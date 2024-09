Gökyüzüne komşu teraslarda buluşalım

Haberin Devamı

Şehre döndük ve sezonun başlamasına az kaldı. Klasik mekânlar ve yeni açılacak olanlar heyecanlı bir hazırlık içinde. Yıllardır aynı dönemde İstanbul’un farklı teraslarında düzenlenen Rooftop Festival ise bu sene çok daha özenle hazırlandı. Çünkü 10’uncu yaşını kutluyor. Şehre tepeden bakıp partilemek istiyorsanız festival turumuza başlayalım...

Öncelikle festivalle ilgili, bilenlere kısa bir hatırlatma, bilmeyenlere mini bir özet geçeyim. Tek biletle gün boyu, birbirinden farklı terasları gezebiliyorsunuz. Ama buna içerideki yeme-içmeniz dahil değil. Etkinlik alanına girdiğiniz anda, harcamalarınız size ait. Tüm teraslarda geçerli giriş bilet fiyatı 850 lira (Biletino, Passo ve Biletix’ten satın alabilirsiniz).

Etkinlik bugün 15.00 itibariyle başlayacak, sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek. Birden fazla etkinlik mekânı olduğu için gününüzü doğru planlamakta fayda var. Eğer tek bir mekânda takılıp kalmayacak ve oradan oraya koşacaksanız giyim kuşamınıza dikkat etmelisiniz. Özellikle rahat bir ayakkabı tercih etmenizi öneririm. Aman üzerinize ince bir hırka veya ceket almayı da ihmal etmeyin. Malum tüm gece teraslarda dolanacaksınız, hava serin olabilir.

◊ Öncelikle size The Roof at the Ritz-Carlton’ı tavsiye edebilirim. Harbiye’deki terasın manzarası, kokteylleri çok güzel. Festivalin ilk saatlerinde nispeten biraz daha sakin olur. Atmosfer çok şık. Etno tarzı döşenmiş mekânda Instagram’ınız için birkaç fotoğraf çekmeyi unutmayın.

◊ İkinci durağınız Swissôtel The Bosphorus’un en üst katındaki 16 Roof olabilir. İstanbul’un en sevdiğim teraslarındandır. Manzarası, atmosferi, eğlencesi her zaman çok iyi. Boğaz’a tepeden bakın, günbatımının tadını çıkarın.

◊ Rotanızı Beyoğlu’na çevirin. Öncelikle The Bank Hotel’in tepesindeki The Bank Roof Bar’a uğrayabilirsiniz. Bankalar Caddesi’ndeki otelin terası henüz çok yeni ama şimdiden şehrin en favori mekânlarından biri oldu. Tarihi Yarımada’yı ışıl ışıl görmek ayrı bir keyif. Gece hareketlenmeye başladığında burada biraz durun, soluklanın. Enerjinizi kalan teraslara saklayın.

◊ Beyoğlu’nda iki yere daha uğrayabilirsiniz. İlki Kastel Teras; eğlencesiyle gecenizi hareketlendirmeye başlayacak. Elektronik müzik severlerin en çok tercih ettiği, müdavimi olduğu mekânlardan biri olduğunu söyleyebilirim. İkincisi de Klein Garten. Burası İstanbul’un gökyüzü bahçesi gibi. Aynı zamanda Klein Garten’in son demleri çünkü havalar soğumaya başlayınca kapalı etkinlik alanına taşınıyor. O nedenle burayı biraz sona saklayıp tadını çıkarmak en iyisi. Zaten festivalin en güçlü katılımcılarından olduğu için eğlencesi garanti! Son durakta İstanbul’u bol bol partileyerek ve dans ederek selamlayın ki yazı şanıyla uğurlayın. Sonbaharı doyasıya eğlenerek karşılayın.

Teraslardaki atölyeler, DJ line-up’ları, sanatçıların sahne performansları gün boyunca etkinliğin Instagram hesabı (@rooftop.festival) üzerinden duyurulacak. David Mayer, Aksak, Ali Efe Dinç, Corn&Cotton, Diana Swan, Emre Şenol, Orkun Bozdemir, Try Not to Dance, Zoe Dona gibi isimler teraslarda performanslarını sergileyecek. “Öyle kapı kapı dolaşmak istemiyorum” diyorsanız, festivalin sosyal medya hesabına bir göz atın, programı önceden bilin, ona göre gideceğiniz terası belirleyin.

Bu arada elbette gün boyu İstanbul’da gezmek ulaşım açısından hiç kolay değil. Zaten taksi bulmak çok zor, o yüzden günü kaçırmamak için riske girmeyin, toplu taşımayı tercih edin derim. Bu arada İzmirlilere duyurulur. Haftaya, yani 28 Eylül’de Rooftop Festival şehrinize geliyor. Etkinlik İzmir Marriott, Park Inn By Radisson ve Renaissance İzmir otellerinin teraslarında gerçekleşecek. Bilet fiyatı 750 lira.

AH GECELER

◊ Deha Bilimlier bu gece 23.00’te 888 Private İstanbul sahnesinde. (0516) 169 08 88

◊ Bengü Beker bu gece 00.00’da Lineup Suadiye’de olacak. (0531) 498 80 93

◊ Baran Bayraktar bu gece 00.30’da Korto İstanbul’da. (Rezervasyon için: @kortoistanbul)

◊ Anıl Durmuş bu gece 00.30’da Ara Kat Suadiye’de sahneye çıkacak. (0533) 604 71 74

◊ Begüm Obiz yarın gece 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye sahnesinde. (Rezervasyon için: @risenfallsuadiye)

◊ Özgür Cankardeş 24 Eylül Salı akşamı 22.00’de Corridor Pera’da ‘Türkçe Gecesi’ konseptiyle setin başında. (0212) 245 45 42

◊ Yaşar 25 Eylül Çarşamba 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

◊ Kaan Yorulmaz 26 Eylül Perşembe gecesi 23.30’da Aztek’te setin başında olacak. (0212) 247 59 01

◊ Linet bu gece 22.30’da Yeni Gazino sahnesinde sevenleriyle buluşacak. (0532) 500 28 69

7/24 YETMEZ





◊ Bugün Etiler’deki Pixi’de 13.00-18.00 arasında ‘Lunch Party by Athinagoras Kostakos’ etkinliği düzenleniyor. Canlı müzik eşliğinde gerçekleşecek öğle yemeği partisinde şef Athinagoras’ın lezzetli yemeklerinin tadına bakabileceksiniz. Eğlenceli bir gün geçirmek isterseniz kaçırmayın derim. @pixi.ist

◊ Sait Halim Paşa Yalısı’nda, Boğaz manzarasına karşı yoga etkinliği düzenleniyor. Her seviyeye uygun olan dersler YogaŞala’nın hocası Duygu Erokan tarafından veriliyor. 25 Eylül’de 9.00-10.00 arasında Harem Bahçe Salonu’nda gerçekleşecek etkinliğin fiyatı 800 lira (biletix.com).

◊ Uzun yıllar Michelin Yıldızlı restoranlarda çalıştıktan sonra Fransa’da kendi konsept restoranlarını açan şef Arthur Vonderheyden 26 Eylül Perşembe akşamı Must Nişantaşı mutfağını ‘ele geçirecek’. Ünlü şef ilk kez ‘Messy Dinner’ konseptiyle konuklarına Akdeniz mutfağından lezzetler sunacak.