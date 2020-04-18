Evde saç kesiminin püf noktaları

ERKEKLERE TAVSİYELER

Hataları önlemek için çok fazla kısaltmayın

Şükrü Dudu (Berber)

- Profesyonel olmasa da bir tıraş makinesine ihtiyacınız var. Bu cihazları süpermarketlerden satın alabilir veya internet üzerinden sipariş edebilirsiniz.

- Eğer sakalınızı kısaltmak istiyorsanız, makinenizin farklı boyutlardaki taraklarını (1-10 arası numaralandırılmış) kullanabilirsiniz. Boyundan başlayarak yukarı doğru kesin.

- Düz, ince telli saçları olan erkekler saçlarını ıslakken öne doğru tarayarak gözlerinin üzerine gelen saçları makas yardımıyla kesebilir. Uzun saçları kısaltırken makas tercih edin.

- Makinenin en ince tarağını takarak kulak üzerinden saçlarını kesmeye başlayın. Enseniz ve saçınızın yanları için makinenizi düşük ayarda kullanın. Böylelikle istemediğiniz sonuçlara karşı önlem almış olursunuz.

- Kesimi makinenin bıçağının ucuyla aşağıdan yukarıya doğru yapın. Yukarıya çıktıkça makinenin bıçağını eğerek kesmeye devam edin. Saçın çıkış yönünün tersine gitmeye özen gösterin.

- Favorilerinizi kulak yanlarından başlayarak hafifçe yukarı doğru kaydırarak kesebilirsiniz.

- Ense tıraşında bir aynadan yardım alın. Favori tıraşınızı yaparken kullandığınız tarakla yine üste doğru çıkarak kısaltın.

- Üstleri makas yardımıyla kesebilirsiniz. Küçük parçalar halinde kesmeye başlayın, hacimli bir görünüm elde edersiniz. Saçınızı berberinizin kısalttığı kadar kısaltmayın. Böylece hata yaptığınızda saçınızı sıfıra vurmadan düzeltme şansınız olur.

KADINLARA TAVSİYELER

Hem yumuşak hem de hoş bir ifade için...

Ahmet Çoban (Kadın kuaförü)



-Özellikle son dönemlerde saç renklerinin uçlara doğru açıldığını görüyoruz. Çeşitli renk geçişlerine sahip bu saçların normalde iki-üç ayda bir kesilmesi lazım. Ancak kuaföre gitme şansımız olmadığı için tavsiyem, saçlarınızı iyice tarayıp at kuyruğu yapın. Daha sonra tekrardan açıp taradığınız saçların uç kısımlarından 1-2 santim kesin.

- Farklılık isteyenlerse tercihe göre büyük ya da küçük bir üçgen şeklinde, iki kaş arasından başlarının en yüksek bölgesine doğru bir tutam saçı alıp bir tıraş bıçağının ucunu kullanarak kaydırma yöntemiyle kesebilir. Jilet yardımıyla kestiğimiz saç hem yumuşak hem de hoş bir ifade ortaya çıkarır.

- Düz saçlarından sıkılanlar için çok basit bir yöntem daha var: Saçlarımızı alından enseye kadar ortadan ayırıyoruz. Yarısı sol göğüs üzerine, diğer yarısı da sağ göğüs üzerine düşecek şekilde saçları öne alıyoruz. Gönlümüz ne kadar isterse o kadar kesiyoruz.

- Saçlarını kısa kullanan okuyuculara bir saç kesme usturası almalarını tavsiye ediyorum. Daha sonra saçlarınıza en sevdiğiniz şekli verin. Göz kararıyla fazlalıkları kontrollü bir şekilde tutam tutam kesin.