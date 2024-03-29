Gündüz bayramlaşma akşam eğlence

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Yılın ilk bayram tatiline gün sayıyoruz. Ben bayramlarda şehri çok severim çünkü sokaklar tenhadır, yollar trafiksiz ama bir o kadar da hareketlidir, özellikle de yılın ilk bayram tatiline gün sayıyoruz. Ben bayramlarda şehri çok severim çünkü sokaklar tenhadır, yollar trafiksiz ama bir o kadar da hareketlidir, özellikle degeceleri. Ramazan ayı boyunca kapılarını kapatan mekânlar yeniden açılıyor, müdavimlerini ağırlamak için son hazırlıklarını tamamlamak üzereler. Birbirinden ünlü isimlerin sahne programları duyuruldu. Gündüz sevdiklerimizle bayramlaştıktan sonra akşam da biraz müzik dinleyip dans etmek iyi gelir dedim, bayram planlarınıza katkım olsun diye mekânların programlarını derledim.

İlk gün Gülşen’leyiz

Cahide Palazzo

Maslak 1453’teki kulüpte bayramın ilk günü yani 10 Nisan Çarşamba gecesi Gülşen konser verecek. Yemekli programın fiyatı 3.000 liradan başlıyor. Bayramın üçüncü günü olan 12 Nisan Cuma ise Serkan Kaya sahnede olacak. Fiyatlar 4.000 liradan başlıyor. (0850) 711 44 33

Yemekli, müzikli

888 Private İstanbul

Ortaköy’deki mekânda bayramın ikinci günü yani 11 Nisan Perşembe Gökhan Tepe sahneye çıkacak. Yemek 20.00’de. Tepe’nin sahnesi 22.30’da. Fiks menü 3.000 liradan başlıyor. (0516) 169 08 88

Üç gece program var

Sahne 1710

Nisan’da Devran İskender, 11 Nisan’da Bendeniz, 12 Nisan’da ise Kafadar sahnede olacak. Hilton Kozyatağı’ndaki mekânda yemek 21.00, canlı müzik 22.30’da başlayacak. Fiyatlar çarşamba ve cuma 3.500, perşembe 4.500 liradan başlıyor. (0542) 659 18 17Kapı açılışı 23.00Sahne İstanbulEtiler’deki mekânda bayramın üçüncü günü Özgür Alter var. Kapı açılışı 23.00’te, sahne 00.00’da başlıyor. Meyve, atıştırmalıklar ve içecek dahil fiyatı 3.000 lira. (0212) 280 33 33

Yıldızlar geçidi

Günay Restoran

Bayramın ilk günü Ebru Gündeş, ikinci günü Mahsun Kırmızıgül, üçüncü günüyse Sıla sahnede olacak. Gündeş’li gecenin fiyatı en düşük 8.000, Mahsun Kırmızıgül ve Sıla’nınkiyse 5.000 lira. Yemek 20.30’da başlıyor, sahne performansları 22.30’da. (0212) 230 33 33

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İki isim tek sahnede

Yeni Gazino

Maslak’taki mekânda 11 Nisan’da Bülent Ersoy ve Fatih Ürek var. 12 Nisan’daysa Linet şarkılarını söyleyecek. Yemekli programın başlama saati 20.00, canlı müzik 22.30’da. Fiyatı en düşük 4.000 lira. (0532) 500 28 69

Her şubede başka isim

Jolly Joker

Vadi İstanbul Jolly Joker’de 10 Nisan Çarşamba Melek Mosso sahnede olacak. Bilet fiyatları 1.140 liradan başlıyor. Jolly Joker Kıyı İstanbul sahnesinde 11 Nisan’da Simge konseri var, en düşük bilet fiyatı 1.026 lira. 12 Nisan’daki İrem Derici konserinin biletiyse 912 liradan başlıyor. (0850) 549 01 24

Gecenin sürprizi oryantal şov Luvia12 Nisan Cuma günü Derya Bedavacı sahnede olacak. Yeşilköy’deki mekânda yemekli programın fiks menüsü var. Oryantal şovun ardından 23.00’te Bedavacı şarkılarını söylemeye başlayacak. Fiyatı 4.000 liradan başlıyor. (0530) 955 40 40

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Boop Alaçatı

Bir öneri de Alaçatı’dan... Kuruçeşme’de de şubesi olan kulüp yaz gelmeden müdavimlerini sevindirdi. 9-21 Nisan arasında açık olacak, yani hem bayram hem de Alaçatı Ot Festivali’nde. DJ Berk Sunal, 22.00’de setin başına geçecek. Müzik ücreti yok; yediğinizi, içtiğinizi ödüyorsunuz. @boop_alacati

◊ Sibel Tepe bu gece 22.00’de La Boucherie’de. (0532) 135 35 35

◊ Seda Mete bu gece 22.30’da The Sizzle’da. (0554) 011 11 10

◊ Rafet El Roman bu gece 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live’da. (0532) 154 25 87

◊ DJ Big G bu gece 00.00’da Vogue Restaurant&Bar’da setin başında. (0212) 227 44 04

◊ Baran Bayraktar bu gece 00.30’da Korto İstanbul’da. Rezervasyon için: @kortoistanbul

◊ DJ Özgür Cankardeş 2 Nisan Salı 22.00’de Corridor Pera’da. (0212) 245 45 42

◊ Kaan Yorulmaz 3 Nisan Çarşamba 23.30’da Aztek’te setin başında. (0212) 247 59 01

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◊ Sude bu gece 00.00’da Vaha Yeniköy sahnesinde. (0530) 135 88 10

◊ Maslak’ta açılan Hol’de 17 Nisan Çarşamba akşamı Anna Vissi konseri var. Yunan sanatçı açılış gecesinde de sahnedeydi; yankıları haftalarca sürdü, çok konuşuldu. Bayram sonrası Vissi konseri kaçmaz. @hol.live

◊ Komedi Kulüp’te 6 Nisan Cumartesi akşamı Pınar Fidan’ın stand-up şovu var. (0533) 133 33 92

◊ 100 I Hundred geçen hafta Kuruçeşme’de açıldı. Burası bir restoran, yemekten sonra müziğin sesi yükseliyor, mekân yalnızca 100 kişinin ağırlandığı bir ‘gizli bar’a dönüşüyor.

@hundredistanbul

◊ The Ritz-Carlton İstanbul’un içindeki Atölye’de özel iftar menüsü servis ediliyor. Michelin Rehberi ve Gault&Millau Türkiye Rehberi’ndeki restoranın iftar menüsünün fiyatı

2.750 lira. (0212) 334 41 88