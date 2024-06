Etiler’in ‘serin’ arka bahçesi

Haberin Devamı

Şubat ayının sonunda açıldı Salazar İstanbul. Bir türlü fırsat bulup gidemediğim mekâna bir pazar öğleden sonra uğradım. Salazar İstanbul’da yaz boyu devam edecek, ilk kez düzenlenen ‘happy hour’a denk geldim. İstanbul’da yazın gidecek mekân bulmak zor zanaat, malum çoğu sahillere taşınıyor, şehirde kalanlar da döne döne gidecek yer arıyor. Uzaklarda aramayınız, sabah kahvaltı servisiyle başlayıp gece 1.00’e kadar açık olan Salazar İstanbul şehri terk etmiyor. Üstelik cuma-cumartesi geceleri iyice hareketleniyor.

Püfür püfür esiyor

Etiler’deki Ruzy Gallery’nin arka bahçesinde hizmet veren Salazar İstanbul’dan içeri girdiğinizde, sağ tarafta görkemli bir bar karşılıyor sizi. İlerisi mekânın iç kısmı, sağ tarafında da bir avlusu var. Yaz sıcaklarında akşamüzeri püfür püfür esiyor. Kadir Aytekin’in açtığı Salazar’ın mutfağının başında da kendisi var. Ama A’dan Z’ye mekânın her detayıyla ilgilenen dümendeki esas kişi gece hayatının tecrübeli ismi Doğukan Ateşok. Chicki Boom, Bebek Otel, Goose No.25 gibi şehrin en ‘cool’ mekânlarının müdavimleri çok iyi tanır kendisini. Başında olduğu her işletmede müşterisini kendi evine buyur eder gibi ağırlar.

Haftanın 7 günü 10.00-1.00 arası hizmet veriyor Salazar İstanbul. Kahvaltı servisiyle başlıyor, akşam yemeğine kadar hep hareketli. Cuma-cumartesi geceleri 22.00’den sonra müziğin sesi yükseliyor, dans etmeye başlıyorsunuz; DJ performansı oluyor. Setin başına geçen isimleri sosyal medya hesaplarından duyuruyorlar. Pazar günleriyse 18.00’de ‘happy hour’ başlıyor. Eski Nopa kafası, herkes içeceğiyle hafif müzik eşliğinde sohbet ediyor, yavaş yavaş ritim artıyor. Salazar sizi ‘sendromsuz’ bir pazartesiye hazırlıyor. Yaş ortalaması yüksek. Kız kıza gelen masalar, kalabalık arkadaş grupları görüyorsunuz.

Bu arada laf aramızda birçok mekân yavaş yavaş bu ‘happy hour’ işine girmeye başladı, benden söylemesi. Yazın İstanbul’da kalanlar pazarları akşamüzeri partilerinde sonlandıracak hafta sonunu.

Gelelim mutfağına... Sabah kahvaltısı tek kişilik 400, 2 kişilik 780 lira. Yumurta çeşitlerinin tamamı 140 lira. Öğle ve akşam yemeği servis ettikleri menüde paylaşımlı tabaklar 430-880, başlangıçlar 410-690 lira arasında. Beef tataki ve ıstakoz tostu deneyebilirsiniz. Tahin, karamelize ceviz kremasıyla servis edilen ‘kızarmış köz patlıcan’ı (440 lira) şiddetle tavsiye ederim, bizim masanın favorisi oldu. Salatalar 430-650, makarnalar 710-1.200, suşiler 400-2.900 lira arasında. Kokteyllerin tamamı 550 lira. Ben Frida’yı denedim, beğendim. Yanı başındaki sanat galerisinden esinlenerek olsa gerek menüdeki kokteyllere, dünyaca ünlü ressamların isimleri verilmiş.

Salazar İstanbul’a giderken giyim kuşama önem vermenizi öneririm. Pazar günü akşamüzeri olmasına rağmen herkes çok şık ve özenliydi. Kadınlar crop top’larını giymiş, minisinin altına topuklu ayakkabılarını çekmişti. Bu arada aman diyeyim, güneş gözlüğünüz mutlaka yanınızda olsun.

Berkay

Ah geceler

◊ Özlem Başar bu gece 22.00’de Yalıkavak Mezra Sahne’de. (0532) 490 72 74

◊ Ebru Yaşar bu gece 22.30’da Yeni Gazino sahnesinde. (0532) 500 28 69

◊ Hakan Altun bu gece 23.00’te Alaçatı Jolly Joker Private sahnesinde. (0850) 549 01 38

◊ Okan Albayrak bu gece 00.00’da Rise n’ Fall Suadiye sahnesinde. (Rezervasyon için: risenfallsuadiye)

◊ Berkay yarın gece 23.00’te Cahide Alaçatı sahnesinde. (0232) 729 99 90

◊ Hande Yener 26 Haziran Çarşamba 22.00’de 888 Private Bodrum’da.

(0516) 169 08 88

◊ Begüm Obiz 26 Haziran 00.30’da Korto İstanbul’da olacak. (Rezervasyon için:

@kortoistanbul)

◊ Berk Sunal 27 Haziran Perşembe

23.00’te Alaçatı Boop’ta DJ kabininde olacak. (Rezervasyon için:

@boop_alacati)

◊ Kaan Yorulmaz 28 Haziran Cuma gecesi 23.30’da Aztek’te setin başına geçecek. (0212) 247 59 01

◊ Gülben Ergen bu gece 22.30’da Şerefe Alaçatı sahnesinde. (0533) 671 45 08Esnaf Alaçatı

7/24 yetmez

◊ Four Seasons Hotel Bosphorus’ta açık hava sineması geceleri başlıyor. 2 Temmuz’da ‘Barbie’, 15 Temmuz’da ‘Skyfall’, 22 Temmuz’da ‘Wonka’ gösterilecek. Bilet fiyatı 675 lira. (passo.com.tr)

◊ Sait Halim Paşa Yalısı’nda, Boğaz manzarasına karşı yoga etkinliği düzenleniyor. Her seviyeye uygun olan dersler YogaŞala’nın hocası Duygu Erokan tarafından veriliyor. Her çarşamba 10.00-11.00 arasında Harem Bahçe Salonu’nda gerçekleşen etkinliğin fiyatı 650 lira.

(biletix.com)

◊ Esnaf Çeşme’deki yeni yerinde sezonu açtı. Eski Port Alaçatı, yani yeni adıyla Marin Alaçatı’da denize sıfır konumuyla misafirlerini ağırlıyor.

@esnafofficial

◊ Bodrum’un en yenisi Thalia’s Tavern sezona hızlı başladı. Burası bir Yunan tavernası konseptinde hizmet veriyor. İşletmeci Cihan Saylam’ın yeni yeri daha şimdiden sezonun en popüler adreslerinden. Komşunun eğlencesini sevenlere tavsiyemdir. (0530) 266 46 48