor.
Sonra da rüya kâbusa dönüşüyor. Nasıl mı? Onu da Dave Meyers imzalı videonun devamını izleyip öğrenebilirsiniz.

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#Yasak Helva#Eastern Journey#Berkay

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