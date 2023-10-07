Fotoğrafın sanat hali…

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‘Odyssey, Untamed’, Von Wolfe, 2023

İstanbul’da düzenlenen en kapsamlı fotoğraf etkinliği 212 Photography İstanbul, altıncı yılında 20’ye yakın

mekânda sergiler, atölyeler, film gösterimleri, söyleşiler ve konserlerle devam ediyor. Programdan bir seçki şöyle...

Yapı Kredi bomontiada’da Eugenio Recuenco’nun ‘365 Derece’ serisiyle birlikte Daniëlle van Zadelhoff ve Mous Lamrabat’ın solo sergileri var. m Yapı Kredi bomontiada’da Eugenio Recuenco’nun ‘365 Derece’ serisiyle birlikte Daniëlle van Zadelhoff ve Mous Lamrabat’ın solo sergileri var. m MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde hayvanların ve doğanın dünyasına ışık tutan Nick Brandt’ın sergisi görülebilir. m St. Benoit Kilisesi’nde Jules Verne’in zengin hayal dünyasından yola çıkan ‘Evrenin Sessiz Gösterisi’ sergisi ‘Back to Dust’ serisiyle Marguerite Bornhauser’i konuk ediyor. m QR kodla sanatseverlerin temasa geçeceği, Özgür Ballı’nın dev heykelleri Kadıköy Meydanı’nda sergileniyor.m Yeldeğirmeni Sanat’ta sanat tarihinden öne çıkan eserleri yapay zekâ yardımıyla yorumlayan Von Wolfe’nin çalışmaları olacak. m Müze Gazhane’de yarın 15.00’te Arkadaşımız Muhsin Akgün, Aylin Güngör ve Cem Gültepe’nin konuk olduğu ‘Sahne Fotoğrafçılığı’ söyleşisi var. Moderatör Ahmet Uluğ. m Türkiye’nin ilk kadın fotoğraf sanatçısı Güler Ertan’ın ‘Kadın Gözüyle: Fotoğrafın İzinde’ söyleşisi 12 Ekim Perşembe 16.00’da Soho House’da.

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Not: Sergi mekânlarına ücretsiz girebilmek için gereken karekod 212photographyistanbul.com’da.