Film mevsimi geldi

Fantastik bir hikâye

Poor Things-Zavallılar

Film, ölen ve bilim yoluyla hayata döndürülen bir kadının hikâyesini anlatıyor. Yorgos Lanthimos’un yönettiği filmde Emma Stone, Willem Dafoe ve Mark Ruffalo rol aldı.

Romantik melankoli

Fallen Leaves-Sararmış Yapraklar

Aki Kaurismäki’nin Cannes’da tanıttığı filmi romantik komedi ve trajedi öğelerini bir araya getiriyor. Nordik mizah ve melankoli öne çıkıyor. Film Finlandiya’nın Oscar adayı.

Soykırım merkezde

The Zone of Interest

Cannes’da ödül kazanan yapım, Auschwitz’deki yaşamı mercek altına alıyor. Film, soykırımla ilgili Claude Lanzman ve Michael Haneke’nin çalışmalarına işaret ediyor.

Psikolojik gerilim

Anatomy of a Fall-Bir Düşüşün Anatomisi

Hitchcockvari atmosfere sahip bir psikolojik gerilim. Alman yazar Sandra’nın kocası Samuel ve görme engelli oğluyla ilişkisine odaklanan yapım, Cannes’da Altın Palmiye aldı.

Kaçış öyküsü

Hayat

Zeki Demirkubuz imzalı ‘Hayat’ Hicran’ın evden kaçmasını konu ediyor. Kızın nişanlısı Rıza, İstanbul’a doğru bir yolculuğa çıkar. Genç kızın kendi yolunu seçme hikâyesi...

Hüzün ve aşk

All of Us Strangers

Andrew Haigh’in yönettiği, Andrew Scott ve Paul Mescal’in başrollerini üstlendiği bir film. Hüzün ve aşk temalarına odaklanıyor. Eleştirmenler “Yılın en iyilerinden” diyor.

Ödüllü yapım

Monster-Canavar

‘Canavar’ Hirokazu Koreeda’nın senaryosuyla öne çıkıyor. Cannes Film Festivali’nde ödül alan yapım, bir kasaba okulunda meydana gelen olayı geniş bir perspektifte ele alıyor.

Derin bir trajedi

Four Daughters-Dört Kız Kardeş

Tunus’ta yaşanmış ve medyanın ilgisini çekmiş bir trajedinin ardındaki derinliği, özgün bir yaklaşımla beyazperdeye taşıyan film, içeriği ve biçimsel yenilikleriyle dikkat çekiyor.

Mutfak özgürlüğü

La Passion de Dodin Bouffant-Şeflerin Aşkı

Mutfak ve yemek üzerine kurulu olan film Fransa’nın Oscar temsilcisi. Juliette Binoche’un rol aldığı filmde oyuncunun canlandırdığı karakter kadın özgürlüğüne vurgu yapıyor.

Eğitim eleştirisi

The Teachers’ Lounge-Öğretmenler Odası

Almanya’nın Oscar adayı olan filmin yönetmeni İlker Çatak. ‘Öğretmenler Odası’ ahlak ve etik tartışmaları merkezine alarak eğitim sistemi ve gündelik hayata odaklanıyor.