Fantastik bir dünyaya davet

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Barış Meydan’ın yönettiği, Neslihan Karaağaç’ın metnini yazdığı, Evrim Demirel’in müziklerini bestelediği, Tayfun Çebi’nin sahne tasarımını yaptığı ‘Can’ın Sihirli Dünyası’ adlı oyun Mevlana’nın yedi öğretisi üzerine kurulu... Can’a armağan edilen dört sihirli oyuncak, seyirciyi fantastik maceralarının içine çekiyor. Çevre bilincini, ahlak öğretileriyle anlatan oyun bu büyülü yolculuğa hem çocukları hem yetişkinleri dahil ediyor.

Ekip uzun zamandır üzerinde çalıştıkları projeden heyecanla bahsediyor. Librettist Neslihan Karaağaç “Benim için oyunun sahnelenmesinin asıl kazancı, hayallerimden asla vazgeçmemek oldu. 15 seneyi aşkın bu hayalin gerçekleşeceği anı bekledim. Çocuklarım için de harika bir deneyimdi. Sadece onlar için değil, tüm dünya çocukları için kurulmuş bir hayalin gerçekleşmesini beraber deneyimlemiş olmaktan dolayı mutluluğum tarifsiz” diye anlatıyor.

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Can’a armağan edilen dört sihirli oyuncak hem onu hem de seyirciyi fantastik bir maceranın içine çekiyor.





‘Merhameti, cömertliği, alçakgönüllülüğü öğretmek...’

Neslihan Karaağaç, librettist





“Çocuk sahibi olduğumuzda onlara birçok şey öğretme çabasına gireriz. Ama genelde merhamet, cömertlik, alçakgönüllülük gibi kavramları öğretmek yerine bu kavramların varlığının doğuştan olduğunu düşünürüz. Ve sürekli saygı ve sevgi temelli de bir toplum hayal ederiz. Oysa bu hayali, ancak bu değerleri öğrettiğimiz çocuklar kurabilir. Benim de ilk amacım, bunları öncelikle kendi çocuklarıma öğretebilmekti. Sonrasında tüm çocuklara ulaşabilme fikri doğdu. Hikâyeyi uzun zaman önce kaleme almıştım ama hikâyenin ana fikri güncelliğini kaybetmedi. Çok şanslıydım ki yolum besteci Evrim Demirel ile kesişti. Kendisi ‘Can’ın Sihirli Dünyası’nın başmimarı. Muhteşem bestelerle oyunu devleştirdi. Yönetmenimiz Barış Meydan benim yarattığım fantastik dünyayı yediden yetmişe herkesin hoşuna gidebilecek bir oyuna evirdi. Seyircilerimiz büyük emeklerle hazırlanmış bir oyunla karşılaşacak.”

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‘Daha geniş bir algıları var’

Evrim Demirel, besteci





”Beni heyecanlandıran hikâyenin kendisi oldu. İnsanlar çocuk için yapılan işler daha basit olmalı diye düşünüyor. Ama ben çocukların, büyüklerden daha geniş bir algıya sahip olduklarına inanıyorum. ‘Can’ın Sihirli Dünyası’ da dünya standardında bir iş oldu. Sadece çocuklar değil, ebeveynleri de oyundan mutlu ayrılacak bence. 5 yaş üzeri herkese hitap eden bir oyun. Bir çocuk oyunundan çok fazlası var.”

‘Fantastik öğeler heyecan verici’

Barış Meydan, rejisör





“Öncelikle metni okuduğumda çocuklara mesaj veren, iyi ve doğru insan olma konusunda ciddi ana fikirleri olan bir metin olduğunu keşfettim. Çocukların ilgisini çekebilecek fantastik öğelerin olması beni çok heyecanlandırdı. Dekorumuz çok sıradışı. Ece Demirel kostüm tasarımlarıyla çok yenilikçi bir dizayn oluşturdu. Sarf ettiğimiz emek yetişkinlere verdiğimizle eşdeğer. Çocukların hayallerini beslemek istiyoruz.”

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‘Karmaşık ve sürprizlerle dolu’

Tayfun Çebi, dekoratör





“Önünüzü görmeden yürüdüğünüz çok sık sazlık bir alan hayal edin. Karmaşık, sürprizlerle dolu... Görebildiğiniz tek şey gökyüzü. Biz de düzensiz gibi görünen borulardan oluşan dekorumuzla bu atmosferi yakalamaya çalıştık. Dekorun kendi içinde bir devinime sahip olmasını ve ışığın gücüyle muhteşem bir hale dönüşmesini amaçladık. Gerisi seyredenlerin hayal dünyamıza katılmasıyla başlayacak.”