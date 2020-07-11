Gençlere ilham, büyüklere nostalji

Köy çocuklarıyla da boyayacağız

Uğurcan Ataoğlu (Kreatif Direktör)

Orduluyum, İstanbul’da yaşıyorum. Ordu Fikir Bandosu adında bir grubumuz var; mimarlardan, reklamcılardan oluşuyor. Mehmet Hilmi Güler belediye başkanı seçilince ziyaretine gittik, “Ordu için elimizden geleni yapmaya hazırız” dedik. Duvar projesini verdiler. Kadıköy’deki duvarları boyayan ekiplerle görüştük. Grafiti bağımsız bir sanat. Eserler genelde sipariş almadan üretiliyor. Ama serbest duvar sanatının Ordu’da biraz zor olacağını düşündüm, tamamen Ordu’ya yönelik konseptler oluşturdum. Mesela eski bir binanın duvarını bir ev gibi canlandırdık. Üç duvarla başladık ama yeni duvarların listesi geldi. Çarpık kentleşme sonucu birçok boş duvar var. Aslında bir noktada bu duvarlar beyaz sayfalar gibi... Yakında sanatçı arkadaşlarımızla Ordu’nun köylerine de gidip

köy çocuklarıyla duvarları boyayacağız.

SANATÇILAR ANLATIYOR

Turgay Sarıgöl: Bu çalışmada Uğurcan Ataoğlu’nun aile arşivinden görselleri kullandık. Perdenin kumaşı, duvardaki rutubet ve sıvanın yer yer dökülmüş hali, insanların bakışları gibi detaylarla bakımsız bir duvarda eski zamanlardan bir günü canlandırmaya çalıştık. 27 gün, 220 saat çalıştık. Görenler çok duygulandı ve mutlu oldu.

Emir Aktunç (Max on Duty): Ordu’da eskiden kutlama ve benzeri etkinliklerde akordeon çalan çocuklar olurmuş. Bu bilginin rehberliğinde kendi stilimi katıp nostaljik bir hatırlatıcı olarak murala dönüştürdüm. Çevredekiler başta ne yaptığımızı anlamadılar fakat iş ortaya çıktıkça çok pozitif geri bildirim aldım. Ordu halkını muralle tanıştırmak çok mutlu edici.

Emrullah Örünklü (Reach Geblo): Yaptığım çalışmada Perşembe Yaylası’nı ve bir görseli referans alarak kompozisyonu oluşturdum. Çalışırken iki gün yağmura yakalandım. Bu biraz zorladı ama Ordu’da sıcacık bir havada yağmurun yağması bile iyi hissettirdi. O şehri çok özleyeceğim.



Gençlerin bırakıp gitmek istemeyeceği bir şehir yaratmak istiyoruz

Dr. Mehmet Hilmi Güler (Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı)

Turizm kenti Ordu’muza şehrin kültürel birikimiyle doğru orantılı etki bırakacak küçük ama anlamlı dokunuşlar yapmak istedik. Burayı gençlerin bırakıp da başka bir şehre gitmek istemeyeceği güzellikte ve donanımda bir şehir yapmak istiyoruz. Duvarlarımızdaki resimler gençlere ilham veriyor, turistlerin de dikkatini çekiyor, bizlere de nostalji yaşatıyor.