Etkinliklerle dolu bir başlangıç

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KONSER

- Yaşar, 5 Ocak Çarşamba, 21.00’de Jolly Joker Private’ta konser verecek. Bilet fiyatı, 226-678 lira.

- Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, 6 Ocak Perşembe, Zorlu PSM’de yeni yıl konseri verecek. 20.00’de Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek konserde Rus keman sanatçısı Sergei Dogadin, Çaykovski, R. Strauss, Gershwin ve Haçaturyan gibi bestecilerin eserlerini seslendirecek.

- Caz ve pop müziğin sevilen ismi Fatih Erkoç, 6 Ocak Perşembe, 20.30’da Maximum UNIQ Hall’da .

- Sıla, 7 Ocak Cuma, Zorlu PSM, Turkcell Sahnesi’nde sevenleri için söyleyecek. 21.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı, 231-605 lira.

- Redd, 7 Ocak Cuma, 21.00’de Dorock XL Kadıköy’de sahneye çıkacak. Bilet fiyatı, 100 lira.

- Gülşen, 7 Ocak Cuma, Jolly Joker Vadistanbul sahnesinde sevilen şarkılarını söyleyecek. 21.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı 169-339 lira.

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- Sena Şener Eskişehir’de. 7 Ocak Cuma 21.00’de Milyon Performance Hall’daki konserin bilet fiyatı 77 lira.

- Ayta Sözeri, 7 Ocak Cuma Jolly Joker Kartal İstMarina’da sahneye çıkacak. 21.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı, 136-282 lira arası değişiyor.

- Pentagram, 7 Ocak Cuma 21.00’de Jolly Joker Adana’da. Bilet fiyatı 113 lira.

- Gripin, 7 Ocak Cuma Mask Beach sahnesinde sevilen şarkılarını seslendirecek. 22.00’de başlayacak konserin bilet fiyatı 260-520 lira.

OYUN

- İlk gösterimini 25. İstanbul Tiyatro Festivali’nde yapan Istırap Korosu, 5 Ocak Çarşamba 20.30’da Kadıköy Boa Sahne’de izlenebilir. Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun kaleme aldığı oyunun bilet fiyatı, öğrenci 60, tam 90 lira.

SERGİ

- ‘Teraryum’ sergisi 13 İsrailli sanatçının işlerini bir araya getiriyor. Tel Avivli Indie Photography Group Galerisi ve İstanbul’daki NOKS Art Space işbirliğiyle hazırlanan sergideki fotoğraf ve videolar doğada düzen ve anlam üretme çabasını anlatıyor. Sergi, 5 Ocak 2022’ye kadar ONE Akaretler’de görülebilir.

İsimsiz, Naama Rona, 2020

- Contemporary İstanbul Vakfı, ‘Videodaki Manzara’ adlı yeni sergisinde 8 sanatçının kamera eşliğinde baktıkları meselelerin kaydını tutup ekoloji, sosyal adalet ve insan hakları konularına dikkat çekiyor. Sergi 28 Şubat’a kadar Fişekhane Cocoon’da ziyarete açık.

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- Seniha Ünay’ın ilk kişisel sergisi ‘Âdemin Boy Aynası’, izleyiciyi medyanın fail, kurban ve şiddet anlatıları üzerine düşünmeye davet ediyor. ‘Âdemin Boy Aynası’ 5 Ocak’a kadar Ferda Art Platform Proje Alanı’nda olacak.

ATÖLYE

- ‘Çocuklar ile Yaratıcı Drama Atölyesi’ 5-6 Ocak 16.00’da AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde. Ücreti 75 lira.

- ‘Yetişkinler için Bale Atölyesi’ her salı ve perşembe Müze Gazhane’de.