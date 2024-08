Festivallerden festival beğen

Haberin Devamı

Metal tutkunları toplanıyor

KüçükÇiftlik Bahçe’deki Freedoom Metal Festival’da Jinjer, Myrath, Villagers of Ioannina City ve Sülfür Ensemble konser verecek. Metal müzik sevenlerin kaçırmak istemeyeceği 5 Ağustos’taki etkinliğin kapı açılışı 15.00’te. Bilet fiyatı 1.050 lira.

Elektronik müzik sevenlere

Sound of Waves, Antalya Kemer Marina’da 10 Ağustos’ta gerçekleşecek. Deniz Kabu, Tamer Yazgan, Fadum gibi elektronik müziğin sevilen isimleri sahnede olacak. Bilet fiyatı 550 ila 1.250 lira.

Üç farklı sahne

Soundscape Festival ise 10-11 Ağustos’ta Life Park’ta. Bu yıl alana 3 farklı sahne kurulacak. Festivalde atölye çalışmalarına katılabilir, farklı müzisyenlerin konserlerini doğayla iç içe seyredebilirsiniz. Bilet fiyatı 950 lira.

Ay ışığında dans

Swissôtel The Bosphorus İstanbul’da 18 Ağustos’ta Full Moon Beats Fest müzik festivali var. Andre Soueid, Anatolian Sessions, Onur Seçki, Pupa, Ollie gibi isimler sahnede olacak. Bilet fiyatı 425 lira.

Konaklamalı

Beyond Music&Arts Festival, 9-15 Eylül tarihlerinde Fethiye Babakamp’ta düzenleniyor. Canlı müzik performansları, sanat atölyeleri, yoga seansları gibi etkinliklerin gerçekleşeceği festival konaklamalı olacak. Karavan veya çadır seçeneği var. Kişi başı 6.807 liradan başlıyor.

Sokak lezzetleri

Picnic&Gathering’in ikincisi bu yıl 14 Eylül’de Ankara Club Mirador’da. Sokak lezzetleri stantları ve kokteyl barların kurulacağı etkinlik alanında Stavroz, Gusgus, Soft Analog gibi müzisyenlerin performansları olacak. Bilet fiyatı 400 lira.

10 yılı devirdi

Rooftop Festival 21 Eylül Cumartesi günü İstanbul’un farklı teraslarında müziğin sesini açıyor. Bu sene festivalin 10’uncu yılı kutlanıyor. The Roof at the Ritz Carlton, Klein Garten, Swissôtel 16 Roof, Kastel Terrace ve The Bank Hotel festivalin mekânlarından. Aksak, Ali Efe Dinç, Corn&Cotton, Diana Swan, Emre Şenol gibi isimlerin performanslarını, konserlerini kaçırmayın.

Bilet fiyatı 850 lira.

Atölyelere katılın

14-15 Eylül’de büyülü bir ortamda gerçekleşecek Unforbidden Festival’ın adresi Parkorman. İki farklı sahnede 28 sanatçının performansı gerçekleşecek. Atölyeler ve spiritüel etkinlikler de var. Bilet fiyatı 2.000 lira.

Artık bir klasik

İstanbul Cocktail Festival 28-29 Eylül’de KüçükÇiftlik Park’ta. Festivalde farklı şehirlerin popüler kokteyl barları ve uzman miksolojistler atölyeler düzenleyecek. İki günlük etkinlikteki konserleri kaçırmayın. Bilet fiyatı 500, VIP giriş 1.000 lira.

Balıkçıda suşi mi olur?

Kuruçeşme’nin de şehrin de klasiğidir Park Fora. Çok sevdiğim balıkçıların başında gelir ama pandemiden beri gidememiştim. Geçen haftalarda uğradım. Barı yenilenmiş, menüye eklemeler olmuş. Lezzet aynı. 1995’ten beri hizmet veren bir mekânı ayakta tutmanın yolu da tam buradan geçiyor. Beş yıl önce yediğim paella’nın lezzeti aynı. Park Fora yeni kuşağı yakalamak için bir de suşi menüsü hazırlamış. Balıkçıda suşi olur mu diye düşünmemek elde değil ama olmuş. 300 ila 700 lira 8 parçalı setler. Bu arada beğendili karidesi (690 lira), ahtapot ızgarayı (1.250 lira), deniz mahsulleri spaghettisini (1.400 lira) ve paella’sını (bir kepçesi 390 lira) tavsiye ederim.

Bir de not düşeyim; vale ücretleri neredeyse bir porsiyon karidesin fiyatıyla yarışa girmişken burada eski usul işliyor, bahşiş sistemiyle çalışılıyor.

Ah geceler

◊ Mahsun Kırmızıgül bugün 22.00’de Çeşme Günay sahnesinde. (0532) 503 90 90

◊ Hakan Altun bugün 23.00’te Jolly Joker Private

Alaçatı’da. (0850) 549 01 38

◊ Baran Bayraktar bugün 00.00’da

Korto İstanbul’da. Rezervasyon:

@kortoistanbul

◊ Gülben Ergen yarın 22.00’de 888 Private Bodrum sahnesinde. (0516) 169 08 88

◊ Berkay yarın 23.00’te Cahide Alaçatı’da. (0232) 729 99 90

◊ Begüm Obiz yarın 00.00’da Rise‘n’Fall

Suadiye sahnesinde. Rezervasyon:

@risenfallsuadiye

◊ Berk Sunal 7 Ağustos Çarşamba 23.00’te Alaçatı Boop’ta setin başında olacak. Rezervasyon: @boop_alacati

◊ Alya 9 Ağustos Cuma 23.00’te Kuruçeşme Boaz Live sahnesinde. (0532) 154 25 87

7/24 yetmez

◊ Bodrum’daki Esnaf Kafası merkez marinadan sonra Yalıkavak Marina’da ikinci şubesini açtı. Burası yeni nesil meyhane konseptinde; 21.00’den sonra müzik yükseliyor, dans şovları başlıyor…

◊ Milli sporcularımızın altın madalya için mücadele verdiği olimpiyatlarda tüm branşlardaki müsabakalar Kalamış Atatürk

Parkı’ndaki dev ekranda canlı olarak seyredilebiliyor.

◊ Sait Halim Paşa Yalısı’nda Boğaz manzarasına karşı yoga etkinliği düzenleniyor. Her seviyeye uygun olan dersler YogaŞala’nın hocası Duygu Erokan tarafından veriliyor. Her çarşamba 10.00-11.00’de

Harem Bahçe Salonu’ndaki etkinliğin fiyatı 800 lira. biletix.com