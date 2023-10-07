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Film mevsimi geldi

Güncelleme Tarihi:

#Sinema#Pınar TAHİRLER #Kültür Sanat
Film mevsimi geldi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2023 07:00

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) düzenlediği Filmekimi 22’nci kez izleyiciyle buluşuyor. Festival 13-22 Ekim’de İstanbul’da, 20-22 Ekim’deyse İzmir’de olacak. Jürimize kaçırılmaması gereken filmleri sorduk.

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Fantastik bir hikâye
Poor Things-Zavallılar

Film, ölen ve bilim yoluyla hayata döndürülen bir kadının hikâyesini anlatıyor. Yorgos Lanthimos’un yönettiği filmde Emma Stone, Willem Dafoe ve Mark Ruffalo rol aldı.

Romantik melankoli
Fallen Leaves-Sararmış Yapraklar

Aki Kaurismäki’nin Cannes’da tanıttığı filmi romantik komedi ve trajedi öğelerini bir araya getiriyor. Nordik mizah ve melankoli öne çıkıyor. Film Finlandiya’nın Oscar adayı.

Soykırım merkezde
The Zone of Interest

Cannes’da ödül kazanan yapım, Auschwitz’deki yaşamı mercek altına alıyor. Film, soykırımla ilgili Claude Lanzman ve Michael Haneke’nin çalışmalarına işaret ediyor.

Psikolojik gerilim
Anatomy of a Fall-Bir Düşüşün Anatomisi

Hitchcockvari atmosfere sahip bir psikolojik gerilim. Alman yazar Sandra’nın kocası Samuel ve görme engelli oğluyla ilişkisine odaklanan yapım, Cannes’da Altın Palmiye aldı.

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Kaçış öyküsü
Hayat

Zeki Demirkubuz imzalı ‘Hayat’ Hicran’ın evden kaçmasını konu ediyor. Kızın nişanlısı Rıza, İstanbul’a doğru bir yolculuğa çıkar. Genç kızın kendi yolunu seçme hikâyesi...

Hüzün ve aşk
All of Us Strangers

Andrew Haigh’in yönettiği, Andrew Scott ve Paul Mescal’in başrollerini üstlendiği bir film. Hüzün ve aşk temalarına odaklanıyor. Eleştirmenler “Yılın en iyilerinden” diyor.

Ödüllü yapım
Monster-Canavar

‘Canavar’ Hirokazu Koreeda’nın senaryosuyla öne çıkıyor. Cannes Film Festivali’nde ödül alan yapım, bir kasaba okulunda meydana gelen olayı geniş bir perspektifte ele alıyor.

Derin bir trajedi
Four Daughters-Dört Kız Kardeş

Tunus’ta yaşanmış ve medyanın ilgisini çekmiş bir trajedinin ardındaki derinliği, özgün bir yaklaşımla beyazperdeye taşıyan film, içeriği ve biçimsel yenilikleriyle dikkat çekiyor.

Mutfak özgürlüğü
La Passion de Dodin Bouffant-Şeflerin Aşkı

Mutfak ve yemek üzerine kurulu olan film Fransa’nın Oscar temsilcisi. Juliette Binoche’un rol aldığı filmde oyuncunun canlandırdığı karakter kadın özgürlüğüne vurgu yapıyor.

Eğitim eleştirisi
The Teachers’ Lounge-Öğretmenler Odası

Almanya’nın Oscar adayı olan filmin yönetmeni İlker Çatak. ‘Öğretmenler Odası’ ahlak ve etik tartışmaları merkezine alarak eğitim sistemi ve gündelik hayata odaklanıyor.

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#Sinema#Pınar TAHİRLER#Kültür Sanat

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