Fırat Albayram: ‘Ondan öncesi yokmuş’

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YouTube’da biraz vakit geçiren herkes onları tanıyor, videolarından bahsediyor. Kanallarının 5 milyondan fazla abonesi var. Yeni filmleri öncesinde buluşuyoruz. Onların sırrı pozitif, neşeli halleri ve doğallıkları... Gerçekten öyleler. Aralarındaki aşksa zaten gözlerinden okunuyor. Başlıyoruz sohbete...

Size bir kartvizit hazırlasam ‘YouTuber’ mı yoksa ‘oyuncu’ mu yazdırırsınız?

Ceyda Kasabalı: YouTuber.

Fırat Albayram: Eğitimimiz oyunculuk ama hayatımızı YouTube’dan kazanıyoruz.

Başka oyuncular olsa bundan gocunabilir...

Fırat Albayram: Gocunacak hal mi kalmış, 5 milyon aboneye çıkmışız. Gayet seviyoruz yaptığımız işi.

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Filmleriniz, dizileriniz varken YouTube videoları çekmeye nasıl karar verdiniz?

Fırat Albayram: Ceyda İstanbul’da, ben Eskişehir’de farklı dizilerde çalışıyorduk, daha da yeni evlenmiştik. Süreç öyle uzadı ki birbirimize hasret kaldık. O sıralar Twitch’te canlı yayınlar yapıyordum ben. Bir gün bir markayla konuşurken “Bizim bir kanalımız var, arada eşim de dahil oluyor, isterseniz beraber bir şey yapalım” dedim. Marka “Biz YouTube’da bir şeyler yapmayı düşünüyoruz” dedi. Ben de “Biz zaten bir YouTube kanalı açıyoruz, orada film önereceğiz” dedim. Aslında öyle bir şey yoktu. “Aa yapalım” dediler. Ve orada filmlerden bahsederek başladık. Beraber vakit geçirmeyi de özlemişiz, anladık.

Oyunculukta istediğiniz gibi ilerleyemediniz mi?

Ceyda Kasabalı: Oyunculukta ilerleseydik bunu yapıyor olmazdık. İyi ki ilerleyememişiz ve böyle bir yol açıldı.

Fırat Albayram: Biz iyi para kazanırken vazgeçtik. İstesek oyunculuk da yapardık.

Neydi o tarafta içinize sinmeyen veya yanlış gördüğünüz?

Ceyda Kasabalı: Ben zaten müthiş bir televizyon yüzü değildim. Şöyle bir rol olsa diye beklemek isteyen biriydim. O karakter 2-3 yıl sonra da gelebiliyor. O sırada hayat da sen de değişiyorsun...

Fırat Albayram: Ben oyunculuk mesleğinin atmosferini, seti sevmiyordum...

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Oyunculuğu seviyorsun ama...

Fırat Albayram: Evet, konservatuvar mezunuyum, tiyatroyu çok seviyorum. Dizinin o sürekli devam eden hali bana uygun değildi. Ceyda bilir, ben evden mutlu çıkmıyordum ki, o yüzden başarılı olamayacaktım zaten. İnsan işini sevdiği zaman başarılı olabilir.

Sizce neden sizi izliyorlar?

Ceyda Kasabalı: Benim en sevdiğim geri bildirim “Sizin videolardan çok keyifleniyorum, moralim düzeliyor, eğleniyorum” oluyor. Yüksek enerjimizi karşı tarafa geçiriyoruz, onlar da onu hissettikleri için seviyor olabilirler.

Fırat Albayram: Bir de dijital artık çok sinirli ve negatif bir yer gibi. İnsanlar bizdeki pozitifliği seviyor. Pozitifliğe açmışız herhalde.

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Dijital dünyaya dair sizi en şaşırtan ne oldu?

Ceyda Kasabalı: Dijitalde doğallık ve doğal olmaya çalışma biraz karışabiliyor. Beni şaşırtan şey; gerçekten bunun karşı tarafa geçiyor olması. Ufacık bir şeyi yalandan yapsam hemen görülüyor, geri dönüşü geliyor.

Televizyon ünlüsü olmakla YouTube ünlüsü olmak arasında ne fark var?

Fırat Albayram: Birinde hayranlık, öbüründe sevgi var.

Ceyda Kasabalı: Gerçekten öyle, bize karşı hayranlık değil sevgi var. YouTube ünlüsüyseniz size sokakta arkadaşı gibi yaklaşıyor izleyiciler. Öbür türlü canlandırdığınız karakterler üzerinden geliyorlar.

Böyle bir formatı televizyon için yapmayı ister miydiniz?

Fırat Albayram: Televizyona verilebilecek iki büyük projemiz var, şimdilik bekletiyoruz.

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Hep çok neşelisiniz, gerçekten öyle misiniz?

Fırat Albayram: Evet, ama evde gülücükler saçarak gezmiyoruz.

Aynı işi yapıyorsunuz, evde de hep birliktesiniz... Hiç birbirinizden sıkıldığınız olmuyor mu?

Ceyda Kasabalı: Bir kere bile “Aman seni görmeyeyim” dediğim olmadı. Zaten biz evde de ayrı takılıyoruz, benim Legolarım var, izlediğimiz farklı diziler var.

Fırat Albayram: Buraya geldiğimizden beri röportaja kadar mesela hiç konuşmadık, Ceyda içeride hazırlanıyordu, ben buradaydım.

Mesela tartıştınız ve video çekeceksiniz, ne yapıyorsunuz?

Ceyda Kasabalı: Bizim tartışmalarımız 5 dakikadan fazla sürmez.

Fırat Albayram: Hemen gidiyor, öpüyorum, komiklikler yapıyorum...

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Köy hayatı yaşıyoruz

Fırat Albayram

YouTube’da bütün kanalları izliyorum. Günün belki altı saatini araştırmayla geçiriyorum...

Ben bilgisayar oyunlarına, Ceyda Lego yapmaya başlayınca duramıyoruz. Bir de bir sürü yabancı dizi izliyor.

Ceyda Kasabalı

6 ay önce İzmir’e taşındık. Şimdi köy hayatı yaşıyoruz.

Biz Darüşşafaka’nın bağışçısıydık, Deprem felaketi sonrası oradaki çocuklar için bir fon oluşturduk. 10 milyon lira bağışladık bile.

TAKİBE ALDIM, BİR-İKİ FOTOĞRAFINA BEĞENİ ATTIM

7 yıldır evlisiniz, peki kaç yıldır tanışıyorsunuz?

Ceyda Kasabalı: Tanıştıktan 8 ay sonra evlenmeye karar verdik.

Aynı projede çalışırken mi tanıştınız?

Fırat Albayram: Yok, farklı dizilerdeydik. Bir gün Instagram’da bir arkadaşımın Ceyda ile fotoğrafını gördüm. Etiketlenmiş... Hatta yanımdaki arkadaşıma “Çok güzel kız değil mi” dedim. Takibe aldım. Bir-iki fotoğrafına beğeni attım. Sonra sayfasında aşağıya indim, iki-üç yıl önceki fotoğraflarını da beğendim.

Sen ne yaptın Ceyda?

Ceyda Kasabalı: Mesaj attım (gülüyor). “Şu şarkıyı dinle” diyerek bir şarkı yolladım. Kapadokya’dan dönünce buluştuk.

İlk görüşte aşk mıydı?

Fırat Albayram: İlk buluşmamızda utandım, sürekli yere bakıyordum... Âşık olduğumu hissetmiyordum, sadece bu kızdan niye utanıyorum diyordum. Ancak bir ay geçince “Yanıma otursana artık” dedim.

Ceyda Kasabalı: Arkadaş gibiydik ama birbirimizi beğendiğimiz belliydi.

Birbirinize olan aşkınızı birer cümleyle anlatsanız...

Fırat Albayram: Ondan öncesi yokmuş.

Ceyda Kasabalı: Klişe gibi duruyor ama süslü laflara gerek yok. Bir insanın diğer yarısının olması bence böyle bir şey, o benim diğer yarım.

AİLECE İZLEYEBİLECEKSİNİZ

Sinema filminiz ‘Kardeş Takımı’ bu hafta vizyona girdi. Filmi nasıl anlatırsınız?

Ceyda Kasabalı: Kendinizi çocukluğumuzda izlediğimiz sıcak aile filmlerinde hissedeceksiniz.

Fırat Albayram: Çocuk filmi de diyemem, ailece izleyebileceksiniz.

Küçük oyuncularla çalışmak nasıldı?

Ceyda Kasabalı: Zehir gibiler. Tam eğlenirken, yönetmen “Sahneye giriyoruz” dediği anda hemen geçiyorlar ve biz hayranlıkla izliyoruz.

Onlardan ne öğrendiniz?

Fırat Albayram: Okulda rahmetli Müşfik Kenter “Bir çocuğun oyuncak arabayla oynarken suratına ve ifadesine bakın, o gerçekten o aksiyon sahnesini yaşar. Oyunculuğun saf, temiz, gerçek olanı bu” demişti. Hocanın ne demek istediğini sette anladım.

Anne-baba rolündesiniz, çocuk sahibi olmak istiyor musunuz?

Fırat Albayram: Öyle bir planımız yok.

Filmde karakterleriniz çocuklarından gizli bir operasyon yürütüyor. Teknolojik aletler ve yapay zekâ var. Yapay zekâ sizi korkutan bir şey mi?

Fırat Albayram: Korkutmuyor, zaten çok aktif kullanıyoruz. Kapak fotoğraflarımızı yapıyoruz. Video içinde arka planlarda yok edilmesi gereken bir obje olduğunda kullanıyoruz.

Birlikte bir kariyer oluşturdunuz. Gün gelir bu ilişki biterse o zaman ne olacak?

Ceyda Kasabalı: Bizim için hayat biraz biter, iş yapmak istemeyebiliriz yani. Biz birbirimizi çok seviyoruz.

Fırat Albayram: Ben sana “Ondan öncesi yok” diyorum, o sana “Fırat benim yarım” diyor, sen bizi aldın nerelere götürdün...