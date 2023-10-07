Film mevsimi geldi

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Fantastik bir hikâye
Poor Things-Zavallılar
Film, ölen ve bilim yoluyla hayata döndürülen bir kadının hikâyesini anlatıyor. Yorgos Lanthimos’un yönettiği filmde Emma Stone, Willem Dafoe ve Mark Ruffalo rol aldı.
Romantik melankoli
Fallen Leaves-Sararmış Yapraklar
Aki Kaurismäki’nin Cannes’da tanıttığı filmi romantik komedi ve trajedi öğelerini bir araya getiriyor. Nordik mizah ve melankoli öne çıkıyor. Film Finlandiya’nın Oscar adayı.
Soykırım merkezde
The Zone of Interest
Cannes’da ödül kazanan yapım, Auschwitz’deki yaşamı mercek altına alıyor. Film, soykırımla ilgili Claude Lanzman ve Michael Haneke’nin çalışmalarına işaret ediyor.
Psikolojik gerilim
Anatomy of a Fall-Bir Düşüşün Anatomisi
Hitchcockvari atmosfere sahip bir psikolojik gerilim. Alman yazar Sandra’nın kocası Samuel ve görme engelli oğluyla ilişkisine odaklanan yapım, Cannes’da Altın Palmiye aldı.
Kaçış öyküsü
Hayat
Zeki Demirkubuz imzalı ‘Hayat’ Hicran’ın evden kaçmasını konu ediyor. Kızın nişanlısı Rıza, İstanbul’a doğru bir yolculuğa çıkar. Genç kızın kendi yolunu seçme hikâyesi...
Hüzün ve aşk
All of Us Strangers
Andrew Haigh’in yönettiği, Andrew Scott ve Paul Mescal’in başrollerini üstlendiği bir film. Hüzün ve aşk temalarına odaklanıyor. Eleştirmenler “Yılın en iyilerinden” diyor.
Ödüllü yapım
Monster-Canavar
‘Canavar’ Hirokazu Koreeda’nın senaryosuyla öne çıkıyor. Cannes Film Festivali’nde ödül alan yapım, bir kasaba okulunda meydana gelen olayı geniş bir perspektifte ele alıyor.
Derin bir trajedi
Four Daughters-Dört Kız Kardeş
Tunus’ta yaşanmış ve medyanın ilgisini çekmiş bir trajedinin ardındaki derinliği, özgün bir yaklaşımla beyazperdeye taşıyan film, içeriği ve biçimsel yenilikleriyle dikkat çekiyor.
Mutfak özgürlüğü
La Passion de Dodin Bouffant-Şeflerin Aşkı
Mutfak ve yemek üzerine kurulu olan film Fransa’nın Oscar temsilcisi. Juliette Binoche’un rol aldığı filmde oyuncunun canlandırdığı karakter kadın özgürlüğüne vurgu yapıyor.
Eğitim eleştirisi
The Teachers’ Lounge-Öğretmenler Odası
Almanya’nın Oscar adayı olan filmin yönetmeni İlker Çatak. ‘Öğretmenler Odası’ ahlak ve etik tartışmaları merkezine alarak eğitim sistemi ve gündelik hayata odaklanıyor.